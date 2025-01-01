Angle (Get-Methode)

Erhält die Eigenschaft "Winkel".

double Angle() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Winkel" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

Angle (Set-Methode)

Setzt die Eigenschaft "Winkel".

bool Angle(

double angle

)

Parameter

angle

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Winkel".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.