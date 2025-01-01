- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
CurrPos (Get-Methode)
Erhält den Wert des Parameters "CurrPos" (aktuelle Position) des Steuerelements CScroll.
|
int CurrPos() const
Rückgabewert
Ein Wert des Parameters "CurrPos".
CurrPos (Set-Methode)
Setzt den Wert des Parameters "CurrPos" (aktuelle Position) des Steuerelements CScroll.
|
void CurrPos(
Parameter
value
[in] Ein neuer Wert des Parameters "CurrPos".
Rückgabewert
Nichts.