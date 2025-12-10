TrendMaster ADX

TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem

Übersicht:

TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.

Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn der Gesamtverlust 30 % des Startguthabens erreicht, um das Konto zu schützen und das Kapital für zukünftige Wachstumsphasen zu erhalten.

Einstiegssignale:

Kaufbedingungen

  • ADX über dem Schwellenwert (Trendstärke).

  • +DI kreuzt über -DI (Momentum).

  • Der Kurs liegt über den kurzen und langen EMAs (Trendrichtung).

  • Kurs über HTF EMA (200) für breitere Trendausrichtung.

  • Zusätzliche Filter (RSI, Ichimoku, DI-Abstand, EMA-Neigung usw.), falls aktiviert.

Verkaufsbedingungen

  • ADX über dem Schwellenwert (Trendstärke).

  • -DI kreuzt unter +DI (Momentum).

  • Kurs unter kurzen und langen EMAs (Trendrichtung).

  • Kurs unter HTF EMA (200) für breitere Trendausrichtung.

  • Zusätzliche Filter (RSI, Ichimoku, DI-Abstand, EMA-Neigung usw.), falls aktiviert.

Ausstiegsbedingungen

Positionen werden geschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

  • ATR-basierter SL/TP wird erreicht.

  • Fester Geld-TP/SL pro Handel wird erreicht.

  • Globaler TP/SL (prozentual oder mit festem Geldbetrag) wird erreicht.

  • Trailing Stop oder Breakeven wird ausgelöst.

  • Maximal geöffnete Bars (Zeitstopp).

  • DI-Umkehrung (falls aktiviert).

  • Die Handelssitzung endet (wenn Auto-Close aktiviert ist).

  • Durchschnittliches Gewinnpunktziel erreicht.

  • Durchschnittliches Verlustpunktelimit erreicht (wenn aktiviert).

Hauptmerkmale:

1. Multi-Strategie-Ansatz

  • Trend-Strategie: Folgt dem Trend unter Verwendung von ADX- und EMA-Filtern mit zwei Einstiegsfällen:

    • Fall 1: ADX über dem Schwellenwert und dominanter DI (Trendstärke).

    • Fall 2: DI-Kreuzung (Momentumverschiebung).

  • Rasterstrategie (optional): Fügt Positionen in bestimmten ATR-basierten Intervallen zu durchschnittlichen Einstiegskursen hinzu.

2. Erweitertes Filtersystem

  • ADX-Filter: Misst die Trendstärke und filtert schwache Marktbedingungen heraus.

  • EMA-Filter: Kurze und lange EMAs für Trendrichtung und Crossover-Signale.

  • Höherer Zeitrahmen (HTF) Filter: HTF EMA (Standardwert 200) zur Ausrichtung der Trades auf den breiteren Trend.

  • Ichimoku-Filter (optional): Zusätzliche Trendbestätigung durch Ichimoku-Komponenten.

  • RSI-Filter (optional): Filtert Einträge basierend auf überkauften/überverkauften Bedingungen.

  • ATR-Filter: Volatilitätsbasierter Filter, um extreme Marktbedingungen zu vermeiden.

  • DI-Abstandsfilter: Sorgt für einen ausreichenden Abstand zwischen +DI und -DI.

  • EMA Steigungsfilter: Prüft die EMA-Steigungen zur Bestätigung der Trendstärke.

3. Professionelles Risikomanagement

  • Funding Pips Verlustlimits:

    • Tägliches Verlustlimit (Prozentsatz des anfänglichen Tagessaldos).

    • Maximale Verlustgrenze (Prozentsatz des Anfangssaldos).

  • Mehrere TP/SL-Methoden:

    • ATR-basierter SL/TP.

    • Festgeld TP/SL pro Handel.

    • Prozentualer TP/SL auf dem Kontostand.

    • Globaler TP/SL für alle Positionen.

  • Trailing Stop: Anpassbarer Trailing Stop mit konfigurierbarem Start und Schritt.

  • Breakeven: Verschiebt den Stop-Loss zum Breakeven, wenn der Gewinn bestimmte Punkte erreicht.

  • Time Stop: Schließt Positionen nach einer maximalen Anzahl von Bars.

4. Geld-Management

  • Feste Losgröße oder dynamische Losgröße nach Risikoprozent.

  • Anti-Martingale-Strategie: Erhöht die Lotgröße nach erfolgreichen Trades, setzt sie nach einem Verlust zurück.

  • Grid-Lot-Erhöhung: Erhöht die Losgröße für jeden nachfolgenden Rasterauftrag.

5. Zusätzliche Funktionen

  • Handelszeiten: Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Sitzungen und schließen Sie ihn optional automatisch am Ende der Sitzung.

  • Spread-Prüfung: Vermeiden Sie den Handel, wenn der Spread zu hoch ist.

  • Mindestabstand zwischen Trend-Orders: Verhindert die Überfüllung von Trades.

  • Einzelchart-Betrieb: Option, nur mit einem bestimmten Symbol/Zeitrahmen zu handeln.

  • Automatischer Stopp bei Ziel: Stoppt den Handel, wenn der Kontostand einen Zielgewinn erreicht.

    Empfohlene Einstellungen:

    • Zeitrahmen: M5 (optimiert), kann aber auch für andere Zeitrahmen verwendet werden.

    • Kontotyp: ECN oder Raw Spread (für enge Spreads).

    • Empfohlenes Mindestkapital: $500

    • Empfohlener Leverage: ≥ 1:100.

    • Verwenden Sie einen VPS für einen stabilen 24/7-Betrieb.

    Unterstützung:

    Für Support, hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite oder senden Sie eine private Nachricht an den Entwickler.

    Nach dem Kauf

    Sie werden erhalten:

    • Eine ausführliche Installationsanleitung.

    • Optimierte Voreinstellungsdatei für XAUUSD M5.

    • Preset-Anpassung auf Anfrage erhältlich.

