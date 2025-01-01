Handelsklassen

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Handelsklassen und die Beschreibungen der Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Handelsklassen sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen (Expert Advisors).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Handelsklassen) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Trade.