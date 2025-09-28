BB Scalping mt5

5

O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegendo sua conta e gerenciando o risco adequadamente. Este EA pode operar qualquer par em qualquer período, mas é o melhor em ouro M15 para muitas operações e lucros rápidos!

Depósito mínimo recomendado: $1000

Os resultados em tempo real podem ser vistos aqui.

Contate-me imediatamente após a compra para obter um bônus pessoal!

Configurações e manual aqui

  CONFIGURAÇÕES
  • Open new series - on/off início de uma nova série de pedidos
  • Trade Buy - permitir que o consultor compre
  • Trade Sell - permitir que o consultor venda
  • Support manual orders - suporta pedidos manuais verdadeiros ou falsos
  • Max Orders - pedidos máximos permitidos
  • Order Comment - nome do comentário do pedido
  • Start lots - lote inicial
  • Use Money Management - ligar/desligar uso de cálculo automático de lote
  • Autolot - o valor da margem livre para abertura a cada 0,01 lote
  • TP -Obtenha lucro
  • Trail Start, points - ativação de um trailing stop
  • Trail Step - distância do preço ao ativar um trailing stop
  • Close from reverse signal true/false – verdadeiro ou falso, fechará negociações abertas se o sinal for reverso
  • Start  hour – a hora em que o EA deve ter permissão para começar a negociar, insira 1 ou 2, etc
  • End hour – a hora em que a EA deve parar de entrar em uma nova série de negociações
  • Draw on-off – para permitir que a EA desenhe tags de lucro no gráfico ou não
  • Next is Font settings - A seguir estão as configurações de fonte
  • Background color Result – Cor de fundo Resultado –
  • Magic EA – é um número especial que o EA atribui aos seus pedidos
  • Next are settings of ZigZag indicator - A seguir estão as configurações do indicador ZigZag
  • Next are settings of Bollinger Band indicator - A seguir estão as configurações do indicador Bollinger Band

    • Comentários 3
    Dennis Eleojo
    89
    Dennis Eleojo 2025.10.20 20:13 
     

    works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!

    Ahmed ABDELGADIR
    170
    Ahmed ABDELGADIR 2025.10.18 18:49 
     

    I run BB Scalp EA during London and NY overlap performs beautifully. Entries are razor sharp and exits are well Timed. I’ve seen minimal slippage using an ECN broker. Definitely a professional Grade scalper.

    Artur Volodkevic
    378
    Artur Volodkevic 2025.09.29 07:15 
     

    Amazing EA! Works perfectly on gold M15, frequent trades, smart trailing stop and no martingale. Big thanks to the developer, really great job!

    Responder ao comentário