Angle (Get-Methode) Erhält die Eigenschaft "Winkel". double Angle() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Winkel" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben. Angle (Set-Methode) Setzt die Eigenschaft "Winkel". bool Angle( double angle // Winkel ) Parameter angle [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Winkel". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.