Cortex IDX

这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数）交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。

EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。

实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠：当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元，调整为 599 美元。

产品理念

本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。

盈利订单可采用移动止损持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢固定目标，也可切换至固定止盈（Take Profit）模式。

对于亏损订单，EA 会持续监测 M1 周期的价格变化。当市场出现明确的反向交易信号时，系统可自动提前平仓，从而有效控制回撤，而无需等待固定止损被触发。

整个系统始终保持同一时间仅持有一笔交易，不使用 Martingale（马丁格尔）、Grid（网格）或任何形式的加仓摊平策略，使风险更加透明、稳定且易于控制。

主要特点

专为 US30 指数开发

指数开发 全自动交易，无需人工干预

智能趋势识别与回调入场

盈利订单采用 移动止损 动态管理

动态管理 支持可选 固定止盈 模式

模式 M1 周期反向信号可提前结束亏损交易

降低不利行情下的持仓风险

同时仅持有一笔交易

无马丁格尔、无网格、无加仓

适合追求稳定风险管理的 US30 自动化交易

经纪商兼容性

本EA经过精心设计，可在不同经纪商的交易环境下保持高度兼容性。在大量测试过程中，我已亲自验证了20多家经纪商，并且EA能够在相同参数设置下保持稳定运行。

不过，不同经纪商的交易条件可能存在差异，例如点差、订单执行质量、佣金、隔夜利息（Swap）以及历史数据质量等因素，都可能对最终交易结果产生影响。

因此，在真实账户使用EA之前，强烈建议您使用所选经纪商的真实Tick数据，在MetaTrader策略测试器中进行测试。 请特别关注最近一年的测试结果，因为这些数据最能反映当前市场环境以及经纪商的实际执行质量。

通过这一简单的验证，您可以确认EA在您所选择的交易环境中能够达到预期的表现。

工作原理

EA 持续分析 US30 市场走势，根据趋势方向自动寻找回调入场机会，并完成自动开仓。

建仓后，系统根据您的设置采用移动止损或固定止盈管理盈利仓位。移动止损能够随着行情推进不断调整保护利润，同时保留继续获取更大收益的机会。

若市场开始反向运行，EA 会同步分析 M1 周期走势。一旦检测到新的反向信号，系统可自动结束亏损仓位，以减少不必要的风险暴露。

整个交易过程中始终只保留一笔持仓，不采用任何加仓、网格或马丁格尔策略，使交易逻辑更加简单、稳健且风险可控。

建议交易条件