BB Scalping mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-zag per uno stop loss dinamico per proteggere il tuo conto e gestire il rischio in modo appropriato. Questo EA può negoziare qualsiasi coppia in qualsiasi intervallo di tempo, ma è il migliore sull'oro m15 per numerose operazioni e profitti rapidi!
I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.
Impostazioni e manuale qui
IMPOSTAZIONI
- Open new series - on/off inizio di una nuova serie di ordini
- Trade Buy - consentire al consulente di acquistare
- Trade Sell - consentire al consulente di vendere
- Support manual orders - supportare gli ordini manuali veri o falsi
- Max Orders - ordini massimi consentiti
- Order Comment - nome del commento dell'ordine
- Start lots - lotto di partenza iniziale
- Use Money Management - on/off utilizzo del calcolo automatico del lotto
- Autolot - Margine libero per ogni 0,01 lotto: l'importo del margine libero per l'apertura ogni 0,01 lotti
- Lot multiplier - moltiplicatore di lotto per i seguenti ordini
- Max Lot - quantità massima totale di lotti aperti consentiti
- Real TP, points - il profitto, in punti, verrà visualizzato sul grafico
- Trail Start - attivazione di un trailing stop
- Trail Step - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop
- Close from reverse signal - vero o falso, chiuderà le operazioni aperte se il segnale è inverso
- Start Hour - l'ora in cui EA dovrebbe iniziare a fare trading, inserire 1 o 2 ecc.
- End Hour - nell'ora in cui EA dovrebbe smettere di entrare in una nuova serie di operazioni
- Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini