GoldBach

Indicador de potencia de Goldbach de tres niveles
Basado en el marco de la conjetura de Goldbach de Hopiplaka

Desbloquea la estructura oculta del precio con el Indicador de Niveles del Poder de Tres de Goldbach (PO3) - una herramienta de precisión construida directamente a partir de los principios del libro más vendido de Hopiplaka:

"Fundamentos de Goldbach: What Every ICT Trader Still Wants to Demystify"
Disponible ahora en: https: //hopiplaka.gumroad.com/

Características del indicador

  • Selección dinámica del nivel PO3
    Elija el tamaño de su ciclo: 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561
    Cada nivel expande la estructura de Goldbach a través de múltiples marcos temporales.
  • Secuencia de Goldbach totalmente etiquetada en el gráfico
    Cada nivel clave está claramente marcado y nombrado:
    • Alto - Bloqueo
    • Bloque de Rechazo
    • Bloque de Orden
    • FVG (Fair Value Gap)
    • Vacío de liquidez
    • Rompimiento
    • Mitigación
    • EQ (Equilibrio)
    • Mitigación
    • Rompimiento
    • Vacío de liquidez
    • FVG
    • Bloque de órdenes
    • Rechazo Bloqueo
    • Baja - Parada
  • Colorear Zona Inteligente
    • Personalización del color de la Zona Superior / Premium
    • Color personalizado de la zona inferior / de descuento
    • Distinto color de línea EQ (Equilibrio)
  • Énfasis visual en niveles clave

Los niveles Alto, EQ y Bajo se resaltan en negrita para un reconocimiento instantáneo, perfecto para el análisis y la negociación en directo.

Estudio recomendado

Para dominar completamente y confiar en estos niveles, estudia la fuente:
**Goldbach Fundamentals - Hopiplaka (Gumroad)**


