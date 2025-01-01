ドキュメントセクション
CScroll

CScroll はスクロールバーの基本クラスです。

説明

CScroll は（依存コントロールを含む）複雑なコントロールで、スクロールバー作成の基本的な機能を含みます。基本クラスはそれ自体のコントロールとしては使用されず、2 つの派生クラス（CScrollV 及び CScrollH クラス）がコントロールとして使用されます。

宣言

  class CScroll : public CWndContainer

タイトル

  #include <Controls\Scrolls.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

直接子孫

CScrollH, CScrollV

クラスメソッド

Create

 

Create

コントロールの作成

チャートオブジェクトイベントハンドラ

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

プロパティ

 

MinPos

最小位置を取得/設定します。

MaxPos

最大位置を取得/設定します。

CurrPos

現在位置を取得/設定します。

依存コントロールの作成

 

CreateBack

背景ボタンを作成します。

CreateInc

スクロールバーのインクリメントボタンを作成します。

CreateDec

スクロールバーのデクリメントボタンを作成します。

CreateThumb

スクロールバーの（ドラッグ可能な）サムボタンを作成します。

依存コントロールのイベントハンドラ

 

OnClickInc

インクリメントボタンイベント処理に使用されるイベントハンドラ

OnClickDec

デクリメントボタンイベント処理に使用されるイベントハンドラ

内部イベントハンドラ

 

OnShow

「Create」イベントハンドラ

OnHide

「Hide」イベントハンドラ

OnChangePos

「ChangePosition」イベントハンドラ

オブジェクトドラッグハンドラ

 

OnThumbDragStart

「ThumbDragStart」イベントハンドラ

OnThumbDragProcess

「ThumbDragProcess」イベントハンドラ

OnThumbDragEnd

「ThumbDragEnd」イベントハンドラ

位置

 

CalcPos

スクロールバーの位置を座標で取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

クラスから継承されたメソッド CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 