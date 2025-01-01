CScroll

La classe CCanvas est la classe de base pour créer des barres de défilement.

Description

CScroll est un contrôle complexe (contenant différents contrôles), contenant la fonctionnalité de base de création des barres de défilement. La classe de base elle-même n'est pas utilisée comme un contrôle séparé, mais deux de ses descendants (classes CScrollV et CScrollH) le sont.

Déclaration

class CScroll : public CWndContainer

Titre

#include <Controls\Scrolls.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CWnd CWndContainer CScroll Descendants directs CScrollH, CScrollV

Méthodes de Classe

Création Create Crée le contrôle Gestionnaires d'évènements des objets graphiques OnEvent Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques Propriétés MinPos Retourne/Définit la position minimale MaxPos Retourne/Définit la position maximale CurrPos Retourne/Définit la position courante Création des contrôles dépendants CreateBack Crée le bouton d'arrière plan CreateInc Crée le bouton d'incrémentation de la barre de défilement CreateDec Crée le bouton de décrémentation de la barre de défilement CreateThumb Crée l'ascenseur (pouvant être déplacé) de la barre de défilement Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants OnClickInc Gestionnaire d'évènement utilisé pour gérer les évènements du bouton d'incrémentation OnClickDec Gestionnaire d'évènement utilisé pour gérer les évènements du boutonu de décrémentation Gestionnaires d'évènements internes OnShow Gestionnaire d'évènement "Create" OnHide Gestionnaire d'évènement "Hide" OnChangePos Gestionnaire d'évènement "ChangePosition" Gestionnaires de déplacement de l'ascenseur OnThumbDragStart Gestionnaire d'évènement "ThumbDragStart" OnThumbDragProcess Gestionnaire d'évènement "ThumbDragProcess" OnThumbDragEnd Gestionnaire d'évènement "ThumbDragEnd" Position CalcPos Retourne la position de la barre de défilement par ses coordonnées