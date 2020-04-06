AUI Eagle Duel

AUI 机器人 - 人工究极本能

请注意： 如果您寻求每日、每周或每月的收益，那么此机器人不适合您。

此机器人专为年度盈利能力而设计。因此，如果您不愿意让它平静地运行一整年而不进行干预，那么它不适合您。

该机器人如何运作？

该机器人分析市场中的多个因素和不同时间周期，以做出非常严格的决策。它只在检测到有利条件的完美结合时才进入交易。因此，可能需要数周甚至数月它才会进行一次交易。

但是当它决定入场时……它会全力以赴。

它会在同一方向上开启多笔交易，使用账户中100%的可用保证金。 这意味着它不会“一点一点”地进入，而是作为一个整体进入，最大限度地利用时机。

何时买入或卖出？

买入时，机器人会等待市场价格低廉，没有强大的卖压，有积极的动量信号且饱和度低。此外，它在行动前还会确认趋势背景的强度。

卖出时，它会等待相反的情况：市场价格昂贵，有买入耗尽的信号，轻微的下跌压力，以及支持下跌的总体趋势。

退出交易时，它会分析价格是否开始显示当前方向的耗尽迹象，以及动量变化和超买或超卖情况。它不会因小幅回调而平仓；只有当它看到对当前走势的真正威胁时才会这样做。

风险管理

该机器人使用14点追踪止损，这意味着如果价格朝有利方向发展，它会锁定一部分利润，同时让其余利润继续运行。

建议1000美元账户以0.03手开始。

每增加1000美元，您可以将初始手数增加0.01。

示例：

  • 2000美元账户 → 初始手数：0.04
  • 3000美元账户 → 初始手数：0.05
  • 如果您的账户小于1000美元，请使用0.01手。

重要注意事项

该机器人是AUI - 人工究极本能系列机器人的一部分，该系列机器人被设计成拥有特殊的“本能”：它们等待完美的时机，一旦找到，就会全力以赴。

由于使用100%的可用保证金，建议从小账户（例如1000美元）开始，以避免过度暴露。

必须拥有VPS，以便机器人全天候24/7不间断运行一整年。

不要期望每天都能看到交易。 该机器人一年中可能只进行几次交易，但每次交易都会非常强劲，并得到多个信号的支持。

此机器人适合谁？

  • 具有长期视野的交易者
  • 不想每天盯着图表的人
  • 有纪律性，能够让机器人不受干扰地工作的人
  • 理解交易中耐心力量的人

如果您正在寻找一个工具，能够以智能、力量和年度战略视野进行交易，那么这款AUI机器人就是为您设计的。

否则，最好寻找一个更活跃且交易频繁的选项。

重要提示：

此机器人永不销售。它的使用将仅通过年度租赁提供，并将以MQL5平台允许的最低价格开始。

然而，请注意，当达到盈利期时，租赁价值将逐步增加。 这奖励了那些从一开始就相信其长期逻辑的人。


推荐产品
Volatility 75 Castle
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
World Investor Volatility 75 - Automated Trading System Technical Specifications High-Precision Expert Advisor for the Volatility 75 Index This Expert Advisor has been specifically designed to trade in the Deriv synthetic index market, focusing on the Volatility 75 Index, an instrument that simulates market volatility with an approximate annualized standard deviation of 75%. Main Features Timeframe and Capital Required: Optimal Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 U
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
专家
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
专家
EURUSD London Breakout Pro 在先进人工智能工具的支持下开发，EURUSD London Breakout Pro 提供了干净高效的代码结构，优化了速度与稳定性。 该智能交易系统采用机构级风险管理框架，并避免使用高风险策略，如马丁格尔、网格加仓（grid averaging）或不受控的对冲。 专为追求精确与安全的交易者打造，本系统将经过验证的伦敦时段突破策略与强大的入场过滤条件相结合： EMA200 (H4) 用于方向性趋势判断 ADX(14) 测量市场强度 MACD(12,26,9) 进行动能一致性验证 RSI(14) 作为超买/超卖保护 ATR(14) 提供自适应缓冲区与动态止损设置 通过专注于交易质量而非数量，EURUSD London Breakout Pro 旨在捕捉外汇市场最具流动性的时段中高概率的行情波动——并确保稳定执行与稳健的资金保护。 系统工作原理 构建亚洲时段的“区间盒” (00:00–07:59 GMT)。 当M15蜡烛收盘突破区间盒 ± 缓冲区时入场，缓冲区 = 最大(5点, 0.1×ATR(14))。 趋势过滤：价格相对于 E
FREE
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
专家
AdaptiveQ Trader: Самообучающийся ИИ — забудьте о ручной настройке! Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас. Что Это? AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а   живой, самообучающийся агент , основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего у
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
专家
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
Cangaceiro B3 Trader
Renato Takahashi
专家
NOVIDADE!!! STOPS FIXOS , dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta! CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em minicontratos de miniíndice ( WIN ) e minidólar ( WDO ). O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos. O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicad
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
专家
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
Emilian
Kaloyan Ivanov
专家
