Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCScrollOnThumbDragProcess
- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
Virtueller Handler des Ereignisses "ThumbDragProcess" (Drag-Operation) des Steuerelements CScroll.
virtual bool OnThumbDragProcess(
Parameter
x
[in] Der aktuelle Wert der X-Koordinate des Mauszeigers.
y
[in] Der aktuelle Wert der Y-Koordinate des Mauszeigers.
Rückgabewert
true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.
Hinweis
Das Ereignis "ThumbDragProcess" tritt während des Ziehens des Steuerelements auf.