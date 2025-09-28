BB Scalping mt5

Sensor EA MT5 Jamal El Alama 专家

Description : Sensor EA MT5 is an advanced Expert advisor for MetaTrader 5, built using the usual signals provided by Bollinger Bands Technical Indicator . The Expert Advisor places a buy order, When price crosses above the lower band, and a sell order when price crosses below the upper band. The Expert Advisor uses a Stop Loss and a Take profit. The Expert Advisor settings are as follows : ( The parameters below can be set according to your trading rules. ) StopLoss ( Stop Loss in pips) TakePr