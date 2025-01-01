- Create
CScroll
CScroll es una clase base para la creación de barras de desplazamiento.
Descripción
CScroll es un control complejo (con controles dependientes) que contiene la funcionalidad base para crear barras de desplazamiento. La clase base no se utiliza como un control separado en sí misma, sino que dos de sus herederos (las clases CScrollV y CScrollH) se utilizan como controles.
Declaración
|
class CScroll : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CScroll
Descendientes directos
Métodos de la clase
|
Creación
|
|
Crea el control
|
Manejadores de evento del objeto gráfico
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Propiedades
|
|
Obtiene/Establece la posición mínima
|
Obtiene/Establece la posición máxima
|
Obtiene/Establece la posición actual
|
Creación de controles dependientes
|
|
Crea el botón de fondo
|
Crea el botón de incremento de la barra de desplazamiento
|
Crea el botón de decremento de la barra de desplazamiento
|
Crea el botón (se puede arrastrar) de la barra de desplazamiento
|
Manejadores de eventos de controles dependientes
|
|
Manejador de evento utilizado para el incremento de los eventos de botón
|
Manejador de evento utilizado para el decremento de los eventos de botón
|
Manejadores de evento internos
|
|
Manejador de evento "Crear"
|
Manejador de evento "Esconder"
|
Manejador de evento "Cambiar posición"
|
Controladores de arrastre del objeto
|
|
Manejador de evento "Inicio de arrastre del pulgar"
|
Manejador de evento "Proceso de arrastre del pulgar"
|
Manejador de evento "Fin de arrastre del pulgar"
|
Posición
|
|
Obtiene la posición de la barra de desplazamiento por medio de la coordenada
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos heredados de la clase CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load