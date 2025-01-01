DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCScrollOnClickInc 

OnClickInc

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickInc" (Mausklick auf den Schieberegler, der Position erhöht) vom Steuerelement CScroll.

virtual bool  OnClickInc()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.