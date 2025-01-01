DokumentationKategorien
CalcPos

Erhält die Position der Bildlaufleiste des Steuerelements CScroll nach den Koordinaten

virtual int  CalcPos(
   const int      coord      // Koordinate
   )

Parameter

coord

[in]  Koordinate der Position der Bildlaufleiste.

Rückgabewert

Ein Wert der Position der Bildlaufleiste