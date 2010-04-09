GoldBach
- Indicadores
- Barend Paul Stander
- Versión: 1.0
Indicador de potencia de Goldbach de tres niveles
Basado en el marco de la conjetura de Goldbach de Hopiplaka
Desbloquea la estructura oculta del precio con el Indicador de Niveles del Poder de Tres de Goldbach (PO3) - una herramienta de precisión construida directamente a partir de los principios del libro más vendido de Hopiplaka:
"Fundamentos de Goldbach: What Every ICT Trader Still Wants to Demystify"
Disponible ahora en: https: //hopiplaka.gumroad.com/
Características del indicador
- Selección dinámica del nivel PO3
Elija el tamaño de su ciclo: 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561
Cada nivel expande la estructura de Goldbach a través de múltiples marcos temporales.
- Secuencia de Goldbach totalmente etiquetada en el gráfico
Cada nivel clave está claramente marcado y nombrado:
- Alto - Bloqueo
- Bloque de Rechazo
- Bloque de Orden
- FVG (Fair Value Gap)
- Vacío de liquidez
- Rompimiento
- Mitigación
- EQ (Equilibrio)
- Mitigación
- Rompimiento
- Vacío de liquidez
- FVG
- Bloque de órdenes
- Rechazo Bloqueo
- Baja - Parada
- Colorear Zona Inteligente
- Personalización del color de la Zona Superior / Premium
- Color personalizado de la zona inferior / de descuento
- Distinto color de línea EQ (Equilibrio)
- Énfasis visual en niveles clave
Los niveles Alto, EQ y Bajo se resaltan en negrita para un reconocimiento instantáneo, perfecto para el análisis y la negociación en directo.
Estudio recomendado
**Goldbach Fundamentals - Hopiplaka (Gumroad)**