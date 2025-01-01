InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft.

bool InfoString(

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,

string& var

) const

Parameter

prop_id

[in] Identifikator der Texteigenschaft.

var

[out] Referenz auf die Variable vom Typ string um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Das Symbol soll vorher mit der Methode Name ausgewählt werden.