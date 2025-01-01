- Refresh
- RefreshRates
- Name
- Select
- IsSynchronized
- Volume
- VolumeHigh
- VolumeLow
- Time
- Spread
- SpreadFloat
- TicksBookDepth
- StopsLevel
- FreezeLevel
- Bid
- BidHigh
- BidLow
- Ask
- AskHigh
- AskLow
- Last
- LastHigh
- LastLow
- TradeCalcMode
- TradeCalcModeDescription
- TradeMode
- TradeModeDescription
- TradeExecution
- TradeExecutionDescription
- SwapMode
- SwapModeDescription
- SwapRollover3days
- SwapRollover3daysDescription
- MarginInitial
- MarginMaintenance
- MarginLong
- MarginShort
- MarginLimit
- MarginStop
- MarginStopLimit
- TradeTimeFlags
- TradeFillFlags
- Digits
- Point
- TickValue
- TickValueProfit
- TickValueLoss
- TickSize
- ContractSize
- LotsMin
- LotsMax
- LotsStep
- LotsLimit
- SwapLong
- SwapShort
- CurrencyBase
- CurrencyProfit
- CurrencyMargin
- Bank
- Description
- Path
- SessionDeals
- SessionBuyOrders
- SessionSellOrders
- SessionTurnover
- SessionInterest
- SessionBuyOrdersVolume
- SessionSellOrdersVolume
- SessionOpen
- SessionClose
- SessionAW
- SessionPriceSettlement
- SessionPriceLimitMin
- SessionPriceLimitMax
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- NormalizePrice
InfoString
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft.
|
bool InfoString(
Parameter
prop_id
[in] Identifikator der Texteigenschaft.
var
[out] Referenz auf die Variable vom Typ string um das Ergebnis zu halten.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.
Hinweis
Das Symbol soll vorher mit der Methode Name ausgewählt werden.