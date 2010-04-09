GoldBach
- Indikatoren
- Barend Paul Stander
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Goldbach Power of Three Levels Indicator
basierend auf Hopiplakas Goldbach Conjecture Framework
Entschlüsseln Sie die verborgene Struktur des Preises mit dem Goldbach Power of Three (PO3) Levels Indicator - einem Präzisionswerkzeug, das direkt auf den Prinzipien von Hopiplakas Bestseller-Buch basiert:
"Goldbach Fundamentals: What Every ICT Trader Still Wants to Demystify"
Jetzt erhältlich unter: https: //hopiplaka.gumroad.com/
Merkmale des Indikators
- Dynamische PO3-Level-Auswahl
Wählen Sie Ihre Zyklusgröße: 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561
Jedes Level erweitert die Goldbach-Struktur über mehrere Zeitrahmen.
- Vollständig beschriftete Goldbach-Sequenz im Chart
Jedes Schlüsselniveau ist deutlich markiert und benannt:
- Hoch - Stopplauf
- Ablehnungs-Block
- Order-Block
- FVG (Fair Value Gap)
- Liquidität Leere
- Unterbrecher
- Minderung
- EQ (Equilibrium)
- Abschwächung
- Unterbrecher
- Liquidität Lücke
- FVG
- Auftragsblock
- Ablehnung Block
- Niedrig - Stop Run
- Smart Zone Einfärbung
- Benutzerdefinierte Farbe der oberen / Premium Zone
- Benutzerdefinierte Farbe für die untere / Discount-Zone
- Eindeutige EQ (Equilibrium) Linienfarbe
- Visuelle Hervorhebung der wichtigsten Levels
Hoch-, EQ- und Tiefststände werden zur sofortigen Erkennung fett hervorgehoben - perfekt für den Live-Handel und die Analyse.
Empfohlenes Studium
**Goldbach Fundamentals - Hopiplaka (Gumroad)**