Emilian：MetaTrader 5 的专家顾问 概述 请认识 Emilian，这位专家顾问采用指数移动平均线（EMA）和相对强度指数（RSI 21）来开启和关闭交易。 通过提供可定制的风险管理策略，Emilian 还利用平均真实范围（ATR 12）或特定的 pip 值来设定获利和止损水平。 主要特性 EMA 交叉策略：使用快速和慢速的 EMA 来获得交叉信号。 RSI 21 确认：通过 RSI 21 添加了额外的确认层，减少误报。 灵活定位：允许进行多空双向交易，可完全根据您的交易偏好进行调整。 动态风险管理：选择基于 ATR 的或基于 pip 的获利和止损设定。 输入参数 LongPositions：允许开启多头/买入头寸。 ShortPositions：允许开启空头/卖出头寸。 Lots：开启头寸的标准手数。 EMA_Fast & EMA_Slow：EMA 交叉策略的快速和慢速周期。 StopAndTipByPips：选择基于 ATR 或 pip 的获利和止损。 TakeProfit_in_Pips & StoppLoss_in_Pips：以 pips 为单位指定获利和
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
专家
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
专家
GRAVOTA - Professional Momentum Spike Scalping Expert Advisor Product Overview Gravota is an advanced momentum-based scalping Expert Advisor developed by Sapplanta Enterprise. This sophisticated trading bot specializes in detecting and capitalizing on rapid price movements (spikes) in real-time, executing trades with precision timing and professional-grade risk management. VERSION 1.10 - Universal Broker Compatibility Update Now featuring automatic adaptation to any broker's lot size requiremen
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
专家
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 5: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 5 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Neuron for EURUSD
Dmitriy Antsiferov
专家
Shoulder 1:500 0.01 - Lot of the first warrant for each Control Balance of $ a deposit 100 - Maximum lot 50 - Stop Loss in points 20 - Take Profit in points 40 - Distance to the averaging warrant in points 400 - The size of means for calculation of the first lot 2 - Multiplication coefficient for the warrant   124 - Magic number false is Printing of notices 0 - The commission for a tester and optimization
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
专家
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
专家
套利 刷单！  套利 刷单！  套利 刷单！ 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘，请勿直接实盘自负盈亏，测试出适合的交易品种。 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘， 请勿直接实盘 自负盈亏   ，测试出适合的交易品种。 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘，请勿直接实盘 自负盈亏   ，测试出适合的交易品种。 建议货币对：黄金 主要参数对照表： typess-开仓方向 buy多，sell空 OPenTime 开仓时间 Distance_pips_STOP  顺势N微点挂顺势单 lots-开仓手数 tp_pips 止盈微点数 sl_pops 止损微点数 Profit_pips 盈利微点数启动移动止损 Reduced_profits 回踩微点数移动止损平仓 buchang 移动步长
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
专家
GoldenTron X 是一款先进的人工智能波段交易机器人，能够追踪 XAUUSD（黄金）的趋势，并采用两种不同的交易策略来提升性能。多年的专注开发，造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而GoldenTron X能够适应新的市场环境。 GoldenTron X 始终使用预设的止损和止盈水平，并使用买入/卖出止损订单进行高回报率交易。只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。 如有任何疑问，请随时通过私信、电子邮件或 Mi
The Fool
Abdelhamid Jabour
专家
第1部分：MT5 EA说明 标题：The Fool：专业突破系统 是否厌倦了那些使用马丁格尔或网格策略、可能一夜爆仓的高风险EA？ The Fool 是一款专业级智能交易系统，专为安全、稳定和精确而设计。它专注于利用纽约交易时段开盘时在主要指数（如纳斯达克 NQ 和道琼斯 YM）上出现的强劲且可预测的波动性。 这 不是 快速致富的方案，而是一款基于经典价格行为原则、以规则为基础的耐心型交易工具。 核心理念 The Fool 的逻辑基于开盘区间突破（Opening Range Breakout, ORB）及其他突破策略。它会精确识别交易时段的初始高点与低点，然后耐心等待高概率的入场信号，过滤市场噪音与虚假突破。 主要特征 安全优先——无危险策略： The Fool 在每笔交易中都设置固定止损。绝无马丁格尔、网格加仓、补仓或其他高风险资金管理方法。风险始终是定义且可控的。 高级止盈机制： 每笔交易分为三部分： 在保守目标处锁定首段利润； 保留部分头寸以捕捉趋势行情； 利用专业交易者验证的分批止盈法，实现收益最大化并降低风险。 双品种交易： 无需多个图表即可同时交易 NQ 与 YM。
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
专家
Range BOS Pro – Professional Daily Range Breakout EA A powerful, institutional-grade Expert Advisor that combines: • Daily Range Detection (customizable session) • Break of Structure (BOS) confirmation • SuperTrend trend filter • Two strategies: Continuation & Reversal (Fade) • Smart 1% risk per trade (based on fixed pip distance) • One trade per day with strict session control • No martingale, no grid – pure price action Features: • Fully automatic – set and forget • Built-in dashboard with
