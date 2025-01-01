문서화섹션
CScroll은 스크롤 막대를 만드는 기본 클래스입니다.

Description

CScroll은 (종속적인 컨트롤이 있는) 복잡한 컨트롤로 스크롤 바를 만들기 위한 기본 기능을 포함하고 있습니다. 기본 클래스 자체는 별도의 컨트롤로 사용되지 않으며 상속자 중 두 개(CScrollVCScrollH 클래스)가 컨트롤로 사용됩니다.

Declaration

   class CScroll : public CWndContainer

Title

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

직계 종속

CScrollH, CScrollV

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

컨트롤 생성

차트 객체 이벤트 핸들러

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

Properties

 

MinPos

최소 위치를 가져오거나 설정합니다

MaxPos

최대 위치를 가져오거나 설정합니다

CurrPos

현재 위치를 가져오거나 설정합니다

종속 컨트롤 생성

 

CreateBack

배경 버튼을 작성합니다

CreateInc

스크롤 막대의 감소 버튼을 생성합니다

CreateDec

스크롤 막대의 감소 버튼을 작성합니다

CreateThumb

스크롤 막대의 엄지 버튼(끌 수 있음)를 작성합니다

종속 컨트롤 이벤트 핸들러

 

OnClickInc

증가 버튼 이벤트를 처리하는 데 사용되는 이벤트 핸들러

OnClickDec

감소 버튼 이벤트를 처리하는 데 사용되는 이벤트 핸들러

내부 이벤트 핸들러

 

OnShow

내부 이벤트 핸들러 "생성"

OnHide

내부 이벤트 핸들러 "Hide"

OnChangePos

"ChangePosition" 내부 이벤트 핸들러

객체 드래그 핸들러

 

OnThumbDragStart

"ThumbDragStart" 이벤트 핸들러

OnThumbDragProcess

"ThumbDragProcess" 이벤트 핸들러

OnThumbDragEnd

"ThumbDragEnd" 이벤트 핸들러

Position

 

CalcPos

좌표별 스크롤 막대 위치를 가져옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 