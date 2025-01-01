- Create
CScroll
La classe CCanvas est la classe de base pour créer des barres de défilement.
Description
CScroll est un contrôle complexe (contenant différents contrôles), contenant la fonctionnalité de base de création des barres de défilement. La classe de base elle-même n'est pas utilisée comme un contrôle séparé, mais deux de ses descendants (classes CScrollV et CScrollH) le sont.
Déclaration
class CScroll : public CWndContainer
Titre
#include <Controls\Scrolls.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CScroll
Descendants directs
Méthodes de Classe
Création
Crée le contrôle
Gestionnaires d'évènements des objets graphiques
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
Propriétés
Retourne/Définit la position minimale
Retourne/Définit la position maximale
Retourne/Définit la position courante
Création des contrôles dépendants
Crée le bouton d'arrière plan
Crée le bouton d'incrémentation de la barre de défilement
Crée le bouton de décrémentation de la barre de défilement
Crée l'ascenseur (pouvant être déplacé) de la barre de défilement
Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants
Gestionnaire d'évènement utilisé pour gérer les évènements du bouton d'incrémentation
Gestionnaire d'évènement utilisé pour gérer les évènements du boutonu de décrémentation
Gestionnaires d'évènements internes
Gestionnaire d'évènement "Create"
Gestionnaire d'évènement "Hide"
Gestionnaire d'évènement "ChangePosition"
Gestionnaires de déplacement de l'ascenseur
Gestionnaire d'évènement "ThumbDragStart"
Gestionnaire d'évènement "ThumbDragProcess"
Gestionnaire d'évènement "ThumbDragEnd"
Position
Retourne la position de la barre de défilement par ses coordonnées
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
Méthodes héritées de la classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load