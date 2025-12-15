Ashod Scalper

Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average MACD Strategie

Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average-Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung, wobei grüne Pfeile Long-Einstiege unter Kerzen markieren und rote Pfeile Short-Einstiege über Kerzen markieren. Der Indikator enthält eine ATR-basierte Trailing-Stop-Berechnung, die sich an die Marktvolatilität anpasst.

