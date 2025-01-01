- Create
CScroll
CScroll é uma classe base para a criação de barras de rolagem.
Descrição
A classe CScroll é um controle complexo (com controles dependentes), contém a funcionalidade básica para criação de barras de rolagem. A própria classe de base não é utilizada como um controle separado, dois dos seus herdeiros (as classes CScrollV e CScrollH) são utilizados como controles.
Declaração
|
class CScroll : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\Scrolls.mqh>
|
Hierarquia de herança
CScroll
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Create
|
|
Criar controle
|
Manipuladores de eventos de objetos Gráfico
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define a posição mínima
|
Obtém/Define a posição máxima
|
Obtém/Define a posição atual
|
Criação de controles dependentes
|
|
Cria botão de segundo plano (fundo)
|
Cria botão de aumentar a barra de rolagem
|
Cria botão de diminuir a barra de rolagem
|
Cria botão polegar (pode ser arrastado) da barra de rolagem
|
Manipuladores de controle de eventos dependentes
|
|
Manipulador de eventos, utilizados para a manipulação de eventos de botão de aumentar
|
Manipulador de eventos, utilizados para a manipulação de eventos de botão de diminuir
|
Manipuladores de eventos internos
|
|
Manipulador de evento "Create"
|
Manipulador de evento "Hide"
|
Manipulador de evento "ChangePosition"
|
Manipuladores para arrastar objetos
|
|
Manipulador de evento "ThumbDragStart"
|
Manipulador de evento "ThumbDragProcess"
|
Manipulador de evento "ThumbDragEnd"
|
Posição
|
|
Obtém posição da barra de rolagem pela coordenada
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
