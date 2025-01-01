DokumentationKategorien
TradeCalcModeDescription

Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes als String.

string  TradeCalcModeDescription() const

Rückgabewert

Die Methode für die Berechnung des Auftragswertes als String.

Hinweis

Das Symbol soll vorher mit der Methode Name ausgewählt werden.