BB Scalping mt5

BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de protéger votre compte et de gérer efficacement les risques. Cet EA peut trader n'importe quelle paire à tout moment, mais il est le meilleur sur l'or m15 pour un grand nombre de transactions et des profits rapides !

Dépôt minimum recommandé

Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.

Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel !

Paramètres et manuel ici

  PARAMÈTRES

  • Open new series - on/off début d'une nouvelle série de commandes
  • Trade Buy - permettre au conseiller d'acheter
  • Trade Sell - permettre au conseiller de vendre
  • Support manual orders - prend en charge les commandes manuelles vraies ou fausses
  • Max Orders - commandes maximales autorisées
  • Order Comment - nom du commentaire de la commande
  • Start lots - lot de départ initial
  • Use Money Management - on/off utilisation du calcul automatique de lot
  • Autolot - Marge libre pour chaque 0,01 lot - le montant de la marge libre pour l'ouverture tous les 0,01 lots
  • Lot multiplier - multiplicateur de lot pour les commandes suivantes
  • Max Lot - nombre total maximum de lots ouverts autorisés
  • Real TP, points - prendre des bénéfices, en points, s'affichera sur le graphique
  • Trail Start - activation d'un stop suiveur
  • Trail Step - distance par rapport au prix lors de l'activation d'un trailing stop
  • Close from reverse signal - vrai ou faux, clôturera les transactions ouvertes si le signal s'inverse
  • Max spread (0-not use) - spread maximum autorisé pour le trading
  • Start Hour - l'heure à laquelle EA doit être autorisé à commencer à négocier, entrez 1 ou 2, etc.
  • End Hour - l'heure à laquelle EA devrait cesser d'entrer dans une nouvelle série de transactions
  • Draw on-off - pour permettre à EA de dessiner ou non des étiquettes de profit sur le graphique
  • Next: Paramètres de police pour l'affichage
  • Pause between orders (min. 0 - not use) - il est temps de faire une pause entre les commandes
  • Magic - est un numéro spécial que l'EA attribue à ses commandes



Plus de l'auteur
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (655)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1055)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Experts
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour pr
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Experts
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions. Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30. Les résultats en temps réel peuvent être consultés   ici. Contactez-moi immédiatement après l'acha
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Experts
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions. Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30. Les résultats en temps réel peuvent être consultés   ici. Contactez-moi immédiatement après l'acha
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Experts
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour pr
Gold Gamer mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Experts
Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile,
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Gold Gamer
Vasiliy Strukov
5 (5)
Experts
Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile,
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis