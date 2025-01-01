CScroll

CScroll é uma classe base para a criação de barras de rolagem.

Descrição

A classe CScroll é um controle complexo (com controles dependentes), contém a funcionalidade básica para criação de barras de rolagem. A própria classe de base não é utilizada como um controle separado, dois dos seus herdeiros (as classes CScrollV e CScrollH) são utilizados como controles.

Declaração

class CScroll : public CWndContainer

Título

#include <Controls\Scrolls.mqh>

Hierarquia de herança CObject CWnd CWndContainer CScroll Descendentes diretos CScrollH, CScrollV

Métodos de classe

Create Create Criar controle Manipuladores de eventos de objetos Gráfico OnEvent Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico Propriedades MinPos Obtém/Define a posição mínima MaxPos Obtém/Define a posição máxima CurrPos Obtém/Define a posição atual Criação de controles dependentes CreateBack Cria botão de segundo plano (fundo) CreateInc Cria botão de aumentar a barra de rolagem CreateDec Cria botão de diminuir a barra de rolagem CreateThumb Cria botão polegar (pode ser arrastado) da barra de rolagem Manipuladores de controle de eventos dependentes OnClickInc Manipulador de eventos, utilizados para a manipulação de eventos de botão de aumentar OnClickDec Manipulador de eventos, utilizados para a manipulação de eventos de botão de diminuir Manipuladores de eventos internos OnShow Manipulador de evento "Create" OnHide Manipulador de evento "Hide" OnChangePos Manipulador de evento "ChangePosition" Manipuladores para arrastar objetos OnThumbDragStart Manipulador de evento "ThumbDragStart" OnThumbDragProcess Manipulador de evento "ThumbDragProcess" OnThumbDragEnd Manipulador de evento "ThumbDragEnd" Posição CalcPos Obtém posição da barra de rolagem pela coordenada