Productos recomendados
Nebula Trend MT5
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Nebula Trend Nebula Trend es un indicador de reversión de tendencia sencillo diseñado para identificar con precisión posibles puntos de giro del mercado. El indicador genera señales claras de flechas de compra y venta directamente en su gráfico, lo que facilita detectar cuándo es probable que la tendencia se revierta. Ya sea que sea un principiante buscando señales de trading simples o un trader experimentado que busca confirmaciones de reversión confiables, Nebula Trend proporciona la claridad
OutsideBar and InsideBar
Alexander Josef Zeidler
Indicadores
Este indicador muestra OutsideBars (OB) e InsideBars(IB) en el gráfico en forma de vela. Los colores de las velas se pueden configurar individualmente. También son posibles diferentes colores para IBs u OBs bajistas y alcistas. Además, el color de las mechas o contornos también se puede establecer. OutsideBars e InsideBars a menudo muestran buenas zonas de soporte o resistencia. Vea algunos ejemplos en la Captura de Pantalla.
Traders Inside Trend Indicator
Markus Paminger
Indicadores
Muestra las tendencias en el gráfico actual. Puede mostrar las tendencias de múltiples marcos temporales en un gráfico insertando este indicador tantas veces como desee. Características principales: muestra la línea de tendencia encontrando máximos y mínimos cuenta el número de máximos/mínimos de la tendencia actual en diferentes colores (largo/corto) le permite mostrar las tendencias de múltiples marcos de tiempo en un gráfico Configuración: Nombre del Indicador: si desea mostrar M5 y H1 en un
MT5 Pivot Points High Low Extension
Yong Li
Indicadores
Descripciones Un punto es un indicador de análisis técnico, o cálculos, utilizado para determinar la tendencia general del mercado en diferentes marcos de tiempo. Este indicador calcula los pivotes más altos o más bajos entre las barras izquierda x y derecha y muestra el nivel alto/bajo durante ese período. A partir de ahí, se puede ver claramente la resistencia superior y el nivel de soporte inferior y cómo el mercado va a romper. Instrucciones pivotLeft - pivote de la barra izquierda pivot
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.9 (10)
Indicadores
Cybertrade Auto Fibonacci retracción y proyección - MT5 Auto Fibonacci es un indicador que traza automáticamente el retroceso y la proyección de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración del indicador. Puede personalizar nueve niveles diferentes de retracción y tres niveles de proyección. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers para simplificar posibles automatizaciones. Este
FREE
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
Wa Candle Timer MT5 es un indicador potente y fácil de usar que muestra el tiempo restante hasta que se forme la próxima vela en tu gráfico MT5. Ayuda a los traders a estar atentos al cierre de velas para mejorar la ejecución y decisiones de trading. Características clave : Muestra la cuenta regresiva de la vela actual. Cambia de color cuando el tiempo restante cae por debajo de un porcentaje definido por el usuario. Alerta personalizable cuando se alcanza un porcentaje específico. C
FREE
Candlestick Patterns with Alerts MT5
Peter Mueller
4.25 (4)
Indicadores
Con este indicador fácil de configurar puede mostrar y establecer alertas para las siguientes formaciones de velas: Breakout alcista, Breakout bajista, Martillo, Pin, Envolvente alcista, Envolvente bajista. Parámetros de entrada: ShortArrowColor: El color de las flechas, mostrando una formación de vela bajista. LongArrowColor: El color de las flechas que muestran una formación de vela alcista. BullishEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert BajaEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert Pi
FREE
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
Indicadores
Bandas de Mogalef — Estructura de rango dinámico y zonas objetivo (MT5) Bandas de Mogalef es un indicador visual de estructura que modela el mercado como un rango dinámico que se va desplazando por etapas. En vez de basarse en “señales” puntuales, ofrece niveles de contexto para: identificar dónde está trabajando el precio (zona operativa), localizar zonas de posible extensión (objetivos), y filtrar el ruido del mercado mediante una actualización no impulsiva (con inercia). El indicador está pen
DduP Moving Average
Damien Dupere
Indicadores
Maximice el rendimiento de sus operaciones con Dd-uP , un indicador revolucionario basado en el suavizado de la Media Móvil Exponencial (EMA ). Este indicador está representado por una línea amarilla distintiva en sus gráficos, lo que facilita la identificación de las tendencias del mercado y proporciona señales de trading precisas y fiables . Características principales: Suavizado EMA avanzado : Siga las tendencias del mercado con un suavizado EMA que reacciona rápidamente a los cambios de prec
FREE
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicadores
El indicador está diseñado para cerrar posiciones en el mercado a tiempo. Por ejemplo: para tomar beneficios antes de tiempo si el precio no ha alcanzado el TakeProfit, y el mercado se está dando la vuelta. El indicador analiza el impulso, no la tendencia. No da ninguna información sobre la tendencia. El indicador es muy adecuado para encontrar divergencias. El indicador Ershov 38 Parrots se ajusta dinámicamente al mercado y detecta impulsos de movimiento de precios de amplitud media y alta. Ca
Liga
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador conecta el precio en una relación de onda cíclica. Así, todos los puntos de intersección serán puntos óptimos en los que el movimiento cambia teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los puntos de cruce pueden utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. Pero no olvide que el enfoque debe ser complejo, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado. Adecuado para forex, futuros y opciones binarias sin redibujar. Da un montón de
