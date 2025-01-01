- Create
CScroll
CCanvas 是创建滚动条的基准类。
描述
CScroll 是一个复合控件 (含依赖控件), 它包括创建滚动条的基础功能。基准类本身不能用作单独控件, 它的两个继承者 (CScrollV 和 CScrollH 类) 可用于控件。
声明
class CScroll : public CWndContainer
标称库文件
#include <Controls\Scrolls.mqh>
继承体系
CScroll
直接分支
类方法
创建
创建控件
图表对象事件处理器
所有图表事件的句柄
属性
获取/设置最小位置
获取/设置最大位置
获取/设置当前位置
依赖控件创建
创建背景按钮
创建滚动条的递增按钮
创建滚动条的递减按钮
创建滚动条的滑块按钮 (可被拖动)
依赖控件事件处理器
事件的处理器, 用于处理递增按钮事件
事件的处理器, 用于处理递减按钮事件
内部事件处理器
"创建" 事件处理器
"隐藏" 事件处理器
"位置变化" 事件处理器
对象拖动处理器
"滑块拖动开始" 事件处理器
"滑块拖动过程" 事件处理器
"滑块拖动结束" 事件处理器
位置
获取坐标处的滚动条位置
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
方法继承自类 CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load