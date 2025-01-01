CScroll

CScroll, kaydırma çubuklarının oluşturulması için tasarlanmış bir temel sınıftır.

Açıklama

CScroll sınıfı bir karmaşık kontroldür ve kaydırma çubukları oluşturmaya yarayan temel işlevleri içerir. Temel sınıfın kendisi ayrı bir kontrol olarak kullanılmaz. Bunun yerine, soyundan gelen CScrollV ve CScrollH sınıfları kullanılır.

Bildirim

class CScroll : public CWndContainer

Başlık

#include <Controls\Scrolls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CWnd CWndContainer CScroll İlk nesil CScrollH, CScrollV

Sınıf Yöntemleri

Oluştur Create Kontrolü oluşturur Çizelge nesnesi olay işleyicileri OnEvent Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi Özellikler MinPos Minimal konum bilgisini alır/ ayarlar MaxPos Maksimal konum bilgisini alır/ ayarlar CurrPos Mevcut konum bilgisini alır/ ayarlar Bağımlı kontrollerin oluşturulması CreateBack Arka-plan düğmesi oluşturur CreateInc Kaydırma çubuğu için "artırma" düğmesi oluşturur CreateDec Kaydırma çubuğu için "azaltma" düğmesi oluşturur CreateThumb Kaydırma çubuğu için başparmak düğmesi (sürüklenebilir kontrol) oluşturur Bağımlı kontroller için olay işleyicileri OnClickInc "Artırma" düğmesinin olayları için olay işleyici OnClickDec "Azaltma" düğmesinin olayları için olay işleyici İçsel olay işleyicileri OnShow "Create" (oluşturma) olayının işleyicisi OnHide "Hide" (gizleme) olayının işleyicisi OnChangePos "ChangePosition" (konum değişimi) olayı için olay işleyici Nesne sürükleme işleyicileri OnThumbDragStart "ThumbDragStart" olay işleyicisi OnThumbDragProcess "ThumbDragProcess" olay işleyicisi OnThumbDragEnd "ThumbDragEnd" olay işleyicisi Konum CalcPos Kaydırma çubuğu konumunun koordinatlarını alır