Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCScrollOnThumbDragEnd CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragEnd Virtueller Handler des Ereignisses "ThumbDragEnd" (das Ende der Drag-Operation) des Steuerelements CScroll. virtual bool OnThumbDragEnd() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. Hinweis Das Ereignis "ThumbDragEnd" tritt am Ende des Ziehens des Steuerelements auf. OnThumbDragProcess CalcPos