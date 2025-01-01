DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCScrollMinPos 

MinPos (Get-Methode)

Erhält den Wert des Parameters "MinPos" (minimale Position) des Steuerelements CScroll.

int  MinPos()  const

Rückgabewert

Ein Wert des Parameters "MinPos".

MinPos (Set-Methode)

Setzt den Wert des Parameters "MinPos" (minimale Position) des Steuerelements CScroll.

void  MinPos(
   const int  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Ein neuer Wert des Parameters "MinPos".

Rückgabewert

Nichts.