Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Handelsklassen und die Beschreibungen der Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Handelsklassen sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen (Expert Advisors).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Handelsklassen) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Trade.

Klasse/Gruppe

Beschreibung

CAccountInfo

Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften des Handelskontos

CSymbolInfo

Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften des Handelsinstruments

COrderInfo

Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften der Pending-Ordern

CHistoryOrderInfo

Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften der "historischen" Ordern

CPositionInfo

Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften der offenen Position

CDealInfo

Klasse für die Arbeit mit den Eigenschaften des "historischen" Deals

CTrade

Klasse für den Handel

CTerminalInfo

Klasse für den Zugriff auf die Parameter der Terminal-Umgebung