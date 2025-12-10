Übersicht:

TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.

Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn der Gesamtverlust 30 % des Startguthabens erreicht, um das Konto zu schützen und das Kapital für zukünftige Wachstumsphasen zu erhalten.

Einstiegssignale:

ADX über dem Schwellenwert (Trendstärke).

+DI kreuzt über -DI (Momentum).

Der Kurs liegt über den kurzen und langen EMAs (Trendrichtung).

Kurs über HTF EMA (200) für breitere Trendausrichtung.

Zusätzliche Filter (RSI, Ichimoku, DI-Abstand, EMA-Neigung usw.), falls aktiviert.

ADX über dem Schwellenwert (Trendstärke).

-DI kreuzt unter +DI (Momentum).

Kurs unter kurzen und langen EMAs (Trendrichtung).

Kurs unter HTF EMA (200) für breitere Trendausrichtung.

Zusätzliche Filter (RSI, Ichimoku, DI-Abstand, EMA-Neigung usw.), falls aktiviert.

Positionen werden geschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

ATR-basierter SL/TP wird erreicht.

Fester Geld-TP/SL pro Handel wird erreicht.

Globaler TP/SL (prozentual oder mit festem Geldbetrag) wird erreicht.

Trailing Stop oder Breakeven wird ausgelöst.

Maximal geöffnete Bars (Zeitstopp).

DI-Umkehrung (falls aktiviert).

Die Handelssitzung endet (wenn Auto-Close aktiviert ist).

Durchschnittliches Gewinnpunktziel erreicht.

Durchschnittliches Verlustpunktelimit erreicht (wenn aktiviert).

Hauptmerkmale:



Trend-Strategie: Folgt dem Trend unter Verwendung von ADX- und EMA-Filtern mit zwei Einstiegsfällen: Fall 1: ADX über dem Schwellenwert und dominanter DI (Trendstärke). Fall 2: DI-Kreuzung (Momentumverschiebung).

Rasterstrategie (optional): Fügt Positionen in bestimmten ATR-basierten Intervallen zu durchschnittlichen Einstiegskursen hinzu.

ADX-Filter: Misst die Trendstärke und filtert schwache Marktbedingungen heraus.

EMA-Filter: Kurze und lange EMAs für Trendrichtung und Crossover-Signale.

Höherer Zeitrahmen (HTF) Filter: HTF EMA (Standardwert 200) zur Ausrichtung der Trades auf den breiteren Trend.

Ichimoku-Filter (optional): Zusätzliche Trendbestätigung durch Ichimoku-Komponenten.

RSI-Filter (optional): Filtert Einträge basierend auf überkauften/überverkauften Bedingungen.

ATR-Filter: Volatilitätsbasierter Filter, um extreme Marktbedingungen zu vermeiden.

DI-Abstandsfilter: Sorgt für einen ausreichenden Abstand zwischen +DI und -DI.

EMA Steigungsfilter: Prüft die EMA-Steigungen zur Bestätigung der Trendstärke.

Funding Pips Verlustlimits: Tägliches Verlustlimit (Prozentsatz des anfänglichen Tagessaldos). Maximale Verlustgrenze (Prozentsatz des Anfangssaldos).

Mehrere TP/SL-Methoden: ATR-basierter SL/TP. Festgeld TP/SL pro Handel. Prozentualer TP/SL auf dem Kontostand. Globaler TP/SL für alle Positionen.

Trailing Stop: Anpassbarer Trailing Stop mit konfigurierbarem Start und Schritt.

Breakeven: Verschiebt den Stop-Loss zum Breakeven, wenn der Gewinn bestimmte Punkte erreicht.

Time Stop: Schließt Positionen nach einer maximalen Anzahl von Bars.

Feste Losgröße oder dynamische Losgröße nach Risikoprozent.

Anti-Martingale-Strategie: Erhöht die Lotgröße nach erfolgreichen Trades, setzt sie nach einem Verlust zurück.

Grid-Lot-Erhöhung: Erhöht die Losgröße für jeden nachfolgenden Rasterauftrag.

Handelszeiten: Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Sitzungen und schließen Sie ihn optional automatisch am Ende der Sitzung.

Spread-Prüfung: Vermeiden Sie den Handel, wenn der Spread zu hoch ist.

Mindestabstand zwischen Trend-Orders: Verhindert die Überfüllung von Trades.

Einzelchart-Betrieb: Option, nur mit einem bestimmten Symbol/Zeitrahmen zu handeln.

Automatischer Stopp bei Ziel: Stoppt den Handel, wenn der Kontostand einen Zielgewinn erreicht.

Empfohlene Einstellungen:

Zeitrahmen: M5 (optimiert), kann aber auch für andere Zeitrahmen verwendet werden.

Kontotyp: ECN oder Raw Spread (für enge Spreads).

Empfohlenes Mindestkapital: $500

Empfohlener Leverage: ≥ 1:100.

Verwenden Sie einen VPS für einen stabilen 24/7-Betrieb.

Unterstützung:

Für Support, hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite oder senden Sie eine private Nachricht an den Entwickler.

Nach dem Kauf

Sie werden erhalten: