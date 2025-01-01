ДокументацияРазделы
Класс СScroll

Класс CScroll является базовым классом для создания полос прокрутки.

Описание

Класс CScroll является комбинированным элементом управления, содержащим базовые механизмы для создания полос прокрутки. Базовый класс непосредственно не используется, функциональную нагрузку несут только его наследники - классы CScrollV и CScrollH.

Декларация

   class CScroll : public CWndContainer

Заголовок

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

Прямые потомки

CScrollH, CScrollV

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает элемент управления

Обработчики событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

Свойства

 

MinPos

Получает/устанавливает значение минимальной позиции

MaxPos

Получает/устанавливает значение максимальной позиции

CurrPos

Получает/устанавливает значение текущей позиции

Создание подчиеннных элементов управления

 

CreateBack

Создает кнопку-подложку элемента управления

CreateInc

Создает кнопку для увеличения позиции полосы прокрутки

CreateDec

Создает кнопку для уменьшения позиции полосы прокрутки

CreateThumb

Создает кнопку-бегунок текущей позиции полосы прокрутки

Обработчики подчиненных элементов управления

 

OnClickInc

Обработчик события увеличения позиции полосы прокрутки

OnClickDec

Обработчик события уменьшения позиции полосы прокрутки

Обработка внутренних событий

 

OnShow

Обработчик внутреннего события "Create" элемента управления

OnHide

Обработчик внутреннего события "Hide" элемента управления

OnChangePos

Обработчик внутреннего события "ChangePosition" элемента управления

События перемещения объекта

 

OnThumbDragStart

Обработчик события "ThumbDragStart" элемента управления

OnThumbDragProcess

Обработчик события "ThumbDragProcess" элемента управления

OnThumbDragEnd

Обработчик события "ThumbDragEnd" элемента управления

Расчет положения по координатам

 

CalcPos

Получает позицию полосы прокрутки по координате

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Методы унаследованные от CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 