Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCScrollOnThumbDragStart CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragStart Virtueller Handler des Ereignisses "ThumbDragStart" (der Anfang der Drag-Operation) des Steuerelements CScroll. virtual bool OnThumbDragStart() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. Hinweis Das Ereignis "ThumbDragStart" tritt am Anfang des Ziehens des Steuerelements auf. OnChangePos OnThumbDragProcess