AI Scalping MT5
- 专家
-
- 版本: 1.3
- 更新: 23 七月 2026
- 激活: 12
适用于 EURUSD 和 BTCUSD 的 AI Scalping EA
促销
- 该 EA 目前处于折扣价格阶段。此价格仅剩 3 个名额。
- 折扣结束后，正常价格将为 $1999。
您可以加入公开群获取更新。购买 EA 后，也可以加入私人群。请给我发送消息以获取访问权限。
加入群组：点击这里
参数指南：打开完整参数指南
设置文件：下载推荐设置文件
实盘信号：[Click Here]
您可能喜欢的其他 EA：AI Aurum Pivot | Vega Bot | Bitcoin Scalping
!!!购买此 EA 后，您有机会免费获得 Diamond Quant 以及私人群中的奖励 EA。请给我发送消息领取奖励。!!!
AI Scalping EA 专为希望同时交易 EURUSD 和 BTCUSD 的交易者设计。EA 在 MetaTrader 5 中集成 ONNX 模型，可将终端外部训练的机器学习模型导出为 .onnx 格式，并直接在 EA 工作流程中用于快速分析。
EURUSD 提供更稳定、更熟悉的交易环境，适合偏好安全感和控制感的交易者。BTCUSD 则带来更大的机会潜力，尤其适合为 2026-2030 Bitcoin 周期提前准备的交易者。
该 EA 延续了 Bitcoin Scalping 的交易理念，Bitcoin Scalping 已经获得客户的良好反馈和强劲结果。现在，同样的实用 scalping 思路被扩展为更灵活的 forex 和 Bitcoin 多品种系统。
主要功能
- 交易 EURUSD 和 BTCUSD
- MetaTrader 5 内部 ONNX 模型集成
- 无 martingale，无 grid
- 每笔交易都有固定 Stop Loss
- 智能拆分订单：EURUSD 最多 5 个订单，BTCUSD 最多 3 个订单
- 适用于 prop firm 账户的回撤控制
- 自定义 Stop Loss 和 Take Profit
- 日期过滤、时间过滤和新闻过滤
- 用于快速监控利润的仪表板
订单拆分系统类似现代化的分批止盈结构。相比单个大仓位在一个 TP 点全部平仓，它能提供更灵活的利润管理。
设置
您可以将 EA 分别加载到 EURUSD 和 BTCUSD 图表，并为每个品种启用对应策略。另一种方式是将 EA 加载到一个 EURUSD 图表，启用 One Chart Mode，并从同一图表激活 EURUSD 和 BTCUSD 两个策略。
经纪商与风险
为了获得更好表现，建议使用低点差、快速执行并支持 Raw ECN 账户的经纪商。VantageFX、Ultima Markets 和 VT Markets 等可能适合，具体取决于您的国家、账户类型和交易条件。如果交易 BTCUSD，请选择加密货币支持强、执行稳定、加密货币点差有竞争力的经纪商。
Forex 和加密货币 CFD 交易具有重大风险。过去表现、回测结果或客户结果不保证未来表现。请先在 demo 账户测试 EA，使用合理风险设置，只用您可以承受损失的资金交易。
Just purchased this EA and wanted to leave initial feedback. The author has been very kind and responsive, taking the time to clarify my