Parabolic Sar Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Parabolic SAR Multicurrency Scanner Dashboard MT5 es una herramienta de trading completa diseñada para monitorear múltiples pares de divisas y marcos temporales utilizando el indicador Parabolic SAR (PSAR). Organiza las señales en un formato de cuadrícula, mostrando el estado de cada símbolo en marcos temporales desde M1 hasta MN1. Los traders pueden habilitar o deshabilitar marcos temporales específicos según sus estrategias, garantizando un análisis de mercado objetivo y eficiente. La versión
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
El indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 es la herramienta ideal para los traders que desean identificar con precisión máximos y mínimos basándose en los conceptos avanzados de Smart Money Concepts (SMC) y Smart Money Trap (SMT). Beneficios principales: Identificación automática de máximos y mínimos estratégicos. Basado en conceptos utilizados por traders institucionales. Ideal para analizar liquidez, estructura del mercado y manipulación. Fácil de usar: simplemente agréguelo al gráfico
FREE
Time Broker Deriv
Cristofher Robles
5 (1)
Indicadores
El indicador "Time Broker Deriv" está diseñado específicamente para su uso en los índices sintéticos Boom y Crash, así como en otros pares de trading disponibles en la plataforma MT5. Su función principal es proporcionar la hora del broker en comparación con nuestra hora local. Es importante destacar que el indicador "Time Broker Deriv" solo muestra la hora del broker.
FREE
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Asesores Expertos
Enlace de señal:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat para discusiones y preguntas:    https://www.mql5.com/es/messages/013c55ab4fefda01 Precio inicial: $99 Incremento de precio: El precio aumentará mensualmente en $100 en caso de buen desempeño mensual (10% o más). Funciona en una cuenta estándar (no necesita ECN). Se optimizó con una pequeña cantidad de datos (8 meses de 2024), pero el backtest muestra excelentes resultados en una ejecución de backtest prolongada utilizando ticks r
Anchored Linear Regression Channel
Jorge Adalberto Do Valle Junior
Indicadores
inglés: Canal de Regresión Lineal Anclado (ALRC) Descripción: El Canal de Regresión Lineal Anclado (ALRC) es una herramienta avanzada de análisis técnico que mejora el canal de regresión lineal tradicional al permitir anclarlo a un punto pivote confirmado. Esto proporciona una lectura más precisa y fiable del comportamiento del precio en relación con los puntos estructurales clave del gráfico. Características principales: Anclaje a pivotes confirmados: Seleccione manualmente un pivote sign
LevelsFib DTZ
Vitaliy Davydov
Indicadores
El indicador combinado Levels Ib DTZ ayuda a determinar la dirección de la tendencia al operar. Muestra señales en el gráfico sobre un posible cambio de tendencia próximo. El indicador es una combinación de niveles de Fibonacci con zonas de sobrecompra y sobreventa y un indicador de tendencia basado en los indicadores ZigZag y ATR. El indicador Levels Ib DTZ ayuda a los operadores a predecir los futuros movimientos de los precios y a ajustar su estrategia en consecuencia. Funciona en todos los
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
Indicadores
Utilidad para mostrar en los gráficos la información visual sobre: - una línea vertical al inicio de cada barra del marco temporal seleccionado - una línea vertical al comienzo de cada día - una línea vertical al inicio de cada semana - líneas verticales al inicio / final de las sesiones de negociación seleccionadas - precios de compra/venta, diferencial, valor monetario de cada punto (de 1 lote estándar) y último tick recibido". Puede activar/desactivar cada información y establecer el c
FREE
ArroX
Zahed Khodarahmi
Indicadores
Descripción del indicador ArroX ArroX es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Este indicador analiza los movimientos de los precios y las tendencias del mercado para proporcionar señales de trading. Características principales: - Muestra flechas de compra y venta en el gráfico - Incluye capacidades de filtrado de tendencias - Proporciona múltiples niveles de toma de beneficios - Muestra un panel de información de análisis del mercado - Soporta diferentes
Liquidity Sweep Detector
Peat Winch
Indicadores
Liquidity Sweep Detector - Descripción Detallada y Guía de Instalación Visión general Liquidity Sweep Detector es un indicador técnico potente y versátil diseñado para ayudar a los operadores a identificar las cazas de paradas y los acaparamientos de liquidez en cualquier instrumento financiero y marco temporal. Los "stop hunts" se producen cuando el precio supera temporalmente los máximos o mínimos de las oscilaciones, provocando órdenes de stop loss por parte de los operadores minoristas, ant
Stochastic Premium
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
Stochastic Premium - Indicador Técnico  Descripción General El Stochastic Premium es un indicador técnico avanzado basado en el oscilador estocástico clásico, diseñado específicamente para traders que buscan señales de entrada precisas con una interfaz visual superior. Este indicador combina la efectividad del análisis de momentum con elementos visuales modernos y funcionalidades avanzadas. Propósito y Funcionalidad ¿Qué hace el indicador? Identifica zonas de sobrecompra y sobreventa en el
High And Low MT5
Dmitriy Parfenovich
Indicadores
En el gráfico actual, este indicador muestra los máximos y mínimos de las velas de otro marco temporal. Parámetros de entrada: TimeFrame - marco de tiempo del gráfico cuyos datos se mostrarán en el gráfico de precios actual (por defecto, H12). Time Zone - desplazamiento del indicador por zona horaria relativa a la hora del broker (por defecto, Broker-1). Si la zona horaria del broker es UTC+1 y el parámetro Zona Horaria se establece en Broker-1, las curvas del indicador se trazarán en múltiplos
