AUI Eagle Duel

AUI Bot - Yapay Ultra İçgüdü

DİKKAT: Günlük, haftalık veya aylık kazanç arıyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR.

Bu bot, yalnızca YILLIK karlılık için tasarlanmıştır. Bu yüzden, bir yıl boyunca müdahale etmeden sakin bir şekilde çalışmasına izin vermeye istekli değilseniz, bu bot size göre değildir.

Bu Bot Nasıl Çalışır?

Bot, çok katı kararlar almak için piyasadaki birden fazla faktörü farklı zaman dilimlerinde analiz eder. Yalnızca uygun koşulların mükemmel bir şekilde birleştiğini tespit ettiğinde işleme girer. Bu nedenle, tek bir işlem açmadan haftalar, hatta aylar geçebilir.

Ancak girmeye karar verdiğinde… tüm gücüyle girer.

Hesabın mevcut marjının %100'ünü kullanarak aynı yönde birden fazla işlem açar. Bu, "yavaş yavaş" değil, blo halinde girdiğini ve anı en üst düzeyde değerlendirdiğini gösterir.

Ne Zaman Alır veya Satar?

Alım için bot, piyasanın ucuz olmasını, güçlü satış baskısı olmamasını, pozitif ivme sinyalleri ve düşük doygunluk olmasını bekler. Ayrıca, hareket etmeden önce temel trendde güç olup olmadığını kontrol eder.

Satış için tam tersini bekler: piyasanın pahalı olmasını, alım yorgunluğu sinyalleri, hafif düşüş baskısı ve düşüşü destekleyen genel bir trend olmasını bekler.

İşlemlerden çıkmak için fiyatın mevcut yönde yorgunluk belirtileri göstermeye başlayıp başlamadığını, ayrıca ivme değişiklikleri ve aşırı alım veya aşırı satım durumlarını analiz eder. Küçük geri çekilmeler nedeniyle kapanmaz; bunu ancak harekete gerçek bir tehdit gördüğünde yapar.

Risk Yönetimi

Bot, 14 puanlık bir Trailing Stop kullanır; bu, fiyat lehinize giderse, karın bir kısmını garanti altına alırken geri kalanını açık bırakır.

1000 USD'lik hesaplar için 0.03 lot ile başlamanız önerilir.

Her ek 1000 $ için, başlangıç lotuna +0.01 ekleyebilirsiniz.

Örnek:

  • 2000 $ hesap → Başlangıç lotu: 0.04
  • 3000 $ hesap → Başlangıç lotu: 0.05
  • Hesabınız 1000 $'dan küçükse, 0.01 lot kullanın.

Önemli Hususlar

Bu bot, AUI – Yapay Ultra İçgüdü ailesinin bir parçasıdır. Bu botlar, özel bir "içgüdüye" sahipmiş gibi çalışmak üzere tasarlanmış bir dizi bottan oluşur: mükemmel anı beklerler ve bulduklarında mevcut tüm gücü kullanırlar.

Mevcut marjın %100'ü kullanıldığından, aşırı riske maruz kalmamak için küçük hesaplarla (örn. 1000 $) başlanması tavsiye edilir.

Botun yıl boyunca 24/7 kesintisiz çalışması için bir VPS'ye sahip olmak zorunludur.

Her gün işlem görmeyi beklemeyin. Bu bot yılda birkaç kez girebilir, ancak her giriş güçlü olacak ve birden fazla sinyal tarafından desteklenecektir.

Bu Bot Kimler İçin?

  • Uzun vadeli vizyona sahip trader'lar
  • Grafiği her gün takip etmek istemeyen kişiler
  • Botun müdahale olmadan çalışmasına izin verme disiplinine sahip kullanıcılar
  • İşlemde sabrın gücünü anlayanlar

Akıllıca, güçlü bir şekilde ve yıllık stratejik bir vizyonla işlem yapmak için bir araç arıyorsanız, bu AUI botu sizin için tasarlanmıştır.

Aksi takdirde, daha aktif ve sık girişlere sahip bir seçenek aramalısınız.

