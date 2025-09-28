BB Scalping mt5

5

BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！

建议最低存款：1000 美元

可以在此处查看实时结果

购买后立即联系我以获得个人奖金！

设置和说明书在这里


  设置

  • Open new series - 开/关新系列订单的开始
  • Trade Buy - 允许顾问购买
  • Trade Sell - 允许顾问出售
  • Support manual orders true/false –  支持手动下单
  • Order Comment – BB Scalping

       BB 剥头皮

  • Start lots –开始批次
  • Use Money Management –  使用资金管理进行自动手数计算
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - 每 0.01 手开仓的可用保证金金额
  • TP - 止盈
  • Trail Start, points - 激活追踪止损
  • Trail Step - 激活追踪止损时距价格的距离
  • Close from reverse signal true/false – true 或 false，如果信号反转，将关闭未平仓交易 
  • Start  hour –应允许 EA 开始交易的时间，输入 1 或 2 等
  • End hour –EA 应停止进入新系列交易的时间
  • Draw on-off –是否允许 EA 在图表上绘制利润标签
  • Next is Font settings 接下来是字体设置
  • Background color Result – 背景颜色 结果
  • Magic EA – 是 EA 分配给其订单的特殊编号
  • Next are settings of ZigZag indicator - 接下来是ZigZag指标的设置
  • Next are settings of Bollinger Band indicator -接下来是布林带指标的设置


    • 评分 3
    Dennis Eleojo
    89
    Dennis Eleojo 2025.10.20 20:13 
     

    works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!

    Ahmed ABDELGADIR
    170
    Ahmed ABDELGADIR 2025.10.18 18:49 
     

    I run BB Scalp EA during London and NY overlap performs beautifully. Entries are razor sharp and exits are well Timed. I’ve seen minimal slippage using an ECN broker. Definitely a professional Grade scalper.

    Artur Volodkevic
    378
    Artur Volodkevic 2025.09.29 07:15 
     

    Amazing EA! Works perfectly on gold M15, frequent trades, smart trailing stop and no martingale. Big thanks to the developer, really great job!

