GoldBach

Goldbach Power of Three Levels Indicator
basierend auf Hopiplakas Goldbach Conjecture Framework

Entschlüsseln Sie die verborgene Struktur des Preises mit dem Goldbach Power of Three (PO3) Levels Indicator - einem Präzisionswerkzeug, das direkt auf den Prinzipien von Hopiplakas Bestseller-Buch basiert:

"Goldbach Fundamentals: What Every ICT Trader Still Wants to Demystify"
Jetzt erhältlich unter: https: //hopiplaka.gumroad.com/

Merkmale des Indikators

  • Dynamische PO3-Level-Auswahl
    Wählen Sie Ihre Zyklusgröße: 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561
    Jedes Level erweitert die Goldbach-Struktur über mehrere Zeitrahmen.
  • Vollständig beschriftete Goldbach-Sequenz im Chart
    Jedes Schlüsselniveau ist deutlich markiert und benannt:
    • Hoch - Stopplauf
    • Ablehnungs-Block
    • Order-Block
    • FVG (Fair Value Gap)
    • Liquidität Leere
    • Unterbrecher
    • Minderung
    • EQ (Equilibrium)
    • Abschwächung
    • Unterbrecher
    • Liquidität Lücke
    • FVG
    • Auftragsblock
    • Ablehnung Block
    • Niedrig - Stop Run
  • Smart Zone Einfärbung
    • Benutzerdefinierte Farbe der oberen / Premium Zone
    • Benutzerdefinierte Farbe für die untere / Discount-Zone
    • Eindeutige EQ (Equilibrium) Linienfarbe
  • Visuelle Hervorhebung der wichtigsten Levels

Hoch-, EQ- und Tiefststände werden zur sofortigen Erkennung fett hervorgehoben - perfekt für den Live-Handel und die Analyse.

Empfohlenes Studium

Um diese Ebenen vollständig zu beherrschen und ihnen zu vertrauen, studieren Sie die Quelle:
**Goldbach Fundamentals - Hopiplaka (Gumroad)**


