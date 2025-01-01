- Create
CScroll
CScroll, kaydırma çubuklarının oluşturulması için tasarlanmış bir temel sınıftır.
Açıklama
CScroll sınıfı bir karmaşık kontroldür ve kaydırma çubukları oluşturmaya yarayan temel işlevleri içerir. Temel sınıfın kendisi ayrı bir kontrol olarak kullanılmaz. Bunun yerine, soyundan gelen CScrollV ve CScrollH sınıfları kullanılır.
Bildirim
|
class CScroll : public CWndContainer
Başlık
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CScroll
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
|
Oluştur
|
|
Kontrolü oluşturur
|
Çizelge nesnesi olay işleyicileri
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Özellikler
|
|
Minimal konum bilgisini alır/ ayarlar
|
Maksimal konum bilgisini alır/ ayarlar
|
Mevcut konum bilgisini alır/ ayarlar
|
Bağımlı kontrollerin oluşturulması
|
|
Arka-plan düğmesi oluşturur
|
Kaydırma çubuğu için "artırma" düğmesi oluşturur
|
Kaydırma çubuğu için "azaltma" düğmesi oluşturur
|
Kaydırma çubuğu için başparmak düğmesi (sürüklenebilir kontrol) oluşturur
|
Bağımlı kontroller için olay işleyicileri
|
|
"Artırma" düğmesinin olayları için olay işleyici
|
"Azaltma" düğmesinin olayları için olay işleyici
|
İçsel olay işleyicileri
|
|
"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi
|
"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi
|
"ChangePosition" (konum değişimi) olayı için olay işleyici
|
Nesne sürükleme işleyicileri
|
|
"ThumbDragStart" olay işleyicisi
|
"ThumbDragProcess" olay işleyicisi
|
"ThumbDragEnd" olay işleyicisi
|
Konum
|
|
Kaydırma çubuğu konumunun koordinatlarını alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load