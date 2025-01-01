OnThumbDragProcess

Virtueller Handler des Ereignisses "ThumbDragProcess" (Drag-Operation) des Steuerelements CScroll.

virtual bool OnThumbDragProcess(

const int x,

const int y

)

Parameter

x

[in] Der aktuelle Wert der X-Koordinate des Mauszeigers.

y

[in] Der aktuelle Wert der Y-Koordinate des Mauszeigers.

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "ThumbDragProcess" tritt während des Ziehens des Steuerelements auf.