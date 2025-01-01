DokumentationKategorien
Name

Erhält den Namen des Finanzinstruments.

string  Name() const

Rückgabewert

Der Name des Finanzinstruments.

Name

Setzt den Namen des Finanzinstruments um mit ihm weiter zu arbeiten.

bool  Name(string name)

Rückgabewert

Nichts.