News History Analyzer
Szabo Bence
专家
使用新聞分析工具增強您的交易決策—這是一個高級插件，旨在讓您直接從圖表中充分了解最新的經濟事件。該專家工具將本週新聞直接覆蓋在您的圖表上，因此您無需切換螢幕即可掌握市場動態事件。 借助直觀、用戶友好的 GUI，您可以輕鬆瀏覽新聞並訪問全面的詳細信息，例如實際值、預測值、最後值和百分比變化。它還提供每個選定新聞事件的歷史數據，使您能夠評估過去市場對過去相同事件的反應。 只需點擊任何過去的新聞按鈕，圖表就會立即切換到該事件的確切時間戳，讓您一目了然地分析市場模式和反應。 特徵： 可自訂的面板：面板可以輕鬆最小化以節省螢幕空間，然後在需要時恢復其原始大小，保持您的工作空間整潔且有效率。 無縫拖放：輕鬆地將面板重新定位在螢幕上的任何位置，以確保它不會妨礙您的圖表分析。只需單擊並拖動即可將其準確放置在您想要的位置。 帶有過濾器的綜合新聞顯示：僅顯示與您的策略相關的新聞。按貨幣或影響等級設定自訂篩選器，以便您只看到對您最重要的事件。 歷史新聞洞察：快速存取任何選定新聞事件的最後五個實例的數據，以及每個事件的日期和時間。此功能可讓您分析圖表和市場對事件的反應，從歷史角度增強您的策
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
专家
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
Dinasty Trader Bot
Renato Takahashi
专家
Dinasty Trader Bot é o robô de negociação de trades no iBovespa que utiliza uma estratégia única e dominante, baseado em média móvel e também em definição de suportes e resistências por meio de Canal Keltner, que pode ser configurado em máximo/mínimo ou por indicador ATR. Os trades podem ser configurados para serem conforme tendência ou em reversões/repiques de movimentos, resultando em flexibilidade na definição de estratégia de conta. O sistema ainda considera um sistema de trail de média móve
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
专家
高频 套利 刷单！ 高频 套利 刷单！ 高频 套利 刷单！ 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘，请勿直接实盘自负盈亏，测试出适合的交易品种。 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘， 请勿直接实盘 自负盈亏   ，测试出适合的交易品种。 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘，请勿直接实盘 自负盈亏   ，测试出适合的交易品种。 建议货币对：黄金 主要参数对照表： typess-开仓方向 buy多，sell空 Distance_pips_STOP  顺势N微点挂顺势单 lots-开仓手数 tp_pips 止盈微点数 sl_pops 止损微点数 Profit_pips 盈利微点数启动移动止损 Reduced_profits 回踩微点数移动止损平仓
SmartTime Range EA
Omar Taki Eddine Boulahia
专家
SmartTimeRangeEA 提供100％自动化交易，旨在适应多种交易风格。通过灵活的输入，您可以根据偏好和市场状况自定义您的策略。主要功能包括： 交易区间的开始和结束 ：设置您理想的交易时间范围，确保精确的入场点。 止损与止盈 ：通过自定义的止损和止盈水平管理您的风险与回报。 交易日 ：选择EA是否每天交易或仅在特定日子进行交易。 趋势跟随或反转 ：在两种强大的策略之间切换—顺势交易或把握市场反转机会。 动态仓位大小 ：根据您定义的风险百分比自动调整仓位大小，实现优化的风险管理。 SmartTimeRangeEA 在 EURUSD 、 GBPUSD 和 USDJPY 货币对上表现出色。 通过 模拟交易 和 回测 ，体验它如何提升您的交易策略！
Kc
Andre Fonseca Loureiro
专家
该EA结合了来自Keltner通道和其他指标的信号，根据所选时间框架的趋势执行买入和卖出，通过为每个资产选择特定参数来非常自信。理想情况下，您应该在回溯测试中测试参数以验证策略。享受技术为您提供的最好的东西。如果您对我的个人预设感兴趣，请在聊天中与我们联系或发送电子邮件，vendas.mercadocapital@gmail.com。 This EA combines signals from Keltner's channels and other indicators, executes buy and sell against the trend of the selected time frame, great assertiveness with selection of specific parameters for each asset. Ideally, you should test the parameters in the backtest to validate the strategy. Enjoy the best that technology has t
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
Swag EA
Joshua Didas Taban
专家
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
Lizard MT5
Fatme Othman Goehringer
专家
5 copies left at $70                                                         Next price - - > $100                                                        **Leave a 5-star review and get a second EA for free**                                   Introduction: Are you tired of losing you money with curve fitted experts or so called holy grails which promise thousands of dollars every day? Did you spent hours of research or while developing y