Önemli Not:

Bu bot asla satışa sunulmayacaktır. Kullanımı yalnızca yıllık kiralama yoluyla mümkün olacak ve MQL5 platformunun izin verdiği en düşük fiyattan başlayacaktır.

Ancak, karlılık dönemleri geldiğinde kiralama değeri kademeli olarak artacaktır. Bu, baştan itibaren uzun vadeli mantığına güvenenleri ödüllendirir.


Önerilen ürünler
Volatility 75 Castle
Ignacio Agustin Mene Franco
Uzman Danışmanlar
World Investor Volatility 75 - Automated Trading System Technical Specifications High-Precision Expert Advisor for the Volatility 75 Index This Expert Advisor has been specifically designed to trade in the Deriv synthetic index market, focusing on the Volatility 75 Index, an instrument that simulates market volatility with an approximate annualized standard deviation of 75%. Main Features Timeframe and Capital Required: Optimal Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 U
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Uzman Danışmanlar
EURUSD London Breakout Pro Gelişmiş yapay zeka araçlarının desteğiyle geliştirilen EURUSD London Breakout Pro, hız ve stabilite için optimize edilmiş temiz ve verimli bir kod sunar. Bu Uzman Danışman, kurumsal düzeyde bir risk yönetimi çerçevesi uygular ve martingale, grid averaging veya kontrolsüz hedging gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır. Hassasiyet ve güvenlik talep eden traderlar için tasarlanan sistem, kanıtlanmış bir Londra seansı breakout konseptini güçlü giriş filtreleriyle birl
FREE
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
Uzman Danışmanlar
AdaptiveQ Trader: Самообучающийся ИИ — забудьте о ручной настройке! Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас. Что Это? AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а   живой, самообучающийся агент , основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего у
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Uzman Danışmanlar
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
Cangaceiro B3 Trader
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
NOVIDADE!!! STOPS FIXOS , dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta! CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em minicontratos de miniíndice ( WIN ) e minidólar ( WDO ). O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos. O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicad
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Send me a message so I can send you the setfileGiriş için 498 dolar, 1298 dolara ulaşana kadar her ay 100 artacak XAUUSD (ALTIN) için Otomatik İşlem Botu. Bu botu XAUUSD (GOLD) H1 grafiklerinize bağlayın ve kanıtlanmış bir stratejiyle otomatik olarak işlem görmesini sağlayın! Basit ama etkili otomasyon arayan yatırımcılar için tasarlanan bu bot, düşük ila orta spreadler için optimize edilmiş teknik göstergeler ve fiyat hareketlerinin bir kombinasyonuna dayalı işlemleri yürütür. Bot Nasıl Ça
Emilian
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 5 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Uzman Danışmanlar
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Uzman Danışmanlar
GRAVOTA - Professional Momentum Spike Scalping Expert Advisor Product Overview Gravota is an advanced momentum-based scalping Expert Advisor developed by Sapplanta Enterprise. This sophisticated trading bot specializes in detecting and capitalizing on rapid price movements (spikes) in real-time, executing trades with precision timing and professional-grade risk management. VERSION 1.10 - Universal Broker Compatibility Update Now featuring automatic adaptation to any broker's lot size requiremen
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Uzman Danışmanlar
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 5: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 5 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Neuron for EURUSD
Dmitriy Antsiferov
Uzman Danışmanlar
Shoulder 1:500 0.01 - Lot of the first warrant for each Control Balance of $ a deposit 100 - Maximum lot 50 - Stop Loss in points 20 - Take Profit in points 40 - Distance to the averaging warrant in points 400 - The size of means for calculation of the first lot 2 - Multiplication coefficient for the warrant   124 - Magic number false is Printing of notices 0 - The commission for a tester and optimization
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Uzman Danışmanlar
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
Uzman Danışmanlar
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Uzman Danışmanlar
GoldenTron X, XAUUSD (Altın) trendlerini takip eden ve performansı artırmak için iki farklı işlem stratejisi kullanan son teknoloji bir yapay zeka salınımlı işlem robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir işlem algoritmasının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 2000 yılından günümüze kadar yüksek kaliteli bir veri seti kullandım. Yapay zeka, en son makine öğrenmesi tekniklerini ve ardından takviyeli öğrenmeyi kullanarak bir sunucuda eğitildi. Bu süreç birkaç hafta sürdü, ancak
The Fool
Abdelhamid Jabour
Uzman Danışmanlar
________________________________________________________________________________________________________________________________ Bölüm 1: MT5 EA Açıklaması: __________________________________________________________________________________________________________________________________ Başlık: The Fool: Profesyonel Kopuş Sistemi. Hesabınızı bir gecede batırabilecek riskli Martingale ve Grid EA'larından bıktınız mı? The Fool, güvenlik, tutarlılık ve hassasiyet için tasarlanmış profesyonel dü
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
Uzman Danışmanlar
Range BOS Pro – Professional Daily Range Breakout EA A powerful, institutional-grade Expert Advisor that combines: • Daily Range Detection (customizable session) • Break of Structure (BOS) confirmation • SuperTrend trend filter • Two strategies: Continuation & Reversal (Fade) • Smart 1% risk per trade (based on fixed pip distance) • One trade per day with strict session control • No martingale, no grid – pure price action Features: • Fully automatic – set and forget • Built-in dashboard with
News History Analyzer
Szabo Bence
Uzman Danışmanlar
Haber Analizi Aracı ile işlem kararlarınızı geliştirin; bu, doğrudan grafiğinizden en son ekonomik olaylar hakkında tam olarak bilgi sahibi olmanızı sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir eklentidir. Bu uzman araç, güncel hafta haberlerini doğrudan grafiklerinize yerleştirir; böylece ekran değiştirmenize gerek kalmadan piyasayı hareket ettiren olayların üstünde kalabilirsiniz. Sezgisel, kullanıcı dostu bir GUI ile haberlere zahmetsizce göz atabilir ve Gerçek, Tahmini, Son değerler ve yüzdelik
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
Dinasty Trader Bot
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Dinasty Trader Bot é o robô de negociação de trades no iBovespa que utiliza uma estratégia única e dominante, baseado em média móvel e também em definição de suportes e resistências por meio de Canal Keltner, que pode ser configurado em máximo/mínimo ou por indicador ATR. Os trades podem ser configurados para serem conforme tendência ou em reversões/repiques de movimentos, resultando em flexibilidade na definição de estratégia de conta. O sistema ainda considera um sistema de trail de média móve
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
Uzman Danışmanlar
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
SmartTime Range EA
Omar Taki Eddine Boulahia
Uzman Danışmanlar
SmartTimeRangeEA , çeşitli ticaret stillerine uyum sağlamak için tasarlanmış %100 otomatik ticaret sunar. Esnek girişlerle, stratejinizi tercihleriniz ve piyasa koşullarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Ana özellikler şunlardır: Aralığın Başlangıcı ve Sonu : İşlem zaman aralığınızı belirleyerek, girişlerinizi daha hassas hale getirin. Stop Loss & Take Profit : Özelleştirilebilir stop loss ve take profit seviyeleri ile risklerinizi ve kazançlarınızı yönetin. İşlem Günleri : EA'nın her gün mü yoks
Kc
Andre Fonseca Loureiro
Uzman Danışmanlar
This EA combines signals from Keltner's channels and other indicators, executes buy and sell against the trend of the selected time frame, great assertiveness with selection of specific parameters for each asset. Ideally, you should test the parameters in the backtest to validate the strategy. Enjoy the best that technology has to offer you. If you are interested in my individual presets please contact us here in the chat or send an email, vendas.mercadocapital@gmail.com.
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Swag EA
Joshua Didas Taban
Uzman Danışmanlar
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
Lizard MT5
Fatme Othman Goehringer
Uzman Danışmanlar
5 copies left at $70                                                         Next price - - > $100                                                        **Leave a 5-star review and get a second EA for free**                                   Introduction: Are you tired of losing you money with curve fitted experts or so called holy grails which promise thousands of dollars every day? Did you spent hours of research or while developing y
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Uzman Danışmanlar
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
Super Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Super Oscillator   is an ea based on the super oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59071 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first"
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Yardımcı programlar
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Gerçek izleme. Dürüst testler. Sıfır abartı. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var: PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor. Backtestler %100 dü
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Altın ve Bitcoin arasında halka açık ilk arbitraj algoritması! Kampanyalar her gün açık! Canlı Sinyal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Zaman içinde önerilen aracı kurumlar şunlardır:   IC Markets İşlem gören pariteler:   XAUUSD, BTCUSD Bağlantı sembolü:   XAUUSD H1 İşlem gören döviz çiftlerinin   Piyasa İzleme   penceresine eklendiğinden emin olun! Hesap Türü: ECN/Ham Spread Önek Ayarları: Eğer aracı kurumunuzun sembol ön ekiyle başlayan bir döviz çifti varsa, örneğin - XAUUSD  
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA, ızgara (grid), martingale veya ortalama alma (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tar
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Yazarın diğer ürünleri
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Göstergeler
Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi , Bollinger Bantları (BB) , MACD ve Ortalama Yönsel Hareket Endeksi (ADX) 'i birleştiren gelişmiş bir teknik araçtır. Artık +DI ve -DI ile eksiksiz bir yön analizi sistemini ve MACD ile çapraz doğrulama seçeneklerini de içermektedir. Bu gösterge, scalping , gün içi ve swing trading için optimize edilmiş, doğru ve filtrelenmiş alım satım sinyalleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca yönü değil, aynı zamanda trendin gü
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Projective SR – Gerçek Zamanlı Projelendirilmiş Destek ve Dirençler Projective SR , grafikteki temel destek ve direnç noktalarını otomatik olarak tespit eden ve fiyatın tepki verebileceği potansiyel bölgeleri öngörerek bunları çapraz ve dinamik bir şekilde geleceğe yansıtan gelişmiş bir göstergedir. Yalnızca sabit seviyeleri gösteren geleneksel göstergelerin aksine, Projective SR fiyatın geometrisini analiz eder , en alakalı pivotları belirler ve piyasa hareketine uyum sağlayan eğik çizgiler çiz