    推荐产品
    Bollinger Reversal Pro MT5
    Adam Benjamin Kildare
    专家
    SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT5) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 5 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
    Bollinger Bands strategy
    Aleksandr Prishenko
    专家
    Bollinger Bands strategy   An EA to help traders using Bollinger Bands in trading provides an opportunity to evaluate the effectiveness and optimize the three trading methods (strategies) described in John Bollinger’s book BOLLINGER ON BOLLINGER BANDS, with some additions.   I do not recommend using in the forex market. EA Parameters: Stop Loss, in pips Take Profit, in pips Trailing Stop Trailing Step Money management: Lot OR Risk Step trailing stop The value for "Money management" Deviation, in
    LT Bollinger Band EA
    Sie Samuel Roland Youl
    专家
    Unlock the full potential of Bollinger Bands with the Bollinger Bands Pro EA! Our expert advisor is here to revolutionize your trading experience, offering not one, but three powerful trading strategies based on the time-tested Bands expert. Whether you're a novice or an experienced trader, this EA is designed to suit your needs with an array of features that make trading easier and more flexible. Key Features: Triple Strategy Power : Our EA incorporates three distinct trading strategies centere
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    专家
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
    SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
    Hendrik Lodewyk Coetsee
    专家
    SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
    Sensor EA MT5
    Jamal El Alama
    专家
    Description : Sensor EA MT5 is an advanced Expert advisor for MetaTrader 5, built using the usual signals provided by Bollinger Bands Technical Indicator . The Expert Advisor places a buy order, When price crosses above the lower band, and a sell order when price crosses below the upper band. The Expert Advisor uses a Stop Loss and a Take profit. The Expert Advisor settings are as follows : ( The parameters below can be set according to your trading rules. ) StopLoss ( Stop Loss in pips) TakePr
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    专家
    This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
    Breakout Master Strategy
    Ivan Isern Puyuelo
    专家
    Breakout Master Strategy 是一款精密构建的“只做多头”的专家顾问（EA），专注于利用指数和像黄金这样的商品的看涨突破机会。它正是支撑 Darwinex 上公开跟踪的 EWLT 策略的实际引擎 —— 真金实钱，真实结果，现在可在你的 MetaTrader 5 终端上自动运行。 这不是网格（grid）或马丁格尔（martingale）EA。它是一种基于规则的策略，以价格行为和动能为基础，专为重视一致性、风险控制和透明逻辑的交易者设计。 Strategy Overview EA 通过识别最近的价格极值来扫描突破机会，当价格超过定义的回顾期内的最高点时即发出市场买入订单 —— 不等待回调，也不用复杂过滤器。这是一个纯动能系统，专为在强烈向上倾斜的市场中执行只做多的入场操作。 Price Breakout Trigger – 使用 X 根蜡烛的最高高点来检测突破级别 Immediate Execution – 一旦价格突破计算触发点就发出市场买入订单 Multiple Stop Loss Modes – 可选择固定点位 SL、基于价格百分比 SL 或 ATR 计算的 S
    ReversePro SmartSMA EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    专家
    ReversePro SmartSMA Master Trend Reversals with Precision and Confidence! ReversePro SmartSMA is an advanced trading tool that detects potential trend reversals by combining Simple Moving Average (SMA) crossovers with optional RSI divergence confirmation. This EA empowers traders to enter trades with high precision, making it a valuable asset for volatile markets. Key Features Trend Reversal Detection: Analyzes fast and slow SMA crossovers to capture major market shifts. Optional Divergence Fil
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    专家
    Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
    Golden Harvest MT5
    Miss Preeyanut Budsarakham
    专家
    Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
    Diamond X
    Vitalii Buriagin
    专家
    強大而專業的專家，可讓您以最小的風險帶來穩定的利潤。 重要！ 說明（在屏幕截圖中）顯示了EURUSD的設置。 其他貨幣對的設置將在以後進行優化和添加！ 重要！ 達成交易的頻率可以從幾天之內的1到1天的5的頻率。 它直接取決於市場狀況和搜索進入信號的算法！ 重要！ 我們建議使用我們提供的專家設置。 第三方設置值會增加您的風險！ 主要優點： 1.全天24小時全自動交易！ 2.簡單的設置！ 3.高利潤率！ 這是可以由大型金融機構應用的專業專家。 根據2016.01.01開始的歷史數據，EA交易適用於進一步交易。 日期可能以前顯示出重大的縮水甚至損失。 在改變市場行為的過程中，專家將對交易算法進行更正，這將使您始終使用關注利潤的最新版本！ 給您帶來利潤！
    Hybrid Multi Strategy Prop EA
    John Muguimi Njue
    专家
    HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced：外汇和黄金市场的精准多策略掌控 释放 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced 的全部潜力，这是一款尖端的专家顾问（EA），专为以外科手术般的精准度征服外汇和 XAUUSD 市场而设计。这款人工智能驱动的 EA 专为精英交易者、对冲基金和机构投资者量身定制，结合了先进的混合策略——包括突破、均值回归、趋势跟随、剥头皮和亚洲时段——以及复杂的时机机制、流动性扫单检测和动态风险管理。在严格的回测中，是您利用市场动能并智胜市场操纵的终极工具。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK BLACK FRIDAY SALE IS HERE: $89.00 ONLY ，仅限下 10 次销售，下一价格 $399.00 赶快行动！ 为什么选择 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced？ 与容易落入市场陷阱或依赖高风险策略（如马丁格尔）的传统 EA 不同， HYBRID MULTI-STRATEGY 通过精心设计的多策略系统提供机构级性能。针对外汇和 XA
    Enjoy Dax40 Scaper Mt5
    Pankaj Kapadia
    专家
    Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    专家
    Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
    Robot Scalping Specialist XAUUSD
    Jinarto
    专家
    EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    专家
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Nova FRC Trader
    Anita Monus
    专家
    Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    专家
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    BB King
    Khima Gorania
    专家
    BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
    Scalping StrikeX
    Paline Maina
    专家
    Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
    Vampira Trend
    Samir Tabarcia
    专家
    MQL5 Market Listing Description: "Vampira Trend" – Smart Trading EA for EURUSD (1H) 掌控市场，就靠 "Vampira Trend"! 一款为 EURUSD（1H）设计的自动交易助手，结合逆势（Opposite Trend）与顺势（Follow Trend）策略，并配备先进的风险管理系统。 主要特点 两种交易模式合一： Mode_Opposite_Trend ：在超买/超卖区进行逆势交易。 Mode_Follow_Trend ：顺应市场动能，进行优化入场。 灵活的资金管理： 固定手数（ Lots ）或指数增长（ Lots_Exponent ），在有利行情中最大化利润。 高级K线过滤器： Body_Size（点）：筛选具有显著实体的K线，提升信号可靠性。 Candle_ID ：选择特定形态，提升准确度。 智能保护功能： 可调的止损（ SL_Pips ）与止盈（ TP_pips ），有效控制风险。 针对$1000起始账户优化（通过调整手数可适配更小资金）。 为什么选
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    专家
    SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
    Aurum Synergy
