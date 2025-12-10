TrendMaster ADX
- Experten
- Van Minh Nguyen
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 10 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Übersicht:
TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.
Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn der Gesamtverlust 30 % des Startguthabens erreicht, um das Konto zu schützen und das Kapital für zukünftige Wachstumsphasen zu erhalten.Einstiegssignale:
Kaufbedingungen
-
ADX über dem Schwellenwert (Trendstärke).
-
+DI kreuzt über -DI (Momentum).
-
Der Kurs liegt über den kurzen und langen EMAs (Trendrichtung).
-
Kurs über HTF EMA (200) für breitere Trendausrichtung.
-
Zusätzliche Filter (RSI, Ichimoku, DI-Abstand, EMA-Neigung usw.), falls aktiviert.
-
ADX über dem Schwellenwert (Trendstärke).
-
-DI kreuzt unter +DI (Momentum).
-
Kurs unter kurzen und langen EMAs (Trendrichtung).
-
Kurs unter HTF EMA (200) für breitere Trendausrichtung.
-
Zusätzliche Filter (RSI, Ichimoku, DI-Abstand, EMA-Neigung usw.), falls aktiviert.
Positionen werden geschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:
-
ATR-basierter SL/TP wird erreicht.
-
Fester Geld-TP/SL pro Handel wird erreicht.
-
Globaler TP/SL (prozentual oder mit festem Geldbetrag) wird erreicht.
-
Trailing Stop oder Breakeven wird ausgelöst.
-
Maximal geöffnete Bars (Zeitstopp).
-
DI-Umkehrung (falls aktiviert).
-
Die Handelssitzung endet (wenn Auto-Close aktiviert ist).
-
Durchschnittliches Gewinnpunktziel erreicht.
-
Durchschnittliches Verlustpunktelimit erreicht (wenn aktiviert).
1. Multi-Strategie-Ansatz
-
Trend-Strategie: Folgt dem Trend unter Verwendung von ADX- und EMA-Filtern mit zwei Einstiegsfällen:
-
Fall 1: ADX über dem Schwellenwert und dominanter DI (Trendstärke).
-
Fall 2: DI-Kreuzung (Momentumverschiebung).
-
-
Rasterstrategie (optional): Fügt Positionen in bestimmten ATR-basierten Intervallen zu durchschnittlichen Einstiegskursen hinzu.
-
ADX-Filter: Misst die Trendstärke und filtert schwache Marktbedingungen heraus.
-
EMA-Filter: Kurze und lange EMAs für Trendrichtung und Crossover-Signale.
-
Höherer Zeitrahmen (HTF) Filter: HTF EMA (Standardwert 200) zur Ausrichtung der Trades auf den breiteren Trend.
-
Ichimoku-Filter (optional): Zusätzliche Trendbestätigung durch Ichimoku-Komponenten.
-
RSI-Filter (optional): Filtert Einträge basierend auf überkauften/überverkauften Bedingungen.
-
ATR-Filter: Volatilitätsbasierter Filter, um extreme Marktbedingungen zu vermeiden.
-
DI-Abstandsfilter: Sorgt für einen ausreichenden Abstand zwischen +DI und -DI.
-
EMA Steigungsfilter: Prüft die EMA-Steigungen zur Bestätigung der Trendstärke.
-
Funding Pips Verlustlimits:
-
Tägliches Verlustlimit (Prozentsatz des anfänglichen Tagessaldos).
-
Maximale Verlustgrenze (Prozentsatz des Anfangssaldos).
-
-
Mehrere TP/SL-Methoden:
-
ATR-basierter SL/TP.
-
Festgeld TP/SL pro Handel.
-
Prozentualer TP/SL auf dem Kontostand.
-
Globaler TP/SL für alle Positionen.
-
-
Trailing Stop: Anpassbarer Trailing Stop mit konfigurierbarem Start und Schritt.
-
Breakeven: Verschiebt den Stop-Loss zum Breakeven, wenn der Gewinn bestimmte Punkte erreicht.
-
Time Stop: Schließt Positionen nach einer maximalen Anzahl von Bars.
-
Feste Losgröße oder dynamische Losgröße nach Risikoprozent.
-
Anti-Martingale-Strategie: Erhöht die Lotgröße nach erfolgreichen Trades, setzt sie nach einem Verlust zurück.
-
Grid-Lot-Erhöhung: Erhöht die Losgröße für jeden nachfolgenden Rasterauftrag.
-
Handelszeiten: Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Sitzungen und schließen Sie ihn optional automatisch am Ende der Sitzung.
-
Spread-Prüfung: Vermeiden Sie den Handel, wenn der Spread zu hoch ist.
-
Mindestabstand zwischen Trend-Orders: Verhindert die Überfüllung von Trades.
-
Einzelchart-Betrieb: Option, nur mit einem bestimmten Symbol/Zeitrahmen zu handeln.
-
Automatischer Stopp bei Ziel: Stoppt den Handel, wenn der Kontostand einen Zielgewinn erreicht.
-
Zeitrahmen: M5 (optimiert), kann aber auch für andere Zeitrahmen verwendet werden.
-
Kontotyp: ECN oder Raw Spread (für enge Spreads).
-
Empfohlenes Mindestkapital: $500
-
Empfohlener Leverage: ≥ 1:100.
-
Verwenden Sie einen VPS für einen stabilen 24/7-Betrieb.
Für Support, hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite oder senden Sie eine private Nachricht an den Entwickler.Nach dem Kauf
Sie werden erhalten:
-
Eine ausführliche Installationsanleitung.
-
Optimierte Voreinstellungsdatei für XAUUSD M5.
-
Preset-Anpassung auf Anfrage erhältlich.