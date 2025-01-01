CScroll

CScroll es una clase base para la creación de barras de desplazamiento.

Descripción

CScroll es un control complejo (con controles dependientes) que contiene la funcionalidad base para crear barras de desplazamiento. La clase base no se utiliza como un control separado en sí misma, sino que dos de sus herederos (las clases CScrollV y CScrollH) se utilizan como controles.

Declaración

class CScroll : public CWndContainer

Título

#include <Controls\Scrolls.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CWnd CWndContainer CScroll Descendientes directos CScrollH, CScrollV

Métodos de la clase

Creación Create Crea el control Manejadores de evento del objeto gráfico OnEvent Manejador de todos los eventos gráficos Propiedades MinPos Obtiene/Establece la posición mínima MaxPos Obtiene/Establece la posición máxima CurrPos Obtiene/Establece la posición actual Creación de controles dependientes CreateBack Crea el botón de fondo CreateInc Crea el botón de incremento de la barra de desplazamiento CreateDec Crea el botón de decremento de la barra de desplazamiento CreateThumb Crea el botón (se puede arrastrar) de la barra de desplazamiento Manejadores de eventos de controles dependientes OnClickInc Manejador de evento utilizado para el incremento de los eventos de botón OnClickDec Manejador de evento utilizado para el decremento de los eventos de botón Manejadores de evento internos OnShow Manejador de evento "Crear" OnHide Manejador de evento "Esconder" OnChangePos Manejador de evento "Cambiar posición" Controladores de arrastre del objeto OnThumbDragStart Manejador de evento "Inicio de arrastre del pulgar" OnThumbDragProcess Manejador de evento "Proceso de arrastre del pulgar" OnThumbDragEnd Manejador de evento "Fin de arrastre del pulgar" Posición CalcPos Obtiene la posición de la barra de desplazamiento por medio de la coordenada