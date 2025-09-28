BB Scalping mt5

5

BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámico que protege tu cuenta y gestiona el riesgo adecuadamente. Este EA puede operar con cualquier par en cualquier marco temporal, pero es el mejor en oro m15 para obtener muchas operaciones y ganancias rápidas.

Depósito mínimo recomendado: $1000

Los resultados en tiempo real se pueden ver aquí.

¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!

Configuraciones y manual aquí

  AJUSTES
  • Open new series - encendido/apagado inicio de una nueva serie de pedidos
  • Trade Buy - permitir que el asesor compre
  • Trade Sell - Permitir a la asesora vender
  • Support manual orders - admitir pedidos manuales verdadero o falso
  • Order Comment – BB Scalping - Comentario de pedido – BB Scalping
  • Start lots – empezar lotes
  • Use Money Management – encendido/apagado del uso del cálculo automático de lotes
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - Autolot. Margen libre por cada 0,01 lote.
  • TP - Tomar ganancias
  • Trail Start, points - activación de un trailing stop
  • Trail Step - distancia del precio al activar un trailing stop
  • Close from reverse signal true/false – verdadero o falso, cerrará las operaciones abiertas si la señal es inversa
  • Start  hour – la hora a la que se le debe permitir a EA comenzar a operar, ingrese 1 o 2, etc
  • End hour – La hora en que EA debería dejar de ingresar a una nueva serie de operaciones
  • Draw on-off – para permitir que EA dibuje etiquetas de ganancias en el gráfico o no
  • Next is Font settings - Lo siguiente es la configuración de fuente
  • Background color Result – Color de fondo Resultado
  • Magic EA – es un número especial que el EA asigna a sus órdene
  • Next are settings of ZigZag indicator - Los siguientes son los ajustes del indicador ZigZag
  • Next are settings of Bollinger Band indicator - A continuación se muestran las configuraciones del indicador de bandas de Bollinger



Comentarios 3
Dennis Eleojo
89
Dennis Eleojo 2025.10.20 20:13 
 

works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!

Ahmed ABDELGADIR
170
Ahmed ABDELGADIR 2025.10.18 18:49 
 

I run BB Scalp EA during London and NY overlap performs beautifully. Entries are razor sharp and exits are well Timed. I’ve seen minimal slippage using an ECN broker. Definitely a professional Grade scalper.

Artur Volodkevic
378
Artur Volodkevic 2025.09.29 07:15 
 

Amazing EA! Works perfectly on gold M15, frequent trades, smart trailing stop and no martingale. Big thanks to the developer, really great job!

