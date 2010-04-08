AUI Eagle Duel

AUI 봇 - 인공 울트라 인스팅트

주의: 매일, 매주 또는 매월 수익을 찾는다면 이 봇은 당신을 위한 것이 아닙니다.

이 봇은 오직 연간 수익성을 위해 설계되었습니다. 따라서 1년 내내 개입 없이 조용히 작동하도록 내버려둘 의향이 없다면, 이 봇은 당신을 위한 것이 아닙니다.

이 봇은 어떻게 작동하나요?

이 봇은 여러 시간대에서 다양한 시장 요소를 분석하여 매우 엄격한 결정을 내립니다. 유리한 조건의 완벽한 일치를 감지했을 때만 거래에 진입합니다. 이로 인해 단 한 번의 거래도 열리지 않은 채 몇 주 또는 몇 달이 지나갈 수 있습니다.

하지만 일단 진입하기로 결정하면… 모든 것을 동원합니다.

계정의 사용 가능한 증거금 100%를 사용하여 같은 방향으로 여러 거래를 엽니다. 이것은 "조금씩" 진입하는 것이 아니라, 순간을 최대한 활용하여 한 번에 블록으로 진입한다는 것을 의미합니다.

언제 사고팔까요?

매수 시, 봇은 시장이 저렴하고, 강한 매도 압력이 없으며, 긍정적인 모멘텀 신호와 낮은 포화도를 보일 때를 기다립니다. 또한, 행동하기 전에 기본 추세에 강한 힘이 있는지 확인합니다.

매도 시, 그 반대를 기다립니다. 시장이 비싸고, 매수 소진 신호, 약한 하락 압력, 그리고 하락을 뒷받침하는 전반적인 추세가 있을 때입니다.

거래에서 청산하기 위해, 현재 방향에서 가격이 소진 신호를 보이기 시작하는지, 그리고 모멘텀 변화 및 과매수 또는 과매도 상태와 함께 분석합니다. 작은 되돌림으로 청산하지 않으며, 움직임에 대한 진정한 위협을 감지할 때만 청산합니다.

위험 관리

이 봇은 14포인트 트레일링 스톱을 사용합니다. 이는 가격이 유리하게 움직일 경우, 이익의 일부를 확보하면서 나머지는 계속 움직이도록 둔다는 것을 의미합니다.

1000 USD 계정에는 0.03 로트로 시작하는 것이 좋습니다.

추가 $1000마다 초기 로트에 +0.01을 추가할 수 있습니다.

예시:

$2000 계정 → 초기 로트: 0.04

$3000 계정 → 초기 로트: 0.05

계정이 $1000 미만인 경우, 로트 0.01을 사용하세요.

중요한 고려 사항

이 봇은 AUI – 인공 울트라 인스팅트 제품군의 일부이며, 특별한 "본능"을 가진 것처럼 작동하도록 설계된 일련의 봇입니다. 완벽한 순간을 기다렸다가 발견하면 사용 가능한 모든 힘을 사용합니다.

사용 가능한 증거금의 100%를 사용하므로, 과도한 노출을 피하기 위해 소액 계정(예: $1000)으로 시작하는 것이 좋습니다.

VPS를 사용하는 것은 필수입니다. 그래야 봇이 일년 내내 24시간 중단 없이 실행될 수 있습니다.

매일 거래를 볼 것을 기대하지 마십시오. 이 봇은 1년에 몇 번만 진입할 수 있지만, 각 진입은 강력하며 여러 신호에 의해 뒷받침됩니다.

이 봇은 누구를 위한 것인가요?

장기적인 시야를 가진 트레이더

매일 차트를 확인하고 싶지 않은 사람

봇이 방해 없이 작동하도록 내버려둘 훈련된 사용자

트레이딩에서 인내의 힘을 이해하는 사람

만약 당신이 지능, 힘, 그리고 연간 전략적 비전을 가지고 거래할 도구를 찾고 있다면, 이 AUI 봇은 당신을 위해 설계되었습니다.

그렇지 않다면, 더 활발하고 자주 진입하는 다른 옵션을 찾는 것이 좋습니다.

중요 참고:

이 봇은 절대 판매되지 않습니다. 사용은 연간 임대로만 가능하며, MQL5 플랫폼에서 허용하는 가장 낮은 가격으로 시작됩니다.

그러나 수익 기간이 도래하면 임대료는 점진적으로 인상될 것이라는 점을 명심하십시오. 이는 초기부터 장기적인 논리를 신뢰하는 사람들에게 보상이 됩니다.



