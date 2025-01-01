DocumentaciónSecciones
CScroll es una clase base para la creación de barras de desplazamiento.

Descripción

CScroll es un control complejo (con controles dependientes) que contiene la funcionalidad base para crear barras de desplazamiento. La clase base no se utiliza como un control separado en sí misma, sino que dos de sus herederos (las clases CScrollV y CScrollH) se utilizan como controles.

Declaración

   class CScroll : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

Descendientes directos

CScrollH, CScrollV

Métodos de la clase

Creación

 

Create

Crea el control

Manejadores de evento del objeto gráfico

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Propiedades

 

MinPos

Obtiene/Establece la posición mínima

MaxPos

Obtiene/Establece la posición máxima

CurrPos

Obtiene/Establece la posición actual

Creación de controles dependientes

 

CreateBack

Crea el botón de fondo

CreateInc

Crea el botón de incremento de la barra de desplazamiento

CreateDec

Crea el botón de decremento de la barra de desplazamiento

CreateThumb

Crea el botón (se puede arrastrar) de la barra de desplazamiento

Manejadores de eventos de controles dependientes

 

OnClickInc

Manejador de evento utilizado para el incremento de los eventos de botón

OnClickDec

Manejador de evento utilizado para el decremento de los eventos de botón

Manejadores de evento internos

 

OnShow

Manejador de evento "Crear"

OnHide

Manejador de evento "Esconder"

OnChangePos

Manejador de evento "Cambiar posición"

Controladores de arrastre del objeto

 

OnThumbDragStart

Manejador de evento "Inicio de arrastre del pulgar"

OnThumbDragProcess

Manejador de evento "Proceso de arrastre del pulgar"

OnThumbDragEnd

Manejador de evento "Fin de arrastre del pulgar"

Posición

 

CalcPos

Obtiene la posición de la barra de desplazamiento por medio de la coordenada

 