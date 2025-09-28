BB Scalping mt5
- エキスパート
- Vasiliy Strukov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
BBスキャルピングエキスパートは、私の最新の強力なブレイクアウト/スキャルピング、そして非マーチンゲール法による金取引の傑作です。高精度な取引を実現します！このシステムは、ボリンジャーバンドとジグザグインジケーターを組み合わせてブレイクアウトをトレードします。ボリンジャーバンドの高値と安値に複数の保留注文が発注され、トリガーされると、ブレイクアウト価格に追従してトレーリングストップが設定されます。注文がストップアウトされるまで、このEAはジグザグインジケーターを動的なストップロスとして利用することで、アカウントを保護し、リスクを適切に管理します。 このEAは、あらゆる通貨ペア、あらゆる時間枠で取引できますが、ゴールドM1では豊富な取引量と迅速な利益獲得に最適です。
最低推奨入金額: 1000ドル
個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。
設定
- Open new series - オン / オフ 新しい一連の注文の開始
- Trade Buy - アドバイザーに購入を許可する
- Trade Sell - アドバイザーに販売を許可する
- Support manual orders - 手動注文の真偽をサポートします
- Order Comment - BB Scalping - 订单评论 - BB 剥头皮
- Start lots - 初回スタートロット
- Use Money Management - 自動ロット計算の使用のオン/オフ
- Autolot - 0.01ロットごとにオープンするための無料証拠金の額
- Take Profit - 利益確定
- Virtual TP, points - 仮想テイクプロフィット（ポイント単位）、チャートには表示されません
- Trail Start - トレーリングストップの有効化
- Trail Step - トレーリングストップを有効にした場合の価格からの距離
- Close from reverse signal - true または false、シグナルが反転した場合に開いている取引を終了します
- Max spread (0-not use) - 取引に許可される最大スプレッド
- Start Hour - EA が取引を開始できる時間を指定します。1 または 2 などを入力します。
- End Hour - EA が新しい一連の取引の入力を停止する時間
- Draw on-off - EA がチャート上に利益タグを描画できるようにするかどうか
- Next: 表示用のフォント設定
- Magic -EA が注文に割り当てる特別な番号です。
-
次はジグザグインジケーターの設定です
-
次はボリンジャーバンドインジケーターの設定です
works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!