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
专家
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
Super Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
专家
Super Oscillator   is an ea based on the super oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59071 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first"
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
实用工具
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
指标
趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 是一款结合了 布林带 (BB) 、 MACD 和 平均趋向指数 (ADX) 的高级技术工具。该指标现在整合了完整的方向分析系统，包括 +DI 和 -DI ，以及 MACD 交叉确认选项。它旨在提供经过优化的精确过滤交易信号，适用于 超短线交易 (scalping) 、 日内交易 (intraday) 和 波段交易 (swing trading) ，帮助交易者不仅识别趋势方向，还能判断其强度和可靠性。 核心组成部分 布林带 (BB) BB Middle (中轨): 简单移动平均线 (SMA)。 BB Upper / BB Lower (上轨/下轨): SMA ± (标准差 × 乘数)。 完全自定义: 可调整颜色、粗细和线条样式。 混合信号 (Hybrid Signal) 将 MACD 线 (非柱状图) 与 BB 中轨结合，通过调整其数值来生成动态信号。 智能颜色系统: 绿色: ADX 和 +DI 确认看涨动量。 红色: ADX 和 -DI 确认看跌动量。 黄色: 趋势疲弱或指标之间存在冲突。 高级 ADX 过
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Projective SR – 实时预测的支撑与阻力 Projective SR 是一款先进的指标，它能自动检测图表上的 关键支撑与阻力点 ，并以 动态的对角线形式将其预测至未来 ，从而预示价格可能发生反应的潜在区域。 与只显示固定水平的传统指标不同， Projective SR 分析价格的几何结构 ，识别出最相关的 关键点 (Pivots) ，并绘制出 倾斜的线条 来适应市场走势。 这些线条 实时更新 ，并在新K线形成时展示价格结构是如何演变的。 技术特点 (Jìshù Tèdiǎn) 基于 K 线结构的自动关键点检测 （高点和低点）。 精确的几何预测 ，使用 实时计算 （而非基于K线数量）。 预测性的支撑与阻力线 ，能够预见未来的价格走势。 灵活的配置： 关键点敏感度、预测长度、颜色、粗细和标签。 稳定模式： 除非检测到新的确认关键点，否则线条保持固定不变。 优势 (Yōushì) 帮助您 清晰地可视化市场可能的方向 。 允许您 提前发现 结构区域内的 突破或反弹 。 是 剥头皮 (Scalping) 、 波段交易 (Swing) 或 高级技术分析 的理想选择。 兼容任何交易品种或
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Advanced ADX Pro: 将您的ADX分析提升到新水平  Advanced ADX Pro 是一款先进的交易工具，旨在彻底改变您使用传统 平均趋向指数 (ADX) 指标的体验。该指标旨在提供更大的 便利性、控制力 以及 视觉和听觉清晰度 ，它远远超越了MetaTrader 5 (MT5) 原生ADX的功能。 什么是ADX？为何它至关重要？ ADX是一个重要的技术指标，用于衡量市场 趋势的强度 。它由三条主要线组成： ADX（蓝色线）： 表示趋势的强度。值增加表示趋势强劲 ，而值减少则表示趋势疲软或盘整 。 +DI（绿色线）： 衡量上涨动能的强度 。 -DI（红色线）： 衡量下跌动能的强度 。 这些线的组合使交易者能够识别市场何时处于趋势中以及趋势向哪个方向移动得更强劲。 MT5原生ADX vs. Advanced ADX Pro：功能上的飞跃  虽然MT5的原生ADX提供了基本线条，但 Advanced ADX Pro 的开发旨在克服这些限制，为您提供卓越的交易体验： 清晰独特的视觉信号 ： 告别手动解读交叉点。Advanced ADX Pro 直接在主图表上提供 视觉箭头
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
指标
StochW%R 动量震荡指标 – 您的智能混合动量指标 精准。降噪。更可靠。 厌倦了在波动市场中产生虚假信号的传统震荡指标？ StochW%R 动量震荡指标 是分析动量领域的演进，它将**随机指标 (Stochastic) 和 威廉指标 (%R)**的优点集于一身，成为一个强大且可自定义的指标。 核心优势： 凭借其智能融合算法，它能 减少市场噪音 并提供 更清晰的信号 ，同时提前预警趋势变化。 为什么这个指标更优越？ 两种震荡指标的智能融合 随机指标（平滑化）： 在识别超买/超卖条件时，对噪音的敏感度较低。 威廉指标（反向和调整）： 对价格的剧烈波动反应更灵敏。 结果： 一条 更精确的动量线 ，能够过滤虚假信号并提高可靠性。 用于完美时机的信号线 与 信号线 （StochW%R 的移动平均线）的交叉有助于： 在价格到达极端区域之前 预测反转 。 确认动量变化 ，且滞后性小于传统震荡指标。 完全自定义 通过**“Stoch Weight” 参数，您可以调整 灵敏度和平滑度之间的平衡**： > 0.5： 受随机指标影响更大（适用于横盘市场）。 < 0.5： 受威廉指标影响更大（非常适合强
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标有什么作用？ 该指标会自动分析图表，识别 艾略特波浪模式 （推动浪和调整浪），并实时显示波浪1、2、3、4和5的位置。此外，它还包括 价格预测 、 成交量验证 和 三角形形态识别 。 “雷达”版本有哪些改进？ 目标预测： 提示价格在第五浪中可能走向何方。 成交量验证： 确认成交量是否支持已识别的模式。 三角形识别： 识别复杂的调整浪（收缩、扩张、对称）。 概率分析： 告诉你已识别模式的可靠性（%）。 多重备选计数： 如果市场走势模糊，提供不止一个有效选项。 如何理解颜色和线条 波浪线： 蓝色： 推动浪 （1、3、5）— 主要趋势。 红色： 调整浪 （2、4）— 趋势内的回调。 黄线（建议回调位） 这条线标出了修正最有可能结束的水平。 如果价格回调并突破黄线的底部（即最接近价格、作为入场点的那个位置），则价格继续向黄线另一端的预测位移动的可能性会增加。只有当完整的趋势变化已经确认，并且黄线的起点和终点都得到验证时，这个信号才是可靠的。 灰色线（趋势通道） 这条线界定了推动浪的运行轨迹，并帮助预测第五浪可能结束的位置。如果价格在通道内运行，则确认了趋势的强度；如果提前突破通道，则可
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
