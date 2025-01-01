文档部分
CScroll

CCanvas 是创建滚动条的基准类。

描述

CScroll 是一个复合控件 (含依赖控件), 它包括创建滚动条的基础功能。基准类本身不能用作单独控件, 它的两个继承者 (CScrollVCScrollH 类) 可用于控件。

声明

   class CScroll : public CWndContainer

标称库文件

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

直接分支

CScrollH, CScrollV

类方法

创建

 

创建

创建控件

图表对象事件处理器

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

属性

 

MinPos

获取/设置最小位置

MaxPos

获取/设置最大位置

CurrPos

获取/设置当前位置

依赖控件创建

 

CreateBack

创建背景按钮

CreateInc

创建滚动条的递增按钮

CreateDec

创建滚动条的递减按钮

CreateThumb

创建滚动条的滑块按钮 (可被拖动)

依赖控件事件处理器

 

OnClickInc

事件的处理器, 用于处理递增按钮事件

OnClickDec

事件的处理器, 用于处理递减按钮事件

内部事件处理器

 

OnShow

"创建" 事件处理器

OnHide

"隐藏" 事件处理器

OnChangePos

"位置变化" 事件处理器

对象拖动处理器

 

OnThumbDragStart

"滑块拖动开始" 事件处理器

OnThumbDragProcess

"滑块拖动过程" 事件处理器

OnThumbDragEnd

"滑块拖动结束" 事件处理器

位置

 

CalcPos

获取坐标处的滚动条位置

 