    Phinnustda Warrarungruengskul
    专家
    Aurum Synergy – The Dual-Engine Trend Master for XAUUSD (Gold) Aurum Synergy is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to methodically capitalize on prevailing trends in the XAUUSD (Gold) market. We believe in quality over quantity, focusing on capturing high Risk-Reward Ratio (RR) trades by riding sustained trends. Live signal MT5 :   Click Here Usage Recommendations: Symbol:  XAUUSD Timeframe:  Attach to the H1 chart. Leverage:  A leverage of 1:100 or higher is reco
    Turnaround Technique
    Razvan-andrei Tomegea
    5 (1)
    专家
    Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
    Envelopes RSI Zone Scalper
    Allan Munene Mutiiria
    专家
    Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
    FREE
    Range Destroyer
    Jonathan Daniel Marion
    专家
    Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
    King Fibonacci
    Marc Henning Hruschka
    专家
    斐波那契之王 — 0.618 黄金分割精确交易系统 King Fibonacci 是一款基于波段结构、围绕技术分析中最强概念之一—— 0.618 斐波那契回调 的高级智能交易系统（EA）。 EA 会自动识别主要的波峰与波谷，计算关键的 0.618 黄金回调水平，并在价格回到这一精准反转区间时自动执行交易。 King Fibonacci 为追求精准、结构清晰、优质入场点的交易者设计，不依赖噪音指标或滞后信号。 它以纪律性、选择性与机构级仓位管理为核心。 ️ 核心交易逻辑 自动波段识别 EA 扫描设定周期内最重要的波峰与波谷，实现精准的斐波那契绘制。 0.618 斐波那契信号引擎 EA 根据真实价格结构计算黄金回调： 上升趋势：在 0.618 回调位买入 下降趋势：在 0.618 回调位卖出 只有当价格进入可配置的容差区域时才会执行交易。 动态斐波那契重绘 每当检测到新波段点时，斐波那契水平会自动更新，紧跟市场结构。 单信号逻辑限制 同一斐波那契回调位只触发一次信号，避免重复入场。 内置风险与手数验证 自动根据交易商要求调整手数，检查保证金，并应用安全的止损与
    Optimal for Trends and Sideways Markets
    Le Quoc Dat
    专家
    10-Year Optimized EA for EURUSD H1 This Expert Advisor is specifically designed and optimized for the EURUSD pair on the H1 timeframe. This strategy has been optimized to adapt to both trending and ranging market conditions, ensuring consistent performance over time. Risk is set at about 3% of balance, the number of lots placed on the order will change when the balance changes I don't want to waste your time explaining too much, see the backtest results for each cycle below, since 2014. Thank
    该产品的买家也购买
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (378)
    专家
    各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    专家
    AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    专家
    真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    专家
    直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    专家
    XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    专家
    使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    专家
    交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    专家
    重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    专家
    Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    专家
    特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    专家
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    专家
    长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (4)
    专家
    X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    专家
    新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    专家
    Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    专家
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    专家
    道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    专家
    BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    专家
    PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    专家
    真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    专家
    全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    专家
    黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    专家
    重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    专家
    概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    专家
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    专家
    Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    专家
    Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
    作者的更多信息
    EA Gold Stuff mt5
    Vasiliy Strukov
    4.74 (670)
    专家
    EA黄金的东西mt5是专为黄金交易设计的专家顾问。 这项工作基于使用Gold Stuff mt5指标建立订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 智能交易系统需要对冲账户类型 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD Reduction Algorithm-一种减少回撤的算法，其中最后一个有利润的订单被
    Aurum Trader mt5
    Vasiliy Strukov
    4.57 (7)
    专家
    EA Aurum Trader mt5结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1071)
    专家
    EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
    EA Game Changer mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (2)
    专家
    Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    指标
    Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
    EA Game Changer
    Vasiliy Strukov
    3 (2)
    专家
    Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    5 (8)
    指标
    Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
    Aurum Trader
    Vasiliy Strukov
    5 (3)
    专家
    EA Aurum Trader 结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_na
    Pin Bar mt5
    Vasiliy Strukov
    4.63 (8)
    专家
    PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
    Pin Bar EA mt4
    Vasiliy Strukov
    4.43 (7)
    专家
    PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
    BB Scalping
    Vasiliy Strukov
    4.2 (5)
    专家
    BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！ 建议最低存款：1000 美元 可以在此处查看实时结果 。 购买后立即联系我以获得个人奖金！ 设置和说明书在这里   设置 Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false –    支持手动下单 Order Comment – BB Scalping    BB 剥头皮 Start lots – 开始批次 Use Money Management –  使用资金管理进行自动手数计算 Autolot. Free margin for ea
    筛选:
    Dennis Eleojo
    89
    Dennis Eleojo 2025.10.20 20:13 
     

    works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!

    Ahmed ABDELGADIR
    170
    Ahmed ABDELGADIR 2025.10.18 18:49 
     

    I run BB Scalp EA during London and NY overlap performs beautifully. Entries are razor sharp and exits are well Timed. I’ve seen minimal slippage using an ECN broker. Definitely a professional Grade scalper.

    Artur Volodkevic
    378
    Artur Volodkevic 2025.09.29 07:15 
     

    Amazing EA! Works perfectly on gold M15, frequent trades, smart trailing stop and no martingale. Big thanks to the developer, really great job!

    回复评论