虚拟K线块（Virtual Candle Blocks）—— 视觉化无界市场 虚拟K线块 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，它能让你创建并观察任何自定义周期的 K 线，即使是那些平台本身不提供的周期。 主要特点： 自定义周期 ：将基础 K 线组合成任意时长的 K 线块（例如：5 小时、14 小时、28 小时、72 小时等），从而创建全新的虚拟 K 线。这使你能够使用像 TradingView 等高级平台独有的周期。 清晰的视觉效果 ：直接在图表上绘制带有实体和影线的虚拟 K 线。你可以自定义颜色、实体宽度，并选择是否显示影线，以便进行纯粹的价格行为分析。 高度可定制 ：该指标包含一个简约面板，用于显示你选择的虚拟周期。它与 MT5 的所有绘图工具兼容，允许你在虚拟 K 线上标记支撑位、阻力位和趋势线。 高级分析 ：将图表周期用作“缩放”功能，以检查每根虚拟 K 线的内部结构，从而提高你发现模式和趋势变化的能力。 理想用户： 价格行为交易者 ：喜欢干净、无干扰图表的人。 技术分析师 ：使用非标准周期来获得视觉和概念优势的人。 使用建议： 为了获得无重叠的视觉效果，我们建
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
实用工具
主题切换器 - 个性化您的交易终端 描述 主题切换器 是一个交互式面板，允许您在 MetaTrader 5 中快速更改图表的颜色方案。该指标专为寻求舒适和个性化视觉环境的交易者而设计，提供受品牌、电影和专业设计启发的各种主题风格。 如何使用？ 打开面板 ：只需将指标添加到您的图表，一个带有不同主题按钮的窗口就会出现。 选择主题 ：点击任何可用样式，图表将立即更改。 关闭并完成 ：选择您喜欢的主题后，点击“X”关闭面板，然后在一个舒适且适合您风格的视觉环境中继续您的技术分析。 可用风格 AMD ：受游戏玩家和科技美学启发，具有鲜明的对比。 Batman (蝙蝠侠) ：黑暗而优雅的设计，带有奢华和精致的触感。 Bloomberg Dark (彭博暗色) ：非常适合专业交易者，采用深色和高对比度方案。 Captain America (美国队长) ：结合了力量和清晰度，在醒目的颜色和可读性之间取得平衡。 Cartoon Network (卡通频道) ：有趣且色彩丰富，非常适合更轻松的氛围。 Classic (经典) ：MetaTrader 的传统风格，简洁实用。 ****Harry Pott
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
什么是Pi周期预测 (Pi Cycle Projections)？ Pi周期预测是一个专为MetaTrader 5设计的综合交易系统，它为您提供双重优势：它不仅能在当前市场中识别 高概率的入场信号 （基于移动平均线交叉），还能绘制 市场未来潜在情景的可视化地图 。 可以将其视为一个二合一的系统： 一个智能信号生成器 ：它通过Pi移动平均线交叉告诉您 何时 行动。 一个战略周期预测器 ：它向您展示价格可能 走向何处 。 这两个功能都基于强大的“Pi周期”概念，并辅以多个可选的过滤条件来减少噪音。（请注意：启用这些过滤器后，如果信号不满足任何一个过滤条件，预测线就会消失。） 组成部分一：Pi移动平均线交叉信号生成器（“当下”） 通常，Pi信号产生于移动平均线的交叉。而这个指标通过一个 严格的4层验证过程 ， 极少 生成买入或卖出箭头： Pi移动平均线交叉 ：当快速移动平均线（例如111）与乘以Pi的慢速移动平均线（例如350 * 3.14）交叉时，信号产生。 强度过滤器 (ADX) ：只有当ADX确认存在足够强的趋势时，信号才有效，从而避免了弱势或横盘的移动。 参与度过滤器 (成交量) ：
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
LCD 拉盖尔聚合离散指标：MACD 的高级改良版 LCD 拉盖尔聚合离散指标 (LCD Laguerre Convergence Divergence) 是一种先进的技术指标，旨在改进经典的 MACD 指标，提供更快、更灵敏和更具适应性的动量检测。其主要优势在于使用了 拉盖尔滤波器 (Laguerre filters) ，它比传统的移动平均线能更精确地响应价格变化。 主要优势 更高灵敏度和更小滞后性： 拉盖尔滤波器能生成更早的进场和出场信号，这在波动剧烈的市场中至关重要。 对波动性的适应能力： 它根据 ATR（平均真实波幅） 动态调整，在低波动性时过滤掉噪音，在高波动性时快速做出反应。 改进的噪音过滤： 包含一个 决策区 (Decision Zone) 和额外的平滑处理（直方图的 EMA），以减少虚假信号。 可选的成交量确认： 允许通过成交量来验证信号，这对于 H1-D1 等时间周期非常有用；在 M1-M30 的剥头皮交易中可以将其禁用。 视觉灵活性： 可以自定义线条和直方图的颜色、粗细和样式。 组成部分与工作原理 L-Fast 线： 代表短期动量，对价格反应迅速。 L-Signal
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
剥头皮计时器 – 为苛刻的剥头皮交易者提供实时精度 剥头皮计时器 (Scalping Timer) 是一款紧凑的视觉指标，专为依赖 完美时机 和 最低交易成本 的剥头皮交易者和日内交易者设计。这个实时面板显示剥头皮交易的两个基本指标： 精确倒计时 图表上设定的蜡烛图收盘剩余时间。 即时显示 当前交易品种的点差。 有了这些触手可及的关键信息，您将能够预测剧烈波动，避免代价高昂的入场，并以更高的精度执行进出场操作。 主要特点： 持续按报价和秒更新 ，确保完全精度。 倒计时至当前蜡烛图收盘 ，有助于在最后几秒检测潜在的突破或快速波动。 当前点差可视化 ，对于评估入场成本是否可接受至关重要。 紧凑、简洁且完全可定制的面板 ：选择位置、颜色、大小等。 兼容所有时间框架和交易品种 ，非常适合M1、M5、M15的剥头皮交易。 对剥头皮交易者的优势： 优化入场时机 ，正好在蜡烛图收盘前，关键走势往往发生在此刻。 避免在点差扩大的情况下交易 ，最大程度地减少滑点和隐藏成本。 提高操作纪律性 ，精确控制决定剩余的时间。 增加精度 ，特别是在价格行为、突破或成交量策略中。 剥头皮计时器适合谁？ 在几秒或几分
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MarketCrack – Whale Detector: 与智能资金保持一致 MarketCrack – Whale Detector 是一款专业的指标，旨在可视化、提前地检测大型市场参与者（即“巨鲸”）的活动。其目的是识别机构压力的关键时刻，使交易者能够与智能资金的方向保持一致，并更加自信地做出战略决策。 功能与目标 MarketCrack – Whale Detector 分析多个关键时间周期（从H1到H12）的价格行为和交易量，以识别机构压力的模式。其系统收集这些信息并以紧凑、专业的视觉面板呈现，清晰显示每个时间周期中“巨鲸”活动的强度和方向。当多个时间周期对齐时，该指标会自动突出显示，让用户能够更早地发现由大型交易者主导的趋势，并做出明智的决策。 确认与警报 为了提高稳健性，当所有时间周期都显示同一方向的压力时，信号被视为确认。然而，警报系统经过优化，旨在预测机会：当7个时间周期中至少有6个显示一致信号时，警报就会触发。这使得用户能够领先于巨鲸的行动，同时不失检测的稳健性。 配置与个性化 默认设置（ATR为30，成交量为10）旨在提供专业且多币种的平衡，适应大多数资产和交易风
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业指标，旨在以 JSON 格式 导出完整且结构化的交易数据 。其目的是让任何人工智能助手（无论是免费的还是付费的，如 ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude 或 DeepSeek）都能分析这些信息，并提供个性化的建议、策略和解释。 特别推荐：DeepSeek 尽管此导出器兼容任何人工智能，但 特别推荐使用 DeepSeek ，原因如下： 扩展上下文能力 ：非常适合处理指标导出的海量数据。 原生多语言支持 ：与内含的 7 种语言完美兼容。 高级技术分析 ：在解释技术模式和指标方面具有卓越能力。 高效的 JSON 处理 ：专为处理复杂数据结构而优化。 导出哪些信息？ 该指标会自动收集和整理以下数据： 历史价格和交易量数据 ，涵盖多个时间周期（M5、M15、M30、H1、H4、D1）。 原生技术指标 ：MACD、RSI、ATR、Stochastic、ADX、布林带、DeMarker、MFI、A
