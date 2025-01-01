CScroll

CScroll은 스크롤 막대를 만드는 기본 클래스입니다.

Description

CScroll은 (종속적인 컨트롤이 있는) 복잡한 컨트롤로 스크롤 바를 만들기 위한 기본 기능을 포함하고 있습니다. 기본 클래스 자체는 별도의 컨트롤로 사용되지 않으며 상속자 중 두 개(CScrollV 및 CScrollH 클래스)가 컨트롤로 사용됩니다.

Declaration

class CScroll : public CWndContainer

Title

#include <Controls\Scrolls.mqh>

상속 계층 CObject CWnd CWndContainer CScroll 직계 종속 CScrollH, CScrollV

그룹별 클래스 메서드

Create Create 컨트롤 생성 차트 객체 이벤트 핸들러 OnEvent 모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러 Properties MinPos 최소 위치를 가져오거나 설정합니다 MaxPos 최대 위치를 가져오거나 설정합니다 CurrPos 현재 위치를 가져오거나 설정합니다 종속 컨트롤 생성 CreateBack 배경 버튼을 작성합니다 CreateInc 스크롤 막대의 감소 버튼을 생성합니다 CreateDec 스크롤 막대의 감소 버튼을 작성합니다 CreateThumb 스크롤 막대의 엄지 버튼(끌 수 있음)를 작성합니다 종속 컨트롤 이벤트 핸들러 OnClickInc 증가 버튼 이벤트를 처리하는 데 사용되는 이벤트 핸들러 OnClickDec 감소 버튼 이벤트를 처리하는 데 사용되는 이벤트 핸들러 내부 이벤트 핸들러 OnShow 내부 이벤트 핸들러 "생성" OnHide 내부 이벤트 핸들러 "Hide" OnChangePos "ChangePosition" 내부 이벤트 핸들러 객체 드래그 핸들러 OnThumbDragStart "ThumbDragStart" 이벤트 핸들러 OnThumbDragProcess "ThumbDragProcess" 이벤트 핸들러 OnThumbDragEnd "ThumbDragEnd" 이벤트 핸들러 Position CalcPos 좌표별 스크롤 막대 위치를 가져옵니다