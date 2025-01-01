DokumentationKategorien
OnClickDec

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickDec" (Mausklick auf den Schieberegler, der Position reduziert) vom Steuerelement CScroll.

virtual bool  OnClickDec()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.