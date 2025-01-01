Класс СScroll

Класс CScroll является базовым классом для создания полос прокрутки.

Описание

Класс CScroll является комбинированным элементом управления, содержащим базовые механизмы для создания полос прокрутки. Базовый класс непосредственно не используется, функциональную нагрузку несут только его наследники - классы CScrollV и CScrollH.

Декларация

class CScroll : public CWndContainer

Заголовок

#include <Controls\Scrolls.mqh>

Иерархия наследования CObject CWnd CWndContainer CScroll Прямые потомки CScrollH, CScrollV

Методы класса по группам

Создание Create Создает элемент управления Обработчики событий графика OnEvent Обрабатывает все события графика Свойства MinPos Получает/устанавливает значение минимальной позиции MaxPos Получает/устанавливает значение максимальной позиции CurrPos Получает/устанавливает значение текущей позиции Создание подчиеннных элементов управления CreateBack Создает кнопку-подложку элемента управления CreateInc Создает кнопку для увеличения позиции полосы прокрутки CreateDec Создает кнопку для уменьшения позиции полосы прокрутки CreateThumb Создает кнопку-бегунок текущей позиции полосы прокрутки Обработчики подчиненных элементов управления OnClickInc Обработчик события увеличения позиции полосы прокрутки OnClickDec Обработчик события уменьшения позиции полосы прокрутки Обработка внутренних событий OnShow Обработчик внутреннего события "Create" элемента управления OnHide Обработчик внутреннего события "Hide" элемента управления OnChangePos Обработчик внутреннего события "ChangePosition" элемента управления События перемещения объекта OnThumbDragStart Обработчик события "ThumbDragStart" элемента управления OnThumbDragProcess Обработчик события "ThumbDragProcess" элемента управления OnThumbDragEnd Обработчик события "ThumbDragEnd" элемента управления Расчет положения по координатам CalcPos Получает позицию полосы прокрутки по координате