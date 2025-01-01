OnThumbDragEnd

Virtueller Handler des Ereignisses "ThumbDragEnd" (das Ende der Drag-Operation) des Steuerelements CScroll.

virtual bool OnThumbDragEnd()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "ThumbDragEnd" tritt am Ende des Ziehens des Steuerelements auf.