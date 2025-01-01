- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
CScroll
CScroll はスクロールバーの基本クラスです。
説明
CScroll は（依存コントロールを含む）複雑なコントロールで、スクロールバー作成の基本的な機能を含みます。基本クラスはそれ自体のコントロールとしては使用されず、2 つの派生クラス（CScrollV 及び CScrollH クラス）がコントロールとして使用されます。
宣言
|
class CScroll : public CWndContainer
タイトル
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
継承階層
CScroll
直接子孫
クラスメソッド
|
Create
|
|
コントロールの作成
|
チャートオブジェクトイベントハンドラ
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
プロパティ
|
|
最小位置を取得/設定します。
|
最大位置を取得/設定します。
|
現在位置を取得/設定します。
|
依存コントロールの作成
|
|
背景ボタンを作成します。
|
スクロールバーのインクリメントボタンを作成します。
|
スクロールバーのデクリメントボタンを作成します。
|
スクロールバーの（ドラッグ可能な）サムボタンを作成します。
|
依存コントロールのイベントハンドラ
|
|
インクリメントボタンイベント処理に使用されるイベントハンドラ
|
デクリメントボタンイベント処理に使用されるイベントハンドラ
|
内部イベントハンドラ
|
|
「Create」イベントハンドラ
|
「Hide」イベントハンドラ
|
「ChangePosition」イベントハンドラ
|
オブジェクトドラッグハンドラ
|
|
「ThumbDragStart」イベントハンドラ
|
「ThumbDragProcess」イベントハンドラ
|
「ThumbDragEnd」イベントハンドラ
|
位置
|
|
スクロールバーの位置を座標で取得します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
クラスから継承されたメソッド CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load