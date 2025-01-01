OnThumbDragStart

Virtueller Handler des Ereignisses "ThumbDragStart" (der Anfang der Drag-Operation) des Steuerelements CScroll.

virtual bool OnThumbDragStart()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "ThumbDragStart" tritt am Anfang des Ziehens des Steuerelements auf.