OnChangePos Virtueller Handler des internen Ereignisses "ChangePos" (Positionsänderung) des Steuerelements CScroll. virtual bool OnChangePos() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. Hinweis Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.