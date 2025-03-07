Mon Scalper MT5

Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert

Mon Scalper ist ein spezieller Expert Advisor, der ausschließlich für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er nutzt eine einzigartige Dual-Trendline-Strategie, um starke Trends und Ausbruchspunkte zu identifizieren und führt automatisch Trades auf Basis der Marktbedingungen aus.

Treten Sie meinem MQL5-Kanal für die neuesten Updates bei!

Real-Time Signalhttps://www.mql5.com/en/signals/2281529

Pricing:

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

Warum Mon Scalper wählen?

  • Keine gefährlichen Methoden: Es werden keine Grid-, Martingale- oder andere risikoreiche Geldmanagementstrategien verwendet.
  • Transparent und ehrlich: Kein Auslesen der Historie, keine Handelsfilterung oder Overfitting-Techniken, die unrealistische Backtests erzeugen.
  • Trendlinienbasiertes Scalping: Führt nur dann Trades aus, wenn sowohl die lang- als auch die kurzfristigen Trendlinien übereinstimmen und das Ausbruchsmomentum bestätigen.

Kernstrategie:

  • Verwendet zwei Trendlinien - eine langfristige und eine kurzfristige Trendlinie - um Markttrends zu analysieren und zu bestätigen.
  • Die Trades werden ausgeführt, wenn beide Trendlinien übereinstimmen und ein Ausbruch erfolgt, der den Marktbedingungen folgt.

    Hauptmerkmale:

    • Optimiert für Gold: Speziell auf den Handel mit XAUUSD zugeschnittene Parameter.
    • Trendlinien-basierte Analyse: Kombiniert kurz- und langfristige Trendperspektiven für erhöhte Genauigkeit.
    • Ausbruchsstrategie: Nutzt ein starkes Momentum nach der Trendlinienausrichtung.

    Empfehlungen:

    • Währungspaar: XAUUSD (Gold)
    • Zeitrahmen: M15
    • Mindesteinlage: $450 (empfohlen: $600) pro 0,01 Lot.
    • Hebelwirkung: Beliebig
    • Kontotyp: Beliebig
    • VPS: Empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA 24/7 funktioniert

    Spezifikationen:

    • Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss geschützt.
    • Einfach zu installieren - die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker optimiert.
    • Verwendet keine Grid-, Martingale- oder andere risikoreiche Strategien.
    • Kompatibel mit jedem Broker

    Risiko-Warnung:

    Der Handel ist mit Risiken verbunden. Es wird dringend empfohlen, sowohl Backtest- als auch Live-Handelsergebnisse auszuwerten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Handeln Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können, und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.


    Bewertungen 4
    Chris G
    176
    Chris G 2025.05.20 06:46 
     

    Awesome EA with great results and a ingenious method! The win-rate is convincing. Friendly and quick support from the developer!

    Auswahl:
    Antwort auf eine Rezension