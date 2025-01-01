DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCScrollCurrPos 

CurrPos (Get-Methode)

Erhält den Wert des Parameters "CurrPos" (aktuelle Position) des Steuerelements CScroll.

int  CurrPos()  const

Rückgabewert

Ein Wert des Parameters "CurrPos".

CurrPos (Set-Methode)

Setzt den Wert des Parameters "CurrPos" (aktuelle Position) des Steuerelements CScroll.

void  CurrPos(
   const int  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Ein neuer Wert des Parameters "CurrPos".

Rückgabewert

Nichts.