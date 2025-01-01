DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCScroll 

CScroll

CScroll é uma classe base para a criação de barras de rolagem.

Descrição

A classe CScroll é um controle complexo (com controles dependentes), contém a funcionalidade básica para criação de barras de rolagem. A própria classe de base não é utilizada como um controle separado, dois dos seus herdeiros (as classes CScrollV e CScrollH) são utilizados como controles.

Declaração

   class CScroll : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

Descendentes diretos

CScrollH, CScrollV

Métodos de classe

Create

 

Create

Criar controle

Manipuladores de eventos de objetos Gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

Propriedades

 

MinPos

Obtém/Define a posição mínima

MaxPos

Obtém/Define a posição máxima

CurrPos

Obtém/Define a posição atual

Criação de controles dependentes

 

CreateBack

Cria botão de segundo plano (fundo)

CreateInc

Cria botão de aumentar a barra de rolagem

CreateDec

Cria botão de diminuir a barra de rolagem

CreateThumb

Cria botão polegar (pode ser arrastado) da barra de rolagem

Manipuladores de controle de eventos dependentes

 

OnClickInc

Manipulador de eventos, utilizados para a manipulação de eventos de botão de aumentar

OnClickDec

Manipulador de eventos, utilizados para a manipulação de eventos de botão de diminuir

Manipuladores de eventos internos

 

OnShow

Manipulador de evento "Create"

OnHide

Manipulador de evento "Hide"

OnChangePos

Manipulador de evento "ChangePosition"

Manipuladores para arrastar objetos

 

OnThumbDragStart

Manipulador de evento "ThumbDragStart"

OnThumbDragProcess

Manipulador de evento "ThumbDragProcess"

OnThumbDragEnd

Manipulador de evento "ThumbDragEnd"

Posição

 

CalcPos

Obtém posição da barra de rolagem pela coordenada

 