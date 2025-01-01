- Create
Klasse CScroll
CScroll ist eine Basisklasse für die Erstellung der Bildlaufleisten.
Beschreibung
Klasse CScroll ist ein kombiniertes Steuerelement, welches die grundlegenden Mechanismen für die Erstellung der Bildlaufleisten enthält. Die Basisklasse wird nicht direkt verwendet, nur ihre abgeleitete Klassen CScrollV und CScrollH haben die funktionelle Belastung.
Deklaration
|
class CScroll : public CWndContainer
Kopf
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CScroll
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein Steuerelement
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt den Wert der minimalen Position
|
Erhält/setzt den Wert der maximalen Position
|
Erhält/setzt den Wert der aktuellen Position
|
Erstellung von unterlegenden Steuerelementen
|
|
Erstellt eine Hintergrundtaste eines Steuerelements
|
Erstellt eine Taste, die die Position der Bildlaufleiste erhöht
|
Erstellt eine Taste, die die Position der Bildlaufleiste reduziert
|
Erstellt einen Schieberegler der aktuellen Position der Bildlaufleiste
|
Behandlung von unterlegenden Steuerelementen
|
|
Handler des Ereignisses der Erhöhung der Position von Bildlaufleiste
|
Handler des Ereignisses der Reduzierung der Position von Bildlaufleiste
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Handler des internen Ereignisses "Create" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Hide" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "ChangePosition" eines Steuerelements
|
Ereignisse von Objekt-Bewegung
|
|
Handler des Ereignisses "ThumbDragStart" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "ThumbDragProcess" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "ThumbDragEnd" eines Steuerelements
|
Die Berechnung der Position nach den Koordinaten
|
|
Erhält die Position der Bildlaufleiste nach den Koordinaten
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Methoden geerbt von der Klasse CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load