BB Scalping mt5

5

BB Scalping Expert — мой последний мощный шедевр для точной торговли золотом на пробоях/скальпинге и без мартингейла! Эта система торгует на пробоях, используя комбинацию полос Боллинджера и индикатора зигзаг. Несколько отложенных ордеров размещаются на максимуме и минимуме полос Боллинджера. При срабатывании трейлинг-стоп отслеживает цену пробоя до тех пор, пока ордера не будут закрыты. Советник использует индикатор зигзаг для динамического стоп-лосса, чтобы защитить ваш счёт и эффективно управлять рисками. Этот советник может торговать любой валютной парой на любом таймфрейме, но лучше всего подходит для золота m15, обеспечивая множество сделок и быструю прибыль!

Минимальный рекомендуемый депозит: $1000

Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!

Настройки и мануал здесь

  ПАРАМЕТРЫ

  • Open new series -true/false - вкл/выкл начало новой серии заказов
  • Trade Buy - разрешить советнику покупать
  • Trade Sell - разрешить советнику продавать
  • Support manual orders true/false – правда/ложь
  • Order Comment – BB Scalping - Комментарий к заказу – BB Scalping
  • Start lots – Старт лотов
  • Use Money Management – вкл/выкл использование автоматического расчета лота
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
  • TP - получить прибыль
  • Trail Start, points - активация трейлинг-стопа
  • Trail Step -  расстояние от цены при активации трейлинг-стопа
  • Close from reverse signal true/false – true или false, закроет открытые сделки, если сигнал развернется
  • Start  hour – часовому советнику должно быть разрешено начать торговлю, введите 1 или 2 и т. д
  • End hour – час, когда советник должен прекратить вход в новую серию сделок
  • Draw on-off – разрешить советнику отображать метки прибыли на графике или нет
  • Next is Font settings - Настройки шрифта
  • Background color Result – Цвет фона Результат
  • Magic EA – это специальный номер, который советник присваивает своим ордерам
  • Next are settings of ZigZag indicator -Далее идут настройки индикатора ZigZag.
  • Next are settings of Bollinger Band indicator - Далее идут настройки индикатора полос Боллинджера.

Отзывы 3
Dennis Eleojo
89
Dennis Eleojo 2025.10.20 20:13 
 

works great in small and big timeframe !! slow and steady profits !! love it and thanks to the developer!!

Ahmed ABDELGADIR
170
Ahmed ABDELGADIR 2025.10.18 18:49 
 

I run BB Scalp EA during London and NY overlap performs beautifully. Entries are razor sharp and exits are well Timed. I’ve seen minimal slippage using an ECN broker. Definitely a professional Grade scalper.

Artur Volodkevic
378
Artur Volodkevic 2025.09.29 07:15 
 

Amazing EA! Works perfectly on gold M15, frequent trades, smart trailing stop and no martingale. Big thanks to the developer, really great job!

Nova FRC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
BB King
Khima Gorania
Эксперты
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Scalping StrikeX
Paline Maina
Эксперты
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Vampira Trend
Samir Tabarcia
Эксперты
Описание для MQL5 Market: "Vampira Trend" – Умный Торговый Советник для EURUSD (1H) Подчините рынок с "Vampira Trend"! Автоматизированный торговый помощник, разработанный для работы с   EURUSD (таймфрейм H1) , сочетающий стратегии   контртрендовой торговли (Opposite Trend)   и   следования тренду (Follow Trend)   с продвинутым управлением рисками. Ключевые Особенности   Две стратегии в одном советнике : Mode_Opposite_Trend : Торговля против тренда в зонах перекупленности/перепроданно
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Aurum Synergy
Phinnustda Warrarungruengskul
Эксперты
Aurum Synergy – The Dual-Engine Trend Master for XAUUSD (Gold) Aurum Synergy is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to methodically capitalize on prevailing trends in the XAUUSD (Gold) market. We believe in quality over quantity, focusing on capturing high Risk-Reward Ratio (RR) trades by riding sustained trends. Live signal MT5 :   Click Here Usage Recommendations: Symbol:  XAUUSD Timeframe:  Attach to the H1 chart. Leverage:  A leverage of 1:100 or higher is reco
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Эксперты
Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Эксперты
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Эксперты
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
King Fibonacci
Marc Henning Hruschka
Эксперты
Король Фибоначчи — Точная торговля на уровне 0.618 (Золотое сечение) King Fibonacci — это продвинутый свинговый торговый робот (EA), построенный на одном из самых мощных инструментов технического анализа — уровне отката Фибоначчи 0.618 . Робот автоматически определяет ключевые свинги (важные максимумы и минимумы), рассчитывает золотой уровень 0.618 и открывает сделки только тогда, когда цена возвращается в эту точку разворота. King Fibonacci создан для трейдеров, которые ценят точность, стру
Optimal for Trends and Sideways Markets
Le Quoc Dat
Эксперты
10-Year Optimized EA for EURUSD H1 This Expert Advisor is specifically designed and optimized for the EURUSD pair on the H1 timeframe. This strategy has been optimized to adapt to both trending and ranging market conditions, ensuring consistent performance over time. Risk is set at about 3% of balance, the number of lots placed on the order will change when the balance changes I don't want to waste your time explaining too much, see the backtest results for each cycle below, since 2014. Thank
