DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCScroll 

CScroll

CScroll, kaydırma çubuklarının oluşturulması için tasarlanmış bir temel sınıftır.

Açıklama

CScroll sınıfı bir karmaşık kontroldür ve kaydırma çubukları oluşturmaya yarayan temel işlevleri içerir. Temel sınıfın kendisi ayrı bir kontrol olarak kullanılmaz. Bunun yerine, soyundan gelen CScrollV ve CScrollH sınıfları kullanılır.

Bildirim

   class CScroll : public CWndContainer

Başlık

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

İlk nesil

CScrollH, CScrollV

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Kontrolü oluşturur

Çizelge nesnesi olay işleyicileri

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Özellikler

 

MinPos

Minimal konum bilgisini alır/ ayarlar

MaxPos

Maksimal konum bilgisini alır/ ayarlar

CurrPos

Mevcut konum bilgisini alır/ ayarlar

Bağımlı kontrollerin oluşturulması

 

CreateBack

Arka-plan düğmesi oluşturur

CreateInc

Kaydırma çubuğu için "artırma" düğmesi oluşturur

CreateDec

Kaydırma çubuğu için "azaltma" düğmesi oluşturur

CreateThumb

Kaydırma çubuğu için başparmak düğmesi (sürüklenebilir kontrol) oluşturur

Bağımlı kontroller için olay işleyicileri

 

OnClickInc

"Artırma" düğmesinin olayları için olay işleyici

OnClickDec

"Azaltma" düğmesinin olayları için olay işleyici

İçsel olay işleyicileri

 

OnShow

"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi

OnHide

"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi

OnChangePos

"ChangePosition" (konum değişimi) olayı için olay işleyici

Nesne sürükleme işleyicileri

 

OnThumbDragStart

"ThumbDragStart" olay işleyicisi

OnThumbDragProcess

"ThumbDragProcess" olay işleyicisi

OnThumbDragEnd

"ThumbDragEnd" olay işleyicisi

Konum

 

CalcPos

Kaydırma çubuğu konumunun koordinatlarını alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 