Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCScroll 

CScroll

La classe CCanvas est la classe de base pour créer des barres de défilement.

Description

CScroll est un contrôle complexe (contenant différents contrôles), contenant la fonctionnalité de base de création des barres de défilement. La classe de base elle-même n'est pas utilisée comme un contrôle séparé, mais deux de ses descendants (classes CScrollV et CScrollH) le sont.

Déclaration

   class CScroll : public CWndContainer

Titre

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

Descendants directs

CScrollH, CScrollV

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée le contrôle

Gestionnaires d'évènements des objets graphiques

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

Propriétés

 

MinPos

Retourne/Définit la position minimale

MaxPos

Retourne/Définit la position maximale

CurrPos

Retourne/Définit la position courante

Création des contrôles dépendants

 

CreateBack

Crée le bouton d'arrière plan

CreateInc

Crée le bouton d'incrémentation de la barre de défilement

CreateDec

Crée le bouton de décrémentation de la barre de défilement

CreateThumb

Crée l'ascenseur (pouvant être déplacé) de la barre de défilement

Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants

 

OnClickInc

Gestionnaire d'évènement utilisé pour gérer les évènements du bouton d'incrémentation

OnClickDec

Gestionnaire d'évènement utilisé pour gérer les évènements du boutonu de décrémentation

Gestionnaires d'évènements internes

 

OnShow

Gestionnaire d'évènement "Create"

OnHide

Gestionnaire d'évènement "Hide"

OnChangePos

Gestionnaire d'évènement "ChangePosition"

Gestionnaires de déplacement de l'ascenseur

 

OnThumbDragStart

Gestionnaire d'évènement "ThumbDragStart"

OnThumbDragProcess

Gestionnaire d'évènement "ThumbDragProcess"

OnThumbDragEnd

Gestionnaire d'évènement "ThumbDragEnd"

Position

 

CalcPos

Retourne la position de la barre de défilement par ses coordonnées

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Méthodes héritées de la classe CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 