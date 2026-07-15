AI Scalping MT5

适用于 EURUSD 和 BTCUSD 的 AI Scalping EA

AI Scalping EA 专为希望同时交易 EURUSD 和 BTCUSD 的交易者设计。EA 在 MetaTrader 5 中集成 ONNX 模型，可将终端外部训练的机器学习模型导出为 .onnx 格式，并直接在 EA 工作流程中用于快速分析。

EURUSD 提供更稳定、更熟悉的交易环境，适合偏好安全感和控制感的交易者。BTCUSD 则带来更大的机会潜力，尤其适合为 2026-2030 Bitcoin 周期提前准备的交易者。

该 EA 延续了 Bitcoin Scalping 的交易理念，Bitcoin Scalping 已经获得客户的良好反馈和强劲结果。现在，同样的实用 scalping 思路被扩展为更灵活的 forex 和 Bitcoin 多品种系统。

主要功能

交易 EURUSD 和 BTCUSD

MetaTrader 5 内部 ONNX 模型集成

无 martingale，无 grid

每笔交易都有固定 Stop Loss

智能拆分订单：EURUSD 最多 5 个订单，BTCUSD 最多 3 个订单

适用于 prop firm 账户的回撤控制

自定义 Stop Loss 和 Take Profit

日期过滤、时间过滤和新闻过滤

用于快速监控利润的仪表板

订单拆分系统类似现代化的分批止盈结构。相比单个大仓位在一个 TP 点全部平仓，它能提供更灵活的利润管理。

设置

您可以将 EA 分别加载到 EURUSD 和 BTCUSD 图表，并为每个品种启用对应策略。另一种方式是将 EA 加载到一个 EURUSD 图表，启用 One Chart Mode，并从同一图表激活 EURUSD 和 BTCUSD 两个策略。

经纪商与风险

为了获得更好表现，建议使用低点差、快速执行并支持 Raw ECN 账户的经纪商。VantageFX、Ultima Markets 和 VT Markets 等可能适合，具体取决于您的国家、账户类型和交易条件。如果交易 BTCUSD，请选择加密货币支持强、执行稳定、加密货币点差有竞争力的经纪商。

Forex 和加密货币 CFD 交易具有重大风险。过去表现、回测结果或客户结果不保证未来表现。请先在 demo 账户测试 EA，使用合理风险设置，只用您可以承受损失的资金交易。