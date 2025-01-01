- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
Класс СScroll
Класс CScroll является базовым классом для создания полос прокрутки.
Описание
Класс CScroll является комбинированным элементом управления, содержащим базовые механизмы для создания полос прокрутки. Базовый класс непосредственно не используется, функциональную нагрузку несут только его наследники - классы CScrollV и CScrollH.
Декларация
|
class CScroll : public CWndContainer
Заголовок
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
Иерархия наследования
CScroll
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает элемент управления
|
Обработчики событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Свойства
|
|
Получает/устанавливает значение минимальной позиции
|
Получает/устанавливает значение максимальной позиции
|
Получает/устанавливает значение текущей позиции
|
Создание подчиеннных элементов управления
|
|
Создает кнопку-подложку элемента управления
|
Создает кнопку для увеличения позиции полосы прокрутки
|
Создает кнопку для уменьшения позиции полосы прокрутки
|
Создает кнопку-бегунок текущей позиции полосы прокрутки
|
Обработчики подчиненных элементов управления
|
|
Обработчик события увеличения позиции полосы прокрутки
|
Обработчик события уменьшения позиции полосы прокрутки
|
Обработка внутренних событий
|
|
Обработчик внутреннего события "Create" элемента управления
|
Обработчик внутреннего события "Hide" элемента управления
|
Обработчик внутреннего события "ChangePosition" элемента управления
|
События перемещения объекта
|
|
Обработчик события "ThumbDragStart" элемента управления
|
Обработчик события "ThumbDragProcess" элемента управления
|
Обработчик события "ThumbDragEnd" элемента управления
|
Расчет положения по координатам
|
|
Получает позицию полосы прокрутки по координате
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Методы унаследованные от CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load