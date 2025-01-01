DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCSymbolInfoInfoString 

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft.

bool  InfoString(
   ENUM_SYMBOL_INFO_STRING  prop_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   string&                  var          // Referenz an die Variable
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Identifikator der Texteigenschaft.

var

[out]  Referenz auf die Variable vom Typ string um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Das Symbol soll vorher mit der Methode Name ausgewählt werden.