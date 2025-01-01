DokumentationKategorien
Klasse CScroll

CScroll ist eine Basisklasse für die Erstellung der Bildlaufleisten.

Beschreibung

Klasse CScroll ist ein kombiniertes Steuerelement, welches die grundlegenden Mechanismen für die Erstellung der Bildlaufleisten enthält. Die Basisklasse wird nicht direkt verwendet, nur ihre abgeleitete Klassen CScrollV und CScrollH haben die funktionelle Belastung.

Deklaration

   class CScroll : public CWndContainer

Kopf

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

Direkte Ableitungen

CScrollH, CScrollV

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein Steuerelement

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Eigenschaften

 

MinPos

Erhält/setzt den Wert der minimalen Position

MaxPos

Erhält/setzt den Wert der maximalen Position

CurrPos

Erhält/setzt den Wert der aktuellen Position

Erstellung von unterlegenden Steuerelementen

 

CreateBack

Erstellt eine Hintergrundtaste eines Steuerelements

CreateInc

Erstellt eine Taste, die die Position der Bildlaufleiste erhöht

CreateDec

Erstellt eine Taste, die die Position der Bildlaufleiste reduziert

CreateThumb

Erstellt einen Schieberegler der aktuellen Position der Bildlaufleiste

Behandlung von unterlegenden Steuerelementen

 

OnClickInc

Handler des Ereignisses der Erhöhung der Position von Bildlaufleiste

OnClickDec

Handler des Ereignisses der Reduzierung der Position von Bildlaufleiste

Behandlung von internen Ereignissen

 

OnShow

Handler des internen Ereignisses "Create" eines Steuerelements

OnHide

Handler des internen Ereignisses "Hide" eines Steuerelements

OnChangePos

Handler des internen Ereignisses "ChangePosition" eines Steuerelements

Ereignisse von Objekt-Bewegung

 

OnThumbDragStart

Handler des Ereignisses "ThumbDragStart" eines Steuerelements

OnThumbDragProcess

Handler des Ereignisses "ThumbDragProcess" eines Steuerelements

OnThumbDragEnd

Handler des Ereignisses "ThumbDragEnd" eines Steuerelements

Die Berechnung der Position nach den Koordinaten

 

CalcPos

Erhält die Position der Bildlaufleiste nach den Koordinaten

 