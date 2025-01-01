- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
CScroll
CScroll은 스크롤 막대를 만드는 기본 클래스입니다.
Description
CScroll은 (종속적인 컨트롤이 있는) 복잡한 컨트롤로 스크롤 바를 만들기 위한 기본 기능을 포함하고 있습니다. 기본 클래스 자체는 별도의 컨트롤로 사용되지 않으며 상속자 중 두 개(CScrollV 및 CScrollH 클래스)가 컨트롤로 사용됩니다.
Declaration
|
class CScroll : public CWndContainer
Title
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
상속 계층
CScroll
직계 종속
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
컨트롤 생성
|
차트 객체 이벤트 핸들러
|
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
Properties
|
|
최소 위치를 가져오거나 설정합니다
|
최대 위치를 가져오거나 설정합니다
|
현재 위치를 가져오거나 설정합니다
|
종속 컨트롤 생성
|
|
배경 버튼을 작성합니다
|
스크롤 막대의 감소 버튼을 생성합니다
|
스크롤 막대의 감소 버튼을 작성합니다
|
스크롤 막대의 엄지 버튼(끌 수 있음)를 작성합니다
|
종속 컨트롤 이벤트 핸들러
|
|
증가 버튼 이벤트를 처리하는 데 사용되는 이벤트 핸들러
|
감소 버튼 이벤트를 처리하는 데 사용되는 이벤트 핸들러
|
내부 이벤트 핸들러
|
|
내부 이벤트 핸들러 "생성"
|
내부 이벤트 핸들러 "Hide"
|
"ChangePosition" 내부 이벤트 핸들러
|
객체 드래그 핸들러
|
|
"ThumbDragStart" 이벤트 핸들러
|
"ThumbDragProcess" 이벤트 핸들러
|
"ThumbDragEnd" 이벤트 핸들러
|
Position
|
|
좌표별 스크롤 막대 위치를 가져옵니다
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
|
클래스 CWnd에서 상속된 메서드
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load