CScroll

CScroll è una classe base per la creazione di barre di scorrimento.

Descrizione

CScroll è un controllo complesso (con controlli dipendenti), che contiene la funzionalità di base per la creazione di barre di scorrimento. La classe di base stessa non è utilizzata come controllo separato, due dei suoi eredi (classi CScrollV e CScrollH) vengono utilizzati come controlli.

Dichiarazione

class CScroll : public CWndContainer

Titolo

#include <Controls\Scrolls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CWnd CWndContainer CScroll Discendenti diretti CScrollH, CScrollV

Metodi della Classe

Create Create Crea il controllo Event handlers dell'oggetto Chart OnEvent Event Handler di tutti gli eventi del chart Proprietà MinPos Ottiene/Imposta la posizione minima MaxPos Ottiene/Imposta la posizione massima CurrPos Ottiene/Imposta la posizione corrente Creazione controlli dipendenti CreateBack Crea il bottone sfondo CreateInc Crea bottone di incremento della barra di scorrimento CreateDec Crea bottone di decremento della barra di scorrimento CreateThumb Crea il bottone del pollice (può essere trascinato) della barra di scorrimento Event handlers dei controlli Dependent OnClickInc Event handler, utilizzato per la manipolazione degli eventi dei bottoni di incremento OnClickDec Event handler, utilizzato per la manipolazione degli eventi dei bottoni di decremento Event handler interni OnShow Event handler "Crea" OnHide Event handler "Nascondi" OnChangePos "ChangePosition" event handler Object drag handlers OnThumbDragStart "ThumbDragStart" event handler OnThumbDragProcess "ThumbDragProcess" event handler OnThumbDragEnd "ThumbDragEnd" event handler Position CalcPos Ottiene scorrimento posizione della barra per coordinare