BB Scalping mt5

BB Scalping Expert ist mein neuestes leistungsstarkes Breakout-/Scalping- und Nicht-Martingal-Meisterwerk für präzisen Goldhandel! Dieses System handelt Ausbrüche mithilfe der Kombination aus Bollinger-Bändern und Zickzack-Indikator. Mehrere Pending Orders werden am Hoch und Tief der Bollinger-Bänder platziert. Bei Auslösung folgt ein Trailing Stop dem Ausbruchskurs, bis die Orders gestoppt werden. Der EA nutzt den Zickzack-Indikator für dynamische Stop-Loss-Aktionen, um Ihr Konto zu schützen und das Risiko optimal zu managen. Dieser EA kann jedes Paar in jedem Zeitrahmen handeln, ist aber der beste für Gold M15 für viele Trades und schnelle Gewinne!

Empfohlene Mindesteinzahlung: 1000 $

Echtzeitergebnisse können hier eingesehen werden. Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten! Einstellungen und Handbuch hier