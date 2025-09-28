BB Scalping mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegendo sua conta e gerenciando o risco adequadamente. Este EA pode operar qualquer par em qualquer período, mas é o melhor em ouro M15 para muitas operações e lucros rápidos!
Depósito mínimo recomendado: $1000
Os resultados em tempo real podem ser vistos aqui.
Contate-me imediatamente após a compra para obter um bônus pessoal!
Configurações e manual aqui
CONFIGURAÇÕES
works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!