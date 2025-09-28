BB Scalping mt5

BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-zag per uno stop loss dinamico per proteggere il tuo conto e gestire il rischio in modo appropriato. Questo EA può negoziare qualsiasi coppia in qualsiasi intervallo di tempo, ma è il migliore sull'oro m15 per numerose operazioni e profitti rapidi!

Deposito minimo consigliato

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale!

Impostazioni e manuale qui


  IMPOSTAZIONI

  • Open new series - on/off inizio di una nuova serie di ordini
  • Trade Buy - consentire al consulente di acquistare
  • Trade Sell - consentire al consulente di vendere
  • Support manual orders - supportare gli ordini manuali veri o falsi
  • Max Orders - ordini massimi consentiti
  • Order Comment - nome del commento dell'ordine
  • Start lots - lotto di partenza iniziale
  • Use Money Management - on/off utilizzo del calcolo automatico del lotto
  • Autolot - Margine libero per ogni 0,01 lotto: l'importo del margine libero per l'apertura ogni 0,01 lotti
  • Lot multiplier - moltiplicatore di lotto per i seguenti ordini
  • Max Lot - quantità massima totale di lotti aperti consentiti
  • Real TP, points - il profitto, in punti, verrà visualizzato sul grafico
  • Trail Start - attivazione di un trailing stop
  • Trail Step - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop
  • Close from reverse signal - vero o falso, chiuderà le operazioni aperte se il segnale è inverso
  • Start Hour - l'ora in cui EA dovrebbe iniziare a fare trading, inserire 1 o 2 ecc.
  • End Hour - nell'ora in cui EA dovrebbe smettere di entrare in una nuova serie di operazioni
  • Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini



