BB Return mt5

BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的手动交易经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。

 

交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用固定手数AutoRisk 自动风险模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor。系统不受交易时段限制，可24 小时运行

 

设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于默认参数运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行 80–100 笔交易。对于不使用网格、加仓或激进方法的系统来说，这是一个相对活跃且合理的交易节奏。BB Return 是在波动剧烈的黄金市场中进行的冷静交易。

 

BB EA 运行要求

交易品种： XAUUSD（黄金）
时间周期： M5
最低资金： 从 $100（0.01 手）
经纪商： 任意可靠经纪商
账户类型： Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 等
参数设置： 建议使用默认参数
VPS： 可选，用于 24 小时稳定运行

 

专属奖励 — Bollinger Bands 的交易理念具有通用性，可应用于不同的交易品种。每位购买者均可获得额外版本的 EA —— BB Return Opti，用于策略优化及向其他交易品种的适配。

BB Return Opti 为高速版本，参数完全开放，可在 5–10 分钟 内基于一年历史数据为任意货币对或品种寻找合适参数。

BB Return —— 专用于 XAUUSD 的交易版本。
BB Return Opti —— 可用于配置并适配任意货币对和交易品种的版本。

所有 EA 更新均已包含。
购买后请联系我以获取专属奖励。

 

MT4 版本说明 — 若安装 EA 后面板文字显示过大或过小，请在 EA 参数中调整 Panel text size 参数。