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
拉盖尔RSI（Laguerre RSI）：高级振荡指标 拉盖尔RSI（Laguerre RSI） 是一种基于数字滤波器的高级振荡指标，由 约翰·埃勒斯（John Ehlers） 开发。该指标利用一种称为 拉盖尔滤波器（Laguerre filter） 的技术来平滑价格波动，从而更精确地检测 超买 和 超卖 区域，同时减少市场噪音。 拉盖尔RSI的波动范围在 0到1之间 ，其标准水平如下： 超买: 高于 0.75 超卖: 低于 0.25 该指标是检测 市场转向 、 精确入场点 和 信号确认 的理想选择。 可选功能 拉盖尔RSI包含以下可选功能： 声音、电子邮件或推送警报 关键区域之间的视觉填充 灵活的平滑参数设置（ gamma ） 用户手册 可配置参数： 1. 主要配置 gamma (0.1 到 0.9): 控制平滑程度。 较低的值 → 更高的灵敏度，更多的信号。 较高的值 → 更大的平滑度，更少的噪音。 overbought / oversold : 用于标记极端区域的水平。 默认值： overbought = 0.75 oversold = 0.25 2. 视觉外观 mainLine
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标是一个 高级亏损头寸监控器 ，旨在帮助您及时做出反应并保护您的资金。它会实时分析当前交易品种的所有未平仓交易，使用多个时间周期上的 ATR 计算波动率，并确定价格离您的止损点 (Stop Loss) 有多近。 它会显示可视化的线（ 动态止损 和 盈亏平衡点 ），以及一个 彭博社风格的面板 ，上面有每笔交易的关键信息： 相对于您账户余额的亏损百分比 距离止损点的点数和 ATR 倍数 交易已开仓的时间 警报状态（警告、危急或紧急），并带有直观的颜色 此外，当您的交易进入风险区域时，它会发送声音警报和推送通知。 参数说明 技术设置 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze : 用于计算 ATR 的时间周期（例如：“H1, H4, D1”）。 ATRPeriod : 用于衡量波动率的 ATR 周期。 MinATRValue : 最小 ATR 值，以避免区域过于狭窄。 TrendMA_Period : 用于趋势分析的移动平均线周期。 显示设置 (Display Settings) ShowDynamicSL : 显示动态止损线。 StopLossA
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
交易助手 - 您的得力助手 这款指标旨在 为交易者提供建议和支持 ，实时提供市场量化分析。它不是一个自动决策工具，而是一个 智能助手 ，提供： 市场诊断 （上涨/下跌趋势、盘整、波动性） 一般建议 （何时买入、卖出或观望） 建议的风险管理 （基于ATR的止损和止盈） 心理学建议 以保持交易纪律 它非常适合那些寻求**“第二双眼睛”**来帮助验证他们的想法或提醒重要交易方面的交易者。 用户手册 可配置参数 1. 通用参数 分析时间周期 (Timeframe for analysis)： 用于分析的时间周期（默认为当前图表的时间周期）。 推荐： 使用您进行交易的相同时间周期（H1、M15等）。 显示面板 (Show Panel)： 启用/禁用可视化面板。 ATR周期 (ATR Period)： 用于计算波动性和管理风险的ATR周期。 推荐： 14（标准）或20（适用于较大时间周期）。 2. 详细级别 详细级别 (NivelDetalle)： 基本级别 (NIVEL_BASICO)： 仅显示市场状态和主要建议。 中级级别 (NIVEL_INTERMEDIO)： 添加关键指标（斜率、波动性、S
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
实时合成外汇汇率 (Real-Time Synthetic FX Rate) 实时合成外汇汇率 是一款高级指标，旨在为您的交易商（Broker）提供的任何货币对（包括主要、次要和外汇套利对）计算 稳健的合成汇率估值 。 其目标是提供一个 动态参考值 ，反映 每分钟的价格形成 过程，在官方汇率公布或机构验证之前，提供一个指导性的参考。 工作原理：稳健的混合模型 该指标通过结合三个关键组成部分来生成其合成值，并使用 动态权重 根据 市场波动性 进行自动调整： 成交量加权平均价格 (VWAP)： 对成交量最大的价格水平赋予更高的权重，反映了买卖双方的真实市场共识。 截断均值 (Trimmed Mean)： 自动排除极端价格或错误报价 ( outliers ，即异常值)，确保参考值干净且稳定。 近期平均价格： 使合成汇率与最新的价格行为保持一致，避免过度滞后。 与官方汇率的区别 官方汇率： 通常每天计算一次，基于货币当局清算和验证的银行间交易。它代表一个 历史性 的参考值。 合成外汇汇率： 利用您交易商市场上的 实时数据 ，生成一个 分析性、估算而非官方 的值。 这个合成汇率充当一个 预先参考
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 基于价格行为的智能信号，带有高级过滤器 GoGo Breaker 是一款功能强大的交易指标，它使用**“主蜡烛”（Master Candle） 模式来实时识别高概率交易机会。该指标专为寻求 快速、精准进场 的交易者设计，是 剥头皮、日内交易和波段交易**的理想选择。 通过清晰的箭头自动检测买入/卖出信号。 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品和加密货币。 灵活：可单独使用，也可与其他指标结合使用以提高准确性。 推荐策略 基础策略：使用 VIDYA + 抛物线转向指标（Parabolic SAR）进行优化 （过滤掉明显趋势中的信号并避免假突破） 买入规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （绿色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之上开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格下方 （确认上涨趋势）。 卖出规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （红色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之下开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格上方
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Adaptive Fibonacci Zones 是 MetaTrader 5 经典斐波那契回撤工具的增强动态版本。它与原生斐波那契工具的主要区别在于， 你无需手动绘制水平线 ，也无需主观决定从哪个点到哪个点测量回撤。 该指标为你完成了这项工作：它使用分形和基于 ATR 的波动率过滤器， 自动检测市场中相关的摆动点（高点和低点） 。这样，斐波那契工具就能实时适应市场，显示出更真实、更有用的水平线，以识别潜在的 支撑和阻力区域 。 相较于 MT5 原生斐波那契工具的优势 自动与自适应： 原生斐波那契工具需要你手动绘制水平线。而该指标能自动找到最相关的摆动点。 更加真实： 它使用 ATR（波动率）来过滤虚假摆动点，避免在不相关的微小波动中出现水平线。 动态颜色： 颜色方案会根据趋势方向（看涨或看跌）而变化。 看涨（Bullish） → 冷色调：蓝色、绿色、紫色。 看跌（Bearish） → 暖色调：红色、橙色、金色。 价格标签： 每个水平线不仅显示斐波那契百分比，还显示实时的精确价格。 重要提示：滞后与重绘（Repaint） 与任何基于分形和历史数据的指标一样，该指标会 重绘（repain
