AUI Eagle Duel
- 专家
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- 版本: 1.0
- 激活: 15
AUI 机器人 - 人工究极本能
请注意： 如果您寻求每日、每周或每月的收益，那么此机器人不适合您。
此机器人专为年度盈利能力而设计。因此，如果您不愿意让它平静地运行一整年而不进行干预，那么它不适合您。
该机器人如何运作？
该机器人分析市场中的多个因素和不同时间周期，以做出非常严格的决策。它只在检测到有利条件的完美结合时才进入交易。因此，可能需要数周甚至数月它才会进行一次交易。
但是当它决定入场时……它会全力以赴。
它会在同一方向上开启多笔交易，使用账户中100%的可用保证金。 这意味着它不会“一点一点”地进入，而是作为一个整体进入，最大限度地利用时机。
何时买入或卖出？
买入时，机器人会等待市场价格低廉，没有强大的卖压，有积极的动量信号且饱和度低。此外，它在行动前还会确认趋势背景的强度。
卖出时，它会等待相反的情况：市场价格昂贵，有买入耗尽的信号，轻微的下跌压力，以及支持下跌的总体趋势。
退出交易时，它会分析价格是否开始显示当前方向的耗尽迹象，以及动量变化和超买或超卖情况。它不会因小幅回调而平仓；只有当它看到对当前走势的真正威胁时才会这样做。
风险管理
该机器人使用14点追踪止损，这意味着如果价格朝有利方向发展，它会锁定一部分利润，同时让其余利润继续运行。
建议1000美元账户以0.03手开始。
每增加1000美元，您可以将初始手数增加0.01。
示例：
- 2000美元账户 → 初始手数：0.04
- 3000美元账户 → 初始手数：0.05
- 如果您的账户小于1000美元，请使用0.01手。
重要注意事项
该机器人是AUI - 人工究极本能系列机器人的一部分，该系列机器人被设计成拥有特殊的“本能”：它们等待完美的时机，一旦找到，就会全力以赴。
由于使用100%的可用保证金，建议从小账户（例如1000美元）开始，以避免过度暴露。
必须拥有VPS，以便机器人全天候24/7不间断运行一整年。
不要期望每天都能看到交易。 该机器人一年中可能只进行几次交易，但每次交易都会非常强劲，并得到多个信号的支持。
此机器人适合谁？
- 具有长期视野的交易者
- 不想每天盯着图表的人
- 有纪律性，能够让机器人不受干扰地工作的人
- 理解交易中耐心力量的人
如果您正在寻找一个工具，能够以智能、力量和年度战略视野进行交易，那么这款AUI机器人就是为您设计的。
否则，最好寻找一个更活跃且交易频繁的选项。
重要提示：
此机器人永不销售。它的使用将仅通过年度租赁提供，并将以MQL5平台允许的最低价格开始。
然而，请注意，当达到盈利期时，租赁价值将逐步增加。 这奖励了那些从一开始就相信其长期逻辑的人。