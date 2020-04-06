AUI Eagle Duel

AUI 机器人 - 人工究极本能

请注意： 如果您寻求每日、每周或每月的收益，那么此机器人不适合您。

此机器人专为年度盈利能力而设计。因此，如果您不愿意让它平静地运行一整年而不进行干预，那么它不适合您。

该机器人如何运作？

该机器人分析市场中的多个因素和不同时间周期，以做出非常严格的决策。它只在检测到有利条件的完美结合时才进入交易。因此，可能需要数周甚至数月它才会进行一次交易。

但是当它决定入场时……它会全力以赴。

它会在同一方向上开启多笔交易，使用账户中100%的可用保证金。 这意味着它不会“一点一点”地进入，而是作为一个整体进入，最大限度地利用时机。

何时买入或卖出？

买入时，机器人会等待市场价格低廉，没有强大的卖压，有积极的动量信号且饱和度低。此外，它在行动前还会确认趋势背景的强度。

卖出时，它会等待相反的情况：市场价格昂贵，有买入耗尽的信号，轻微的下跌压力，以及支持下跌的总体趋势。

退出交易时，它会分析价格是否开始显示当前方向的耗尽迹象，以及动量变化和超买或超卖情况。它不会因小幅回调而平仓；只有当它看到对当前走势的真正威胁时才会这样做。

风险管理

该机器人使用14点追踪止损，这意味着如果价格朝有利方向发展，它会锁定一部分利润，同时让其余利润继续运行。

建议1000美元账户以0.03手开始。

每增加1000美元，您可以将初始手数增加0.01。

示例：

2000美元账户 → 初始手数：0.04

3000美元账户 → 初始手数：0.05

如果您的账户小于1000美元，请使用0.01手。

重要注意事项

该机器人是AUI - 人工究极本能系列机器人的一部分，该系列机器人被设计成拥有特殊的“本能”：它们等待完美的时机，一旦找到，就会全力以赴。

由于使用100%的可用保证金，建议从小账户（例如1000美元）开始，以避免过度暴露。

必须拥有VPS，以便机器人全天候24/7不间断运行一整年。

不要期望每天都能看到交易。 该机器人一年中可能只进行几次交易，但每次交易都会非常强劲，并得到多个信号的支持。

此机器人适合谁？

具有长期视野的交易者

不想每天盯着图表的人

有纪律性，能够让机器人不受干扰地工作的人

理解交易中耐心力量的人

如果您正在寻找一个工具，能够以智能、力量和年度战略视野进行交易，那么这款AUI机器人就是为您设计的。

否则，最好寻找一个更活跃且交易频繁的选项。

重要提示：

此机器人永不销售。它的使用将仅通过年度租赁提供，并将以MQL5平台允许的最低价格开始。

然而，请注意，当达到盈利期时，租赁价值将逐步增加。 这奖励了那些从一开始就相信其长期逻辑的人。