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Correlation Nexus Correlation Nexus: 精通正向或反向的货币对关系 Correlation Nexus 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级技术指标，它通过检测两种金融工具之间的 统计相关性 来发现交易机会。这个系统让交易者能够从**正相关（同向） 和 负相关（反向）**中获益，动态适应不同的货币对、指数或大宗商品。 与传统工具不同，此指标 并非独立运作 。其逻辑结合了 真实的统计相关性 、 确认性技术分析 以及一个清晰的视觉信号系统，并配有控制面板，使您能够以更高的精确度和信心进行操作。 工作原理 选择一个 主货币对 （ symbol_to_analyze ）并将其输入到指标设置中。 打开一个包含 次货币对 （您将应用指标的图表）的图表。 选择您想要交易的相关性类型： 负相关（反向） ：两个货币对之间发出相反的信号。 正相关（同向） ：两个货币对之间发出同步的信号。 该指标会持续评估两种资产之间的关系。只有当主货币对的技术分析足够强劲 并且 满足所选的相关性阈值时，才会生成信号。 相关性类型及示例 相关性类型 推荐货币对 信号逻辑 示例
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Smart Volume Flow (智能成交量流) Smart Volume Flow 是一款专业的成交量分析工具，它将订单流的解读提升到了更高的水平。它不仅限于简单的柱状图计数，而是结合了 混合成交量 、 趋势背景 、 多时间周期过滤器 以及 定向强度验证（ADX 和 +DI/-DI） 。 其目标是 分解、加权并情境化 市场活动，将原始数据转化为更精确的战术信息，以帮助您做出决策。 为什么它与众不同？ 与 MetaTrader 5 自带的成交量指标不同，后者只显示每个柱的总成交量，而 Smart Volume Flow 则分析 成交量如何以及在哪里发生 。它能识别机构模式，如吸筹、派发、高潮和吸收，并通过趋势的方向和强度进行确认。 关键特征 加权混合成交量 结合真实成交量和报价成交量，并应用校正因子，这些因子基于： K线范围 （价格变动与其平均范围之间的关系）。 K线内 Delta （收盘价与开盘价之间的差值）。 这使得它能够区分： 小K线中的巨量 → 可能是吸收或吸筹。 宽K线中的巨量 → 可能是动能高潮。 直观的柱状图分类 看涨成交量（Bullish） – 主导性买入压力。 看
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
"国际象棋策略在外汇交易中的应用" 想象市场就像一个棋盘。 每个技术指标都是一个独特而强大的棋子，各具特色。这个智能系统结合了六个关键的“棋子”，它们协同工作，以高概率检测入场信号： 兵 (EMA 50)： 你灵活的侦察兵，能快速探测短期趋势的变化。 车 (EMA 200)： 坚不可摧的堡垒，确认市场的主要趋势。 马 (布林带)： 灵活且不可预测，识别市场波动性和潜在的反转区域。 象 (RSI)： 走位精准，衡量超买和超卖水平以评估价格动量。 后 (MACD)： 最强大、最万能的棋子，分析动量和趋势方向。 王 (秘密过滤器)： 战略核心。这个关键的过滤器旨在让信号通过，专注于 盘整或犹豫不决的时期 。这确保了指标能集中于 潜在的突破或反转 ，严格剔除高达90%在趋势过强或波动无序市场中的低潜力交易。 "棋盘就是市场。棋子是你的工具。像一位国际象棋大师一样下棋。" 该指标的作用： "国际象棋之王交易开局"指标通过识别其“棋子”之间的强烈汇聚，并由“王”的秘密过滤器精心验证，提供 精确的入场信号 。 信号逻辑： 看涨信号（买入）： 兵与车： EMA 50位于EMA 200之上，确认上涨趋
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
DominoSync DoubleSix：专为可靠交易而设计的先进指标 DominoSync DoubleSix 是一款先进的指标，通过分析多个时间周期并过滤掉低成交量或异常范围的K线，帮助交易者识别 更可靠的入场信号 。入场信号显示在 指标的直方图 上，使分析更清晰，对价格图表的干扰更小。 DominoSync DoubleSix 的独特之处 多时间周期分析 评估多达 20 个时间周期 （从 M1 到 W1）。 根据不同时间周期的对齐情况，计算看涨或看跌的概率。 信号生成 仅当 至少 50% 的选定时间周期有效 时，指标才会生成信号。这个百分比是 用户可修改的 ： 增加 该值可提高信号的可靠性，但会减少机会数量。 减少 该值可接收更多信号，但确认程度较低。 形态检测 分析每个时间周期中每根 K 线的方向。 检测 持续、反转和吞噬形态 。 计算 形态强度 ，该强度决定了信号的可靠性。 成交量和范围过滤器 通过过滤掉 成交量过低 或 范围异常 的 K 线来避免虚假信号。 允许您根据自己的交易风格配置成交量和范围的平均周期及乘数。 清晰的视觉信号 指标 直方图 上的买/卖箭头。 形态强度
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Pro MA 5 – 专业移动平均线套件  MetaTrader 5 中最完整的移动平均线系统 Pro MA 5 通过提供强大、可定制且高效的界面，以精准的操作检测趋势，彻底改变了技术分析。  什么是 Pro MA 5？ 这是一款高级指标，集成了多达 5 条可配置的移动平均线 ，具有智能警报、交互式面板和优化设计，适用于任何交易品种或时间框架。它是交易者的“一站式”解决方案。  主要特点  专业多移动平均线配置 最多可同时显示 5 条移动平均线 ，每条都拥有完全控制权。 可用方法： SMA（简单移动平均线）、EMA（指数移动平均线）、SMMA（平滑移动平均线）、LWMA（线性加权移动平均线） 。 7 种适用价格： 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位价、典型价、加权价 。 全面定制：独立的颜色、粗细和线型。  智能警报系统 自动检测所有移动平均线组合之间的 交叉 。 屏幕上的视觉警报和 可自定义的声音 。 通过 电子邮件 和 push 通知 发送警报。 可从控制面板手动激活。  交互式控制面板 实时查看每条移动平均线的状态。 记录 最后检测到的交叉 。 亮/暗模式 界面，响应式设计并支
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
TDI Laguerre 指标 TDI Laguerre 是流行指标 Traders Dynamic Index (TDI) 的一个演进版本，它用 Laguerre 滤波器 取代了经典的 RSI，从而提供对价格行为更平滑、更灵敏和更精确的解读。这个高级版本结合了波动性、移动平均线以及可视信号检测元素，并提供可配置的警报。 该指标的功能是什么？ 该指标显示： 基于收盘价平滑处理的 Laguerre 线 。 覆盖在 Laguerre 线上的短期 EMA 信号线 。 中线 （Laguerre 移动平均线）。 波动带 （基于 Laguerre 标准差）。 可配置的 上下限 （例如：超买/超卖）。 基于关键交叉和极端区域反转的 可视买入/卖出信号 。 只有在K线收盘时条件满足，才会触发声音和视觉警报，从而避免虚假信号。  主要区别： 特性 经典 TDI (RSI) TDI Laguerre 计算核心 RSI（相对强弱指数） Laguerre 滤波器 (L0-L3 + CU/CD) 灵敏度 中等，取决于 RSI 周期 高，由伽马参数控制 平滑度 需要额外平滑处理 本身就平滑 对突发变化的反应 可
