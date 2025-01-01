MaxLotCheck

Erhält die maximal möglichen Handelsvolumen.

double MaxLotCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double price

double percent=100

) const

Parameter

symbol

[in] Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.

trade_operation

[in] Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

price

[in] Preis der Handelsoperation.

percent=100

[in] Der Anteil der freie Margin (in Prozent), den angeblich für eine Handelsoperation verwenden werden wird.

Rückgabewert

Die maximal möglichen Handelsvolumen.