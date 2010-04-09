Indicador de potencia de Goldbach de tres niveles

Basado en el marco de la conjetura de Goldbach de Hopiplaka

Desbloquea la estructura oculta del precio con el Indicador de Niveles del Poder de Tres de Goldbach (PO3) - una herramienta de precisión construida directamente a partir de los principios del libro más vendido de Hopiplaka:

"Fundamentos de Goldbach: What Every ICT Trader Still Wants to Demystify"

Disponible ahora en: https: //hopiplaka.gumroad.com/

Características del indicador

Selección dinámica del nivel PO3

Elija el tamaño de su ciclo: 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561

Cada nivel expande la estructura de Goldbach a través de múltiples marcos temporales.

Cada nivel clave está claramente marcado y nombrado:

Alto - Bloqueo



Bloque de Rechazo



Bloque de Orden



FVG (Fair Value Gap)

(Fair Value Gap)

Vacío de liquidez



Rompimiento



Mitigación



EQ (Equilibrio)

(Equilibrio)

Mitigación



Rompimiento



Vacío de liquidez



FVG



Bloque de órdenes



Rechazo Bloqueo

Bloqueo

Baja - Parada

 Colorear Zona Inteligente

Personalización del color de la Zona Superior / Premium



Color personalizado de la zona inferior / de descuento



Distinto color de línea EQ (Equilibrio)

 Énfasis visual en niveles clave

Los niveles Alto, EQ y Bajo se resaltan en negrita para un reconocimiento instantáneo, perfecto para el análisis y la negociación en directo.

