AUI Eagle Duel

AUI Bot - Yapay Ultra İçgüdü

DİKKAT: Günlük, haftalık veya aylık kazanç arıyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR.

Bu bot, yalnızca YILLIK karlılık için tasarlanmıştır. Bu yüzden, bir yıl boyunca müdahale etmeden sakin bir şekilde çalışmasına izin vermeye istekli değilseniz, bu bot size göre değildir.

Bu Bot Nasıl Çalışır?

Bot, çok katı kararlar almak için piyasadaki birden fazla faktörü farklı zaman dilimlerinde analiz eder. Yalnızca uygun koşulların mükemmel bir şekilde birleştiğini tespit ettiğinde işleme girer. Bu nedenle, tek bir işlem açmadan haftalar, hatta aylar geçebilir.

Ancak girmeye karar verdiğinde… tüm gücüyle girer.

Hesabın mevcut marjının %100'ünü kullanarak aynı yönde birden fazla işlem açar. Bu, "yavaş yavaş" değil, blo halinde girdiğini ve anı en üst düzeyde değerlendirdiğini gösterir.

Ne Zaman Alır veya Satar?

Alım için bot, piyasanın ucuz olmasını, güçlü satış baskısı olmamasını, pozitif ivme sinyalleri ve düşük doygunluk olmasını bekler. Ayrıca, hareket etmeden önce temel trendde güç olup olmadığını kontrol eder.

Satış için tam tersini bekler: piyasanın pahalı olmasını, alım yorgunluğu sinyalleri, hafif düşüş baskısı ve düşüşü destekleyen genel bir trend olmasını bekler.

İşlemlerden çıkmak için fiyatın mevcut yönde yorgunluk belirtileri göstermeye başlayıp başlamadığını, ayrıca ivme değişiklikleri ve aşırı alım veya aşırı satım durumlarını analiz eder. Küçük geri çekilmeler nedeniyle kapanmaz; bunu ancak harekete gerçek bir tehdit gördüğünde yapar.

Risk Yönetimi

Bot, 14 puanlık bir Trailing Stop kullanır; bu, fiyat lehinize giderse, karın bir kısmını garanti altına alırken geri kalanını açık bırakır.

1000 USD'lik hesaplar için 0.03 lot ile başlamanız önerilir.

Her ek 1000 $ için, başlangıç lotuna +0.01 ekleyebilirsiniz.

Örnek:

2000 $ hesap → Başlangıç lotu: 0.04

3000 $ hesap → Başlangıç lotu: 0.05

Hesabınız 1000 $'dan küçükse, 0.01 lot kullanın.

Önemli Hususlar

Bu bot, AUI – Yapay Ultra İçgüdü ailesinin bir parçasıdır. Bu botlar, özel bir "içgüdüye" sahipmiş gibi çalışmak üzere tasarlanmış bir dizi bottan oluşur: mükemmel anı beklerler ve bulduklarında mevcut tüm gücü kullanırlar.

Mevcut marjın %100'ü kullanıldığından, aşırı riske maruz kalmamak için küçük hesaplarla (örn. 1000 $) başlanması tavsiye edilir.

Botun yıl boyunca 24/7 kesintisiz çalışması için bir VPS'ye sahip olmak zorunludur.

Her gün işlem görmeyi beklemeyin. Bu bot yılda birkaç kez girebilir, ancak her giriş güçlü olacak ve birden fazla sinyal tarafından desteklenecektir.

Bu Bot Kimler İçin?

Uzun vadeli vizyona sahip trader'lar

Grafiği her gün takip etmek istemeyen kişiler

Botun müdahale olmadan çalışmasına izin verme disiplinine sahip kullanıcılar

İşlemde sabrın gücünü anlayanlar

Akıllıca, güçlü bir şekilde ve yıllık stratejik bir vizyonla işlem yapmak için bir araç arıyorsanız, bu AUI botu sizin için tasarlanmıştır.

Aksi takdirde, daha aktif ve sık girişlere sahip bir seçenek aramalısınız.

Önemli Not:

Bu bot asla satışa sunulmayacaktır. Kullanımı yalnızca yıllık kiralama yoluyla mümkün olacak ve MQL5 platformunun izin verdiği en düşük fiyattan başlayacaktır.

Ancak, karlılık dönemleri geldiğinde kiralama değeri kademeli olarak artacaktır. Bu, baştan itibaren uzun vadeli mantığına güvenenleri ödüllendirir.



