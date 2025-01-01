InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft.

bool InfoInteger(

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id,

long& var

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer Integer-Eigenschaft aus der Enumeration ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

var

[out] Referenz auf die Variable vom Typ long um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Das Symbol soll vorher mit der Methode Name ausgewählt werden.