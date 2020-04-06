Visión General:

TrendMaster ADX es un Asesor Experto (EA) automatizado multi-estrategia optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo M5. Utiliza la lógica de seguimiento de tendencias basada en ADX y EMA, combinada con la confirmación de un marco de tiempo superior (HTF) para mejorar la precisión de entrada.

Se ha integrado un sistema profesional de gestión de riesgos, con un mecanismo automático de parada de operaciones cuando la pérdida total alcanza el 30% del saldo inicial, lo que ayuda a proteger la cuenta y preservar el capital para futuras fases de crecimiento.

Señales de entrada:

ADX por encima del umbral (fuerza de la tendencia).

+DI cruza por encima de -DI (impulso).

Precio por encima de EMAs cortas y largas (dirección de la tendencia).

Precio por encima de la EMA HTF (200) para una alineación de tendencia más amplia.

Filtros adicionales (RSI, Ichimoku, Distancia DI, Pendiente EMA, etc.) si están activados.

ADX por encima del umbral (fuerza de la tendencia).

-DI cruza por debajo de +DI (impulso).

Precio por debajo de EMAs cortas y largas (dirección de la tendencia).

Precio por debajo de la EMA HTF (200) para una alineación de tendencia más amplia.

Filtros adicionales (RSI, Ichimoku, Distancia DI, Pendiente EMA, etc.) si están activados.

Las posiciones se cierran cuando ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:

Se alcanza el SL/TP basado en ATR.

Se alcanza el TP/SL de dinero fijo por operación.

Se alcanza el TP/SL global (porcentaje o dinero fijo).

Se activa el trailing stop o breakeven.

Máximo de barras abiertas (time stop).

Inversión DI (si está activada).

Finaliza la sesión de negociación (si está activado el cierre automático).

Objetivo de puntos de beneficio medio alcanzado.

Límite medio de puntos de pérdida alcanzado (si está activado).

Características principales:



Estrategia Tendencial: Sigue la tendencia utilizando los filtros ADX y EMA con dos casos de entrada: Caso 1: ADX por encima del umbral y DI dominante (fuerza de la tendencia). Caso 2: DI cruzada (cambio de momentum).

Estrategia de cuadrícula (opcional): Añade posiciones en intervalos especificados basados en ATR para promediar los precios de entrada.

Filtro ADX: Mide la fuerza de la tendencia y filtra las condiciones débiles del mercado.

Filtro EMA: EMAs cortas y largas para señales de dirección de tendencia y cruces.

Filtro Higher Timeframe (HTF): EMA HTF (por defecto 200) para alinear las operaciones con la tendencia más amplia.

Filtro Ichimoku (opcional): Confirmación adicional de la tendencia mediante componentes Ichimoku.

Filtro RSI (opcional): Filtra las entradas en función de las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

Filtro ATR: Filtro basado en la volatilidad para evitar condiciones extremas de mercado.

Filtro de distancia DI: Garantiza una separación suficiente entre +DI y -DI.

Filtro de Pendiente EMA: Comprueba las pendientes de la EMA para confirmar la fortaleza de la tendencia.

Límites de Pérdida de Pips de Financiación: Límite de pérdida diaria (porcentaje del saldo diario inicial). Límite máximo de pérdidas (porcentaje del saldo inicial).

Múltiples métodos de TP/SL: SL/TP basado en ATR. TP/SL de dinero fijo por operación. TP/SL basado en el porcentaje del saldo de la cuenta. TP/SL global para todas las posiciones.

Trailing Stop: Trailing stop personalizable con inicio y paso configurables.

Punto de equilibrio: Mueve el stop loss al punto de equilibrio cuando el beneficio alcanza los puntos especificados.

Time Stop: Cierra posiciones después de un número máximo de barras.

Tamaño de lote fijo o dinámico por porcentaje de riesgo.

Estrategia Anti-Martingale: Aumenta el tamaño del lote después de las operaciones ganadoras, se restablece después de una pérdida.

Incremento de Lote de Cuadrícula: Aumenta el tamaño del lote para cada orden de cuadrícula subsiguiente.

Horario de negociación: Restringe la negociación a sesiones específicas y, opcionalmente, cierra automáticamente al final de la sesión.

Comprobación del diferencial: Evita operar cuando el spread es demasiado alto.

Distancia mínima entre órdenes de tendencia: Evita la saturación de operaciones.

Operación en un solo gráfico: Opción de operar sólo en un símbolo/marco temporal específico.

Auto Stop en Objetivo: Detiene las operaciones cuando el saldo de la cuenta alcanza un objetivo de beneficios.

Ajustes recomendados:

Plazos: M5 (optimizado), pero se puede utilizar en otros plazos.

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread (para spreads ajustados).

Capital mínimo recomendado: 500 $.

Apalancamiento recomendado: ≥ 1:100.

Utilice un VPS para un funcionamiento estable 24/7.

Soporte:

Para soporte, deje un comentario en la página del producto o envíe un mensaje privado al desarrollador.

Después de la compra

Usted recibirá: