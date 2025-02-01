Golden Blitz MT5

EA Golden Blitz – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel Einführungsangebot Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!

Nächster Preis: $999.99

Endpreis: $1999.99 MT4-Version

Hallo! Ich bin EA Gold Blitz , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.







Was macht EA Gold Blitz besonders?





- Dynamischer Stop Loss (SL): Der EA verwendet einen Stop Loss, der auf dem Preisbereich der letzten Kerzen basiert. Dadurch passt sich der SL flexibel an die Marktbedingungen an und schützt Ihr Konto effektiver, während sich der Markt verändert.





- Vielfältige Handelsstrategien: Der EA ist mit 3 Handelsstrategien ausgestattet, von denen jede bis zu 3 Trades gleichzeitig eröffnen kann, sodass insgesamt bis zu 9 Trades gleichzeitig durchgeführt werden können.





- Flexibler Trailing Stop: Eine Funktion zum Absichern von Gewinnen mit einem Trailing Stop ist enthalten. Diese Funktion kann vollständig an Ihre persönlichen Vorlieben angepasst werden.





- Sicherheit an oberster Stelle: Jeder Trade wird mit einem voreingestellten SL versehen, um Ihr Konto vor unerwarteten Risiken zu schützen.







Wie funktioniert EA Gold Blitz ?





1. Keine riskanten Strategien:

- Keine Martingale- oder Grid-Strategien.

- Keine Trades ohne SL.





2. Keine "falsche KI":

- EA Gold Blitz ist ein echtes Handelssystem.

- Im Gegensatz zu anderen EAs, die fälschlicherweise "KI" anpreisen und dabei heimlich auf Martingale- oder Grid-Strategien zurückgreifen, um Kunden in die Irre zu führen.





3. Fokus auf langfristige Ergebnisse:

- Während der EA keine perfekten Backtest-Ergebnisse liefert, ist das Handelssystem optimiert, um nachhaltige langfristige Gewinne zu erzielen.





4. Flexible Risikostufen:

- Unterstützt Risikoeinstellungen von sehr niedrig bis sehr hoch, die den individuellen Bedürfnissen jedes Händlers gerecht werden.







EA-Einrichtungsdetails





- Zeitrahmen: M15

- Handelspaar: XAU/USD

- Eingabewerte: Verwenden Sie die Standardwerte oder passen Sie diese nach Bedarf an.

- Kontotyp: Jeder (empfohlene Konten mit niedrigem Spread).

- Empfohlene Kapitalausstattung:

- $1000 für 1 Strategie

- $2000 für 2 Strategien

- $3000 für 3 Strategien

- VPS: Ein schneller VPS wird empfohlen, um eine stabile Leistung des EA zu gewährleisten.







Hinweise zum Risiko





- Backtestergebnisse dienen nur zur Orientierung: Backtests spiegeln nicht vollständig die realen Handelsergebnisse wider.

- Leistung variiert je nach Broker: Ergebnisse können von Broker zu Broker unterschiedlich sein.

- Hohe Risiken vermeiden: Die Verwendung von Hochrisiko-Einstellungen kann zu übermäßigen Drawdowns führen.







Abschließend





EA Gold Blitz ist mehr als nur ein typischer Goldhandel-EA. Es ist eine zuverlässige Lösung, die darauf abzielt, nachhaltige Gewinne zu erzielen. Mit echten Handelsstrategien, Flexibilität und einem Sicherheitsfokus wird dieser EA Ihre Ansicht zum automatisierten Goldhandel verändern.