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
BB KC 混合挤压带 – 先进的波动性和压缩指标 BB KC 混合挤压带 是一款新一代技术指标，它智能地结合了 布林带 (BB) 和 肯特纳通道 (KC) ，形成一个独特的混合结构。该指标旨在更精确地解读市场波动性、 压缩 和扩张环境，从而更早、更清晰地发现关键的市场机会区域。 功能介绍 动态混合带计算 它通过 可调节的加权系数 融合了布林带和肯特纳通道的上下带，创建了一个集两者优势于一身的通道： BB： 对标准差变化敏感。 KC： 基于真实波动率 (ATR) 的稳健性。 自动检测压缩区域（“挤压”） 该指标测量 动态混合宽度 并将其与近期历史数据（百分位数）进行比较。当通道收窄至预设阈值以下时，它会在图表上通过视觉符号（圆形或箭头）标记 压缩事件 ： 这表明市场在爆发性行情之前正在积聚压力。 智能警报系统 当价格突破以下位置时，接收个性化警报（声音、电子邮件、推送通知）： 上带 （可能的看涨突破信号）。 下带 （可能的看跌突破信号）。 通过时间控制系统（冷却期）避免重复警报。 相较于单独使用布林带或肯特纳通道的优势 特性 BB KC 混合挤压带 布林带 肯特纳通道 带背景的压缩检测
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MultiFrame Momentum 指标 (多周期动量指标) MultiFrame Momentum 是一种高级指标，可 同时分析多个市场周期 ，以识别 方向趋同 的时刻。其独特的设计旨在寻找不同时间周期之间的动量一致性，通过一条在 绿色（看涨） 、 红色（看跌） 和 灰色（中性） 之间切换的线条，生成清晰的视觉信号。  关键设置与测试 该指标的有效性完全取决于 个性化的时间周期配置 。每位交易者都应该测试并评估哪种时间周期组合最符合他们的策略： 剥头皮 (Scalping)： 启用 M1 到 M15 日内交易 (Day Trading)： 结合 M30 与 H1-H4 波段交易 (Swing Trading)： 侧重 H4 到 W1 通过激活/停用不同的组合进行实验，直到找到最适合您交易风格的 最佳设置 。  实际信号管理 入场 (ENTRIES)： 操作前务必等待蜡烛图完全收盘。 指标可能在蜡烛形成过程中显示颜色变化，但只有在收盘时才能确认有效信号。 出场 (EXITS)： 当线条返回到 灰色（中性） 状态或切换到 相反颜色 时，平仓，这表示多周期趋同已结束。 与现有策略的整合
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Legion of Soldiers – 使用手册 主要用途 Legion of Soldiers 指标旨在用于在已建立的趋势策略中寻找 再次入场点 。该指标本身不定义趋势，而是用于 辅助和强化 先前已确定的趋势系统。趋势方向必须事先通过以下工具进行确认： MarketCrack – Whale Detector （推荐） 或用户使用的任何其他在高时间周期上检测趋势的策略。 使用方法 用户应等待 蓝色线（快速线）与红色线（慢速线）的交叉 ： 自下而上的交叉 ：是 看涨再次入场 的信号，前提是主要趋势已得到确认。 自上而下的交叉 ：是在下降趋势中 看跌再次入场 的信号。 该指标内置了一个 可配置的警报系统 ，根据交易者的偏好，可以只接收看涨交叉、只接收看跌交叉或同时接收两者的通知。 直方图 Legion of Soldiers 的直方图 作为衡量 信号强度和确认度 的视觉指标。 当直方图向上投影时，表示 看涨压力 ，适合多头再次入场。 当直方图向下投影时，反映 看跌力量 ，适合空头再次入场。 其强度（高度）会根据**成交量和波动率（ATR）**进行动态调整，这有助于过滤掉弱信号，并优先选
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Oracle 震荡指标 (Oracle Oscillator) 是 技术分析 领域的一场真正的革命。它不再要求交易者同时监控多个震荡指标——比如 RSI、Stochastic（随机指标）、Williams %R 和 DeMarker ——而是将每个指标的优点统一到一条 混合线 （ DodgerBlue 色）中，该线条经过完美校准，既能 对市场走势快速反应 ，同时又 保持保守和稳定 ，避免了让许多交易者感到困惑的杂波和虚假信号。 为什么它优于单独的每个震荡指标？ RSI ：使用广泛，但在横盘市场中往往表现不足。 Stochastic（随机指标） ：过于敏感，产生过多信号。 反向 Williams %R ：提供有趣的读数，但单独使用时变得不稳定。 DeMarker ：有助于检测耗尽，但往往滞后。 在同一图表上同时使用所有这些指标会产生大量的 噪音 ，使它们无法统一。 Oracle 震荡指标 通过 加权数学计算 ，将它们均衡地融合在一起，解决了这个问题。结果是得到 一条单一、可靠的线条 ，它抓住了每个震荡指标的精髓，消除了冗余，放大了真正有用的部分。 信号线（ 黄色 ）– 高级精度 它不是普
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Dragon Bands Z：可视化趋势分析指标 Dragon Bands Z 是一款旨在通过视觉整合多种技术来源来简化图表解读的指标。其目标是清晰地指示市场方向和强度，而无需使用多个指标使图表过于拥挤。 该指标使用 混合颜色填充 将价格行为转换为四种主要的视觉状态： 绿色： 表示主导的上升方向力量。 红色： 确认主导的下降方向力量。 黄色： 提示低波动性或盘整阶段。 灰色： 表明市场犹豫不决，建议等待方向确认。 这种方法可以快速评估当前趋势。与单独分析多个指标不同，Dragon Bands Z 融合了分析，提供统一的视角。 主要特点 视觉清晰度： 将复杂的技术信息转化为简单的颜色代码。 多时间框架分析： 包含一个面板，用于在其他时间框架上确认信号或趋势，有助于使交易与主要趋势保持一致。 多功能性： 适用于短时间框架（剥头皮交易）和长时间框架（波段交易）的分析，因为其核心功能侧重于确认方向。 Dragon Bands Z 旨在成为一种辅助工具，通过消除视觉噪音，只保留趋势的基本信息，从而增强您的当前策略。 DRAGON BANDS Z (技术信息) Dragon Bands Z 旨在通
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。 你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸” 是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的 按小时或按天划分的历史价格波动模式**。 例如，你可能会发现每周四下午 3:00 ， 欧元/美元（EURUSD） 有 80% 的概率上涨。它非常适合希望 确认时间偏差 或为其策略 识别高概率时间点 的交易者。 通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解 机构历史上是如何运作的 ，从而快速而简单地完善你的分析。 注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。 注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产， 00:00 （午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。 该指标已在 外汇（Forex） 、股指（SP500, NDX）和贵金属上 开发并测试 。从理论上讲，它的逻辑 也适用于包括加密货币在内的其他资产 ，但 尚未在该市场进行直接验证 。
筛选:
无评论
回复评论