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Bu Gösterge Ne Yapar? Grafiği otomatik olarak analiz ederek Elliott Dalgaları kalıplarını (itki ve düzeltmeler) tanımlar ve dalga 1, 2, 3, 4 ve 5'in nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Ayrıca, fiyat projeksiyonları , hacim onayı ve üçgen tespiti içerir. Bu "Radar" Versiyonu Neleri Geliştiriyor? Hedef Projeksiyonu: Fiyatın 5. dalgada nereye gidebileceğini önerir. Hacimle Doğrulama: Hacmin tespit edilen kalıbı destekleyip desteklemediğini onaylar. Üçgen Tespiti: Karmaşık düzeltmeleri (
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Advanced ADX Pro: ADX Analizinizi Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın  Advanced ADX Pro , geleneksel Ortalama Yönlü Endeks (ADX) göstergesiyle deneyiminizi dönüştürmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Daha fazla kolaylık, kontrol ve görsel ve işitsel netlik sunmak üzere oluşturulan bu gösterge, MetaTrader 5 (MT5) yerel ADX'in yeteneklerinin çok ötesine geçer.  ADX Nedir ve Neden Çok Önemlidir?  ADX, piyasadaki trendin gücünü ölçen hayati bir teknik göstergedir. Üç ana çizgiden oluşur: AD
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Göstergeler
StochW%R Momentum Osilatörü – Akıllı Hibrit Momentum Göstergeniz Hassasiyet. Gürültü Filtreleme. Daha Güvenilir. Volatil piyasalarda yanlış sinyaller üreten geleneksel osilatörlerden sıkıldınız mı? StochW%R Momentum Osilatörü , momentum analizi için bir evrim niteliğindedir; Stokastik ve Williams %R 'nin en iyilerini tek bir güçlü ve özelleştirilebilir göstergede birleştirir. Temel Fayda: Akıllı füzyon algoritması sayesinde piyasa gürültüsünü azaltır ve daha temiz sinyaller sunar, ayrıca trend d
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Sanal Mum Blokları – Piyasayı sınırsız görselleştirin Sanal Mum Blokları (Virtual Candle Blocks), MetaTrader 5 için, platformda doğal olarak bulunmayanlar da dahil olmak üzere, istediğiniz herhangi bir özel zaman diliminde mumlar oluşturmanıza ve görselleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir göstergedir. Başlıca Özellikler: Özel Zaman Dilimleri: Temel mumları istediğiniz sürenin blokları halinde gruplayarak (ör. 5 saat, 14 saat, 28 saat, 72 saat vb.) yeni bir sanal mum oluşturun. Bu sayede Trad
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Tema Değiştirici - Ticaret Terminalinizi Kişiselleştirin Açıklama Tema Değiştirici , MetaTrader 5'teki grafiklerinizin renk şemasını hızla değiştirmenizi sağlayan etkileşimli bir paneldir. Rahat ve kişiselleştirilmiş bir görsel ortam arayan yatırımcılar için tasarlanmış bu gösterge, markalardan, filmlerden ve profesyonel tasarımlardan ilham alan çeşitli tematik stiller sunar. Nasıl Kullanılır? Paneli Açın : Göstergeyi grafiğinize eklemeniz yeterlidir, farklı temalara ait düğmelerin bulunduğu bir
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pi Cycle Projections Nedir? Pi Cycle Projections, MetaTrader 5 için size ikili bir avantaj sunan eksiksiz bir ticaret sistemidir: Yalnızca mevcut anda yüksek olasılıklı giriş sinyalleri (Hareketli Ortalamaların kesişimi) belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyasanın olası gelecekteki senaryolarının görsel bir haritasını da çizer. Bunu, iki-bir-arada bir sistem olarak düşünün: Ne zaman harekete geçeceğinizi söyleyen Akıllı bir Sinyal Üreteci (Pi hareketli ortalama kesişimleri). Fiyatın nereye gideb
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması: Klasik MACD'nin Gelişmiş Bir Versiyonu LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması (Laguerre Convergence Divergence) , klasik MACD'yi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir. Daha hızlı, daha hassas ve uyarlanabilir bir momentum tespiti sunar. En büyük avantajı, geleneksel hareketli ortalamalardan daha doğru bir şekilde fiyat değişikliklerine tepki veren Laguerre filtreleri kullanmasıdır. Temel Avantajlar Daha Yüksek Hassasiyet ve Daha Az Gecik
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Scalping Timer – Zorlu Scalper'lar İçin Gerçek Zamanlı Hassasiyet Scalping Timer , mükemmel zamanlamaya ve minimum işlem maliyetine bağımlı olan scalper'lar ve günlük işlemciler için özel olarak tasarlanmış kompakt bir görsel göstergedir. Bu gerçek zamanlı panel, scalping için iki temel ölçümü gösterir: Grafikte ayarlanan mum kapanışına kadar kalan sürenin kesin geri sayımı . Sembolün mevcut spread'inin anında görselleştirilmesi . Bu kritik bilgilere parmaklarınızın ucunda sahip olarak, ani hare
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MarketCrack – Whale Detector: Akıllı Para ile Uyumlu Hareket Edin MarketCrack – Whale Detector , piyasanın büyük katılımcıları olan "balinaların" faaliyetlerini görsel ve önceden tespit etmek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Amacı, önemli kurumsal baskının kilit anlarını belirlemek, böylece yatırımcının akıllı paranın yönüyle uyumlu hareket etmesini ve daha güvenle stratejik kararlar almasını sağlamaktır. İşlevsellik ve Amaç MarketCrack – Whale Detector , kurumsal baskı modellerini
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant , MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir ve tam ve yapılandırılmış işlem verilerini JSON formatında dışa aktarmak için kullanılır. Amacı, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude veya DeepSeek gibi herhangi bir yapay zeka (AI) asistanının bilgileri analiz etmesini ve kişiselleştirilmiş öneriler, stratejiler ve açıklamalar sunmasını sağlamaktır. Özel Tavsiye: DeepSeek Bu dışa aktarıcı her AI ile çalışsa da, DeepSeek'in
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
İşlem Danışmanı - Yardımcı Bir El Bu gösterge, gerçek zamanlı nicel piyasa analizi sunarak işlemcileri operasyonlarında danışmanlık etmek ve eşlik etmek üzere tasarlanmıştır. Otomatik karar verme aracı değildir, ancak aşağıdaki bilgileri sağlayan akıllı bir asistandır : Piyasa Teşhisi (yükseliş/düşüş eğilimi, aralık, volatilite) Genel Tavsiyeler (ne zaman alım, satım veya bekleme yapılmalı) Önerilen Risk Yönetimi (ATR tabanlı Stop Loss ve Take Profit) Disiplini sürdürmek için Psikolojik İpuçlar
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Laguerre RSI: Gelişmiş Bir Osilatör Laguerre RSI , John Ehlers tarafından geliştirilen, dijital filtrelere dayalı gelişmiş bir osilatördür. Bu gösterge, Laguerre filtresi adı verilen bir teknik kullanarak fiyat dalgalanmalarını yumuşatır, böylece aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha hassas bir şekilde tespit etmeyi ve piyasa gürültüsünü azaltmayı sağlar. Laguerre RSI 0 ile 1 arasında salınır ve standart seviyeleri şunlardır: Aşırı Alım: 0.75 üzeri Aşırı Satım: 0.25 altı Bu gösterge, piyasa
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Türkçe Çeviri Bu gösterge, zamanında tepki vermenize ve sermayenizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir kayıp pozisyon monitörüdür . Mevcut semboldeki tüm açık işlemleri gerçek zamanlı olarak analiz eder, birden fazla zaman diliminde ATR kullanarak volatiliteyi hesaplar ve fiyatın Stop Loss'unuza ne kadar yakın olduğunu belirler. Görsel çizgiler ( dinamik Stop Loss ve Başa Baş Noktası ) ve her işlem hakkında önemli bilgileri gösteren bir Bloomberg tarzı panel sunar: Bakiyeniz
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Gelişmiş Filtrelerle Fiyat Hareketine Dayalı Akıllı Sinyaller GoGo Breaker, gerçek zamanlı olarak yüksek olasılıklı fırsatları belirlemek için "Ana Mum (Master Candle)" modelini kullanan güçlü bir alım satım göstergesidir. Hızlı ve hassas girişler arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve scalping, gün içi (intraday) ve swing trading stratejileri için idealdir. Net oklarla alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder. Tüm piyasalarda çalışır: Forex
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Gerçek Zamanlı Sentetik FX Kuru (Real-Time Synthetic FX Rate) Gerçek Zamanlı Sentetik FX Kuru (Real-Time Synthetic FX Rate), broker'ınızda mevcut olan herhangi bir döviz çifti (majör, minör ve egzotik çiftler dahil) için güçlü ve sentetik bir kur tahmini hesaplamak üzere tasarlanmış bir indikatördür. Amacı, dakika dakika fiyat oluşumunu yansıtan dinamik bir referans sunmak ve resmi kurlar yayınlanmadan veya kurumsal onaylardan önce yol gösterici bir kılavuz sağlamaktır. Nasıl Çalışır: Sağlam Hib
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Correlation Nexus Correlation Nexus: Çiftler Arasındaki İlişkiyi Doğrudan veya Ters Olarak Yönetin Correlation Nexus , iki finansal enstrüman arasındaki istatistiksel korelasyona dayalı alım satım fırsatlarını tespit eden, MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu sistem, pozitif (doğrudan) korelasyonlardan ve negatif (ters) korelasyonlardan faydalanmanızı sağlayarak, farklı döviz çiftlerine, endekslere veya emtialara dinamik olarak uyum sağlar. Geleneksel araçlardan farklı olarak, b
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Adaptive Fibonacci Zones , MetaTrader 5'in klasik Fibonacci geri çekilmesinin geliştirilmiş ve dinamik bir versiyonudur. Yerleşik Fibonacci'den temel farkı, seviyeleri manuel olarak çizmenize veya geri çekilmeyi hangi noktadan hangi noktaya ölçeceğinize göz kararı karar vermenize gerek olmamasıdır. Bu gösterge bu işi sizin için yapar: fraktallar ve ATR tabanlı bir volatilite filtresi kullanarak piyasadaki önemli swing'leri (tepe ve dipleri) otomatik olarak tespit eder . Bu sayede Fibonacci, piya
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Smart Volume Flow (Akıllı Hacim Akışı) Smart Volume Flow , emir akışının yorumlanmasını bir üst seviyeye taşıyan profesyonel bir hacim analiz aracıdır. Sadece bar sayımının ötesine geçmek için tasarlanmıştır ve hibrit hacim , trend bağlamı , çoklu zaman dilimi filtreleri ile yön gücü (ADX ve +DI/-DI) doğrulaması nı birleştirir. Amacı, ham verileri daha yüksek hassasiyetle karar verme için taktiksel bilgilere dönüştürerek piyasa aktivitesini ayrıştırmak, ağırlıklandırmak ve bağlamsallaştırmaktır
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
"Forex Ticaretine Uygulanan Satranç Stratejisi" Piyasayı bir satranç tahtası olarak hayal edin. Her teknik gösterge, kendine özgü bir işlevi olan benzersiz ve güçlü bir taştır. Bu akıllı sistem, yüksek olasılıklı giriş sinyallerini tespit etmek için uyum içinde çalışan altı anahtar "taşı" birleştirir: Piyon (EMA 50): Çevik keşifçinizdir, kısa vadeli trenddeki hızlı değişiklikleri tespit eder. Kale (EMA 200): Sarsılmaz bir kaledir, piyasanın ana trendini onaylar. At (Bollinger Bantları): Çevik v
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
DominoSync DoubleSix: Güvenilir Ticaret İçin Gelişmiş Bir Gösterge DominoSync DoubleSix , düşük hacimli veya sıra dışı aralıklara sahip mum çubuklarını filtreleyerek ve birden fazla zaman dilimini analiz ederek yatırımcıların daha güvenilir giriş sinyalleri belirlemesine yardımcı olan gelişmiş bir göstergedir. Giriş sinyalleri, göstergenin histogramında gösterilir, bu da fiyat grafiğinde daha net ve daha az rahatsız edici bir analiz sağlar. DominoSync DoubleSix'i Benzersiz Yapan Nedir? Çoklu Zam
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pro MA 5 – Profesyonel Hareketli Ortalama Paketi  MetaTrader 5'teki en eksiksiz hareketli ortalama sistemi Pro MA 5 , trendleri cerrahi hassasiyetle tespit etmek için güçlü, özelleştirilebilir ve verimli bir arayüz sunarak teknik analizi baştan yaratıyor.  Pro MA 5 Nedir? Bu, akıllı uyarılar, etkileşimli bir panel ve herhangi bir enstrüman veya zaman diliminde işlem yapmak için optimize edilmiş bir tasarıma sahip, 5 adede kadar yapılandırılabilir hareketli ortalamayı bir araya getiren gelişmiş b
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
TDI Laguerre TDI Laguerre , popüler Traders Dynamic Index (TDI) göstergesinin bir evrimidir. Fiyat hareketinin daha akıcı, hassas ve doğru bir okumasını sunmak için klasik RSI'ın yerine bir Laguerre filtresi kullanır. Bu gelişmiş versiyon, oynaklık unsurlarını, hareketli ortalamaları ve görsel sinyal tespitini yapılandırılabilir uyarılarla birleştirir. Bu Gösterge Ne Yapar? Bu gösterge şunları temsil eder: Kapanış fiyatına dayalı, yumuşatılmış bir Laguerre çizgisi . Laguerre çizgisi üzerinde kı
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı – Gelişmiş Volatilite ve Sıkışma Göstergesi BB KC Hibrit Sıkışma Bandı , Bollinger Bantları (BB) ve Keltner Kanalı (KC) 'nı tek bir hibrit yapıda akıllıca birleştiren yeni nesil bir teknik göstergedir. Piyasa volatilite, sıkışma ve genişleme ortamının daha doğru bir okumasını sunmak üzere tasarlanan bu gösterge, önemli fırsat alanlarını daha erken ve daha az gürültüyle tespit etmenizi sağlar. Ne İşe Yarar? Dinamik Hibrit Bant Hesaplaması BB ve KC'nin üst ve alt bantlar
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MultiFrame Momentum Göstergesi MultiFrame Momentum , piyasanın birden fazla zaman dilimini eş zamanlı analiz ederek yönsel yakınsama anlarını tespit eden gelişmiş bir göstergedir. Benzersiz tasarımı, farklı timeframe 'ler arasındaki momentum örtüşmelerini arar ve yeşil (yükseliş) , kırmızı (düşüş) ve gri (nötr) arasında değişen bir çizgi aracılığıyla net görsel sinyaller üretir. Temel Yapılandırma ve Testler Göstergenin etkinliği, tamamen zaman dilimlerinin kişiselleştirilmiş ayarına bağlıdır. H
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Here is a Turkish translation of the "Legion of Soldiers – Manual de Uso". Legion of Soldiers – Kullanım Kılavuzu Ana Odak Noktası Legion of Soldiers , önceden belirlenmiş trend stratejileri içinde yeniden girişler için tasarlanmış bir göstergedir. Bu gösterge tek başına trendi tanımlamaz, ancak önceden tespit edilmiş bir trend sistemine eşlik etmek ve onu güçlendirmek için kullanılır. Trendin yönü, aşağıdaki gibi araçlar kullanılarak önceden teyit edilmelidir: MarketCrack – Whale Detector (öner
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Oracle Osilatör , teknik analizde gerçek bir devrimdir. Trader'ı RSI , Stokastik , Williams %R , DeMarker ve Laguerre Filtresi gibi birden fazla osilatörü aynı anda izlemeye zorlamak yerine, bu gösterge her birinin en iyi yönlerini tek bir hibrit çizgide ( DodgerBlue renginde) birleştirir. Bu çizgi, piyasa gürültüsünü filtrelerken gerçek hareketlere karşı reaktif olacak şekilde mükemmel bir şekilde kalibre edilmiştir ve bu sayede birçok trader'ı şaşırtan yanlış sinyalleri önler. Neden Her Bir Os
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Dragon Bands Z: Görsel Trend Analizi Göstergesi Dragon Bands Z, birden fazla teknik kaynağın görsel olarak birleştirilmesiyle grafik okumasını basitleştirmek için tasarlanmış bir göstergedir. Amacı, çok sayıda tekil göstergeyle dolu grafiklere ihtiyaç duymadan piyasa yönü ve gücü hakkında net bir gösterge sağlamaktır. Gösterge, fiyat hareketini dört ana görsel duruma çevirmek için hibrit bir renk dolgusu kullanır: Yeşil: Baskın bir yükseliş yönlü gücü gösterir. Kırmızı: Baskın bir düşüş yönlü gü
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Büyük Oyuncuların Görmenizi İstemediği Sırları Keşfedin. Piyasa “balinalarının” her zaman aynı saatte ve aynı yönde mi piyasaya girdiğini hiç merak ettiniz mi? Bu gösterge size bunu gösterir. Giriş sinyalleri vermez, ancak normalde fark edilmeyecek olan saatlik veya günlük tarihsel hareket kalıplarını ortaya çıkarır. Örneğin, Perşembe günleri saat 15:00 'te EURUSD 'nin %80 oranında yükselme olasılığı olduğunu keşfedebilirsiniz. Saatlik eğilimlerini doğrulamak veya stratejileri için yüksek olasıl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt