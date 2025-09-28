BB Scalping mt5

BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！
建议最低存款：1000 美元
Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false – 支持手动下单 Order Comment – BB Scalping
BB 剥头皮 Start lots –开始批次
Use Money Management – 使用资金管理进行自动手数计算
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - 每 0.01 手开仓的可用保证金金额
TP - 止盈
Trail Start, points - 激活追踪止损
Trail Step - 激活追踪止损时距价格的距离
Close from reverse signal true/false – true 或 false，如果信号反转，将关闭未平仓交易
Start hour –应允许 EA 开始交易的时间，输入 1 或 2 等 End hour –EA 应停止进入新系列交易的时间 Draw on-off –是否允许 EA 在图表上绘制利润标签 Next is Font settings 接下来是字体设置
Background color Result – 背景颜色 结果
Magic EA – 是 EA 分配给其订单的特殊编号
Next are settings of ZigZag indicator - 接下来是ZigZag指标的设置
Next are settings of Bollinger Band indicator -接下来是布林带指标的设置
works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!