Fight of forces
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador pinta las velas del gráfico en colores calculados a partir de los valores de las fuerzas de los toros y los osos. Funciona de la siguiente manera: Se toman los valores de los dos indicadores Osos y Toros, y se compara quién es más fuerte en la vela. Eso es todo. .
FREE
ADR Levels Plus
Dustin Ricardo Pierenz
Indicadores
Descubra las zonas secretas del mercado con el indicador ADR Levels+. Esta herramienta dinámica traza niveles de extensión ADR al 100%, 125%, 150% y 200% directamente en su gráfico. En la mayoría de los casos, el precio baila entre estos límites, pero cuando se sale de ellos, a menudo señala una oportunidad excelente para una operación de reversión a la media o el inicio de una tendencia en evolución. Además, un sistema de alarma integrado se activa en cuanto se alcanzan estos niveles clave, lo
SmartMass MT5
Roberto Alvarez
Indicadores
INDICADOR SMARTMASS Este indicador es diferente a todos los indicadores de volumen conocidos. Tiene una importante diferencia, se trata de un algoritmo que relaciona el movimiento del precio con el volumen tratando de buscar la proporcionalidad y el movimiento eficiente descartando ruido y otros movimientos que son más aleatorios y que no buscan seguir una tendencia o buscar una reversa. Al final vemos la fortaleza real del movimiento, es decir, que hay detrás del movimiento, si tiene apoyo rea
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indicadores
Channel Universal sabe cómo construir correctamente un canal de forex y forma una estrategia de trading clásica, es fácil de ejecutar, por lo tanto es accesible incluso para principiantes. Los canales de precios funcionan igualmente bien en cualquier activo comercial y marco temporal, pueden utilizarse tanto de manera independiente como con la confirmación adicional de osciladores y volúmenes de mercado. Si observa el precio e intenta identificar los patrones visuales más sencillos, verá inmed
DWMACD
Roman Sukhorukov
Indicadores
DWMACD - Divergencia Onda MACD . El indicador muestra las divergencias cambiando el color del histograma MACD. El indicador es fácil de usar y configurar. Para el cálculo se puede utilizar una línea de señal o los valores del histograma MACD estándar. Puede cambiar el cálculo utilizando el parámetro UsedLine. Es aconsejable utilizar una línea de señal para el cálculo si el histograma cambia a menudo de dirección y tiene valores pequeños, formando una especie de plano. Para suavizar los valores
Santa Trend
Marco Aurelio Cestari
4.4 (5)
Indicadores
Santa Trend Indicator es una forma eficaz de prever y detectar la tendencia en cualquier mercado. Ventajas Genera señales instantáneas de compra y venta. Proporciona una estrategia de salida alternativa a su sistema de trading existente. Nunca repinta, nunca retropinta, nunca recalcula. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Filtro de tendencia perfecto para cualquier estrategia o asesor experto. Totalmente compatible con el desarrollo de Asesores Expertos (EA). No se r
FREE
SupportResistence
Eduardo Borges Mariani
Indicadores
SupportResistance es un indicador dinámico de soporte y resistencia basado en los máximos y mínimos de las velas anteriores. Los parámetros de cálculo son configurables. Puedes usar los valores máximo y mínimo de la vela anterior como referencia, o puedes usar el máximo y mínimo de un grupo de velas anteriores. El indicador usa una línea roja para indicar resistencia y una línea verde para indicar soporte. Cuando un soporte o resistencia se rompe, su línea es punteada y se restaura solo cuan
Dorian
Ivan Simonika
Indicadores
El indicador Dorian es una herramienta intuitiva para determinar la tendencia actual del mercado. Se basa en una sencilla visualización en forma de líneas de dos colores, lo que lo hace cómodo de usar tanto para principiantes como para operadores experimentados. Este indicador no sólo ayuda a determinar la dirección de la tendencia, sino que también sirve como un valioso asesor para tomar decisiones sobre la entrada en el mercado o el cierre de posiciones. Debido a su sencillez y eficacia, Dor
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Otros productos de este autor
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.47 (17)
Indicadores
Auto Order Block con ruptura de estructura basada en ICT y Smart Money Concepts (SMC) Futuros Ruptura de estructura ( BoS ) Bloque de órdenes ( OB ) Bloque de Orden de marco de tiempo superior / Punto de Interés ( POI ) mostrado en el gráfico actual Fair value Gap ( FVG ) / Desequilibrio - MTF ( Multi Time Frame ) HH/LL/HL/LH - MTF ( Multi Time Frame ) Choch MTF ( Multi Time Frame ) Desequilibrio de Volumen , MTF vIMB Brecha Potencia de 3 Igual High / Low 's , MTF EQH / EQL Liquide z Má
Fractal Model
Barend Paul Stander
Indicadores
Indicador de Modelo Fractal para Metatrader , meticulosamente elaborado en torno al renombrado Modelo Fractal de TTrades. Esta poderosa herramienta permite a los operadores navegar por la acción del precio con precisión, aprovechando el análisis multi-marco de tiempo para anticipar los cambios de impulso, las formaciones de swing, y las continuaciones de tendencia. Diseñado para MetaTrader , el Indicador Modelo Fractal combina conocimientos algorítmicos avanzados con características personaliz
CRT Candle Range Theory
Barend Paul Stander
Indicadores
Teoría del rango de velas - CRT Marcar barras de Candle Range Theory - CRT en el gráfico. Opciones: elija entre CRT de 2 barras o CRT que incluya barras interiores Mostrar CRT de marco de tiempo superior en gráfico de marco de tiempo inferior Mostrar CRT de marco de tiempo actual en gráfico con CRT de marco de tiempo superior Alerta cuando se forma una nueva CRT Mostrar / Ocultar Etiquetas Botón Menú para seleccionar Opciones para obtener más información sobre el uso de Candle Range Theory -
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario