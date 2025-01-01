Handelsklassen
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Handelsklassen und die Beschreibungen der Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
Durch die Verwendung der Handelsklassen sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen (Expert Advisors).
Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Handelsklassen) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Trade.
|
Klasse/Gruppe
|
Beschreibung
|
Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften des Handelskontos
|
Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften des Handelsinstruments
|
Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften der Pending-Ordern
|
Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften der "historischen" Ordern
|
Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften der offenen Position
|
Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften des "historischen" Deals
|
Klasse für den Handel
|
Klasse für den Zugriff auf die Parameter der Terminal-Umgebung