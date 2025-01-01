- Create
CScroll
CScroll è una classe base per la creazione di barre di scorrimento.
Descrizione
CScroll è un controllo complesso (con controlli dipendenti), che contiene la funzionalità di base per la creazione di barre di scorrimento. La classe di base stessa non è utilizzata come controllo separato, due dei suoi eredi (classi CScrollV e CScrollH) vengono utilizzati come controlli.
Dichiarazione
|
class CScroll : public CWndContainer
Titolo
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CScroll
Discendenti diretti
Metodi della Classe
|
Create
|
|
Crea il controllo
|
Event handlers dell'oggetto Chart
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Proprietà
|
|
Ottiene/Imposta la posizione minima
|
Ottiene/Imposta la posizione massima
|
Ottiene/Imposta la posizione corrente
|
Creazione controlli dipendenti
|
|
Crea il bottone sfondo
|
Crea bottone di incremento della barra di scorrimento
|
Crea bottone di decremento della barra di scorrimento
|
Crea il bottone del pollice (può essere trascinato) della barra di scorrimento
|
Event handlers dei controlli Dependent
|
|
Event handler, utilizzato per la manipolazione degli eventi dei bottoni di incremento
|
Event handler, utilizzato per la manipolazione degli eventi dei bottoni di decremento
|
Event handler interni
|
|
Event handler "Crea"
|
Event handler "Nascondi"
|
"ChangePosition" event handler
|
Object drag handlers
|
|
"ThumbDragStart" event handler
|
"ThumbDragProcess" event handler
|
"ThumbDragEnd" event handler
|
Position
|
|
Ottiene scorrimento posizione della barra per coordinare
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Metodi ereditati dalla classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load