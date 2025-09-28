BB Scalping mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
BB 스캘핑 전문가는 제가 최근에 선보인 강력한 브레이크아웃/스캘핑이자 마틴게일을 사용하지 않는 금 거래의 걸작입니다! 이 시스템은 볼린저 밴드와 지그재그 지표를 결합하여 브레이크아웃 거래를 지원합니다. 여러 개의 미체결 주문이 볼린저 밴드의 고가와 저가에 배치되며, 브레이크아웃 가격이 발동되면 해당 주문이 스톱아웃될 때까지 브레이크아웃 가격 이후에 트레일링 스톱이 적용됩니다. BB 스캘핑 전문가는 동적 손절매를 위해 지그재그 지표를 사용하여 계좌를 보호하고 위험을 적절하게 관리합니다. 이 EA는 모든 시간대의 모든 통화쌍을 거래할 수 있지만, 풍부한 거래와 빠른 수익을 위해 금 M1 거래에 가장 적합합니다!
최소 권장 입금액
설정
- Open new series - on/off 새로운 일련의 주문 시작
- Trade Buy - 조언자가 구매하도록 허용
- Trade Sell - 조언자가 판매하도록 허용
- Support manual orders - 수동 주문 지원 참 또는 거짓
- Max Orders - 최대 허용 주문
- Max Market Orders – 최대 허용 주문
- Max Pending Orders – 최대 보류 주문
- Use Money Management - 자동 로트 계산 on/off 사용
- Autolot - 0.01랏마다 개설할 수 있는 여유 증거금 금액
- TP - 이익실현
- Trail Start - 후행 정지 활성화
- Trail Step - 추적 중지를 활성화할 때 가격으로부터의 거리
- Close from reverse signal - 참 또는 거짓, 신호가 반전되면 공개 거래가 종료됩니다.
- Start Hour - EA가 거래를 시작하도록 허용해야 하는 시간, 1 또는 2 등을 입력합니다.
- End Hour - EA가 새로운 일련의 거래 입력을 중단해야 하는 시간
- Draw on-off – EA가 차트에 수익 태그를 그릴 수 있도록 허용할지 여부
- Next is Font settings - 다음은 글꼴 설정입니다
- Background color Result – 배경색 결과
- Magic EA – EA가 주문에 할당하는 특수 번호입니다.
- Next are settings of ZigZag indicator - 다음은 ZigZag 표시기 설정입니다.
works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!