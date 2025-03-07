Mon Scalper MT5
- Experten
- Xuan Bach Nguyen
- Version: 3.1
- Aktualisiert: 19 Oktober 2025
- Aktivierungen: 12
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert
Mon Scalper ist ein spezieller Expert Advisor, der ausschließlich für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er nutzt eine einzigartige Dual-Trendline-Strategie, um starke Trends und Ausbruchspunkte zu identifizieren und führt automatisch Trades auf Basis der Marktbedingungen aus.
Treten Sie meinem MQL5-Kanal für die neuesten Updates bei!
Real-Time Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2281529
Pricing:
- Launch Price: $199
- Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
- Final Price: $999
Warum Mon Scalper wählen?
- Keine gefährlichen Methoden: Es werden keine Grid-, Martingale- oder andere risikoreiche Geldmanagementstrategien verwendet.
- Transparent und ehrlich: Kein Auslesen der Historie, keine Handelsfilterung oder Overfitting-Techniken, die unrealistische Backtests erzeugen.
- Trendlinienbasiertes Scalping: Führt nur dann Trades aus, wenn sowohl die lang- als auch die kurzfristigen Trendlinien übereinstimmen und das Ausbruchsmomentum bestätigen.
Kernstrategie:
- Verwendet zwei Trendlinien - eine langfristige und eine kurzfristige Trendlinie - um Markttrends zu analysieren und zu bestätigen.
- Die Trades werden ausgeführt, wenn beide Trendlinien übereinstimmen und ein Ausbruch erfolgt, der den Marktbedingungen folgt.
Hauptmerkmale:
- Optimiert für Gold: Speziell auf den Handel mit XAUUSD zugeschnittene Parameter.
- Trendlinien-basierte Analyse: Kombiniert kurz- und langfristige Trendperspektiven für erhöhte Genauigkeit.
- Ausbruchsstrategie: Nutzt ein starkes Momentum nach der Trendlinienausrichtung.
Empfehlungen:
- Währungspaar: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $450 (empfohlen: $600) pro 0,01 Lot.
- Hebelwirkung: Beliebig
- Kontotyp: Beliebig
- VPS: Empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA 24/7 funktioniert
Spezifikationen:
- Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss geschützt.
- Einfach zu installieren - die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker optimiert.
- Verwendet keine Grid-, Martingale- oder andere risikoreiche Strategien.
- Kompatibel mit jedem Broker
Risiko-Warnung:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Es wird dringend empfohlen, sowohl Backtest- als auch Live-Handelsergebnisse auszuwerten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Handeln Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können, und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.
Awesome EA with great results and a ingenious method! The win-rate is convincing. Friendly and quick support from the developer!