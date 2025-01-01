DocumentazioneSezioni
CScroll è una classe base per la creazione di barre di scorrimento.

Descrizione

CScroll è un controllo complesso (con controlli dipendenti), che contiene la funzionalità di base per la creazione di barre di scorrimento. La classe di base stessa non è utilizzata come controllo separato, due dei suoi eredi (classi CScrollV e CScrollH) vengono utilizzati come controlli.

Dichiarazione

   class CScroll : public CWndContainer

Titolo

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

Discendenti diretti

CScrollH, CScrollV

Metodi della Classe

Create

 

Create

Crea il controllo

Event handlers dell'oggetto Chart

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

Proprietà

 

MinPos

Ottiene/Imposta la posizione minima

MaxPos

Ottiene/Imposta la posizione massima

CurrPos

Ottiene/Imposta la posizione corrente

Creazione controlli dipendenti

 

CreateBack

Crea il bottone sfondo

CreateInc

Crea bottone di incremento della barra di scorrimento

CreateDec

Crea bottone di decremento della barra di scorrimento

CreateThumb

Crea il bottone del pollice (può essere trascinato) della barra di scorrimento

Event handlers dei controlli Dependent

 

OnClickInc

Event handler, utilizzato per la manipolazione degli eventi dei bottoni di incremento

OnClickDec

Event handler, utilizzato per la manipolazione degli eventi dei bottoni di decremento

Event handler interni

 

OnShow

Event handler "Crea"

OnHide

Event handler "Nascondi"

OnChangePos

"ChangePosition" event handler

Object drag handlers

 

OnThumbDragStart

"ThumbDragStart" event handler

OnThumbDragProcess

"ThumbDragProcess" event handler

OnThumbDragEnd

"ThumbDragEnd" event handler

Position

 

CalcPos

Ottiene scorrimento posizione della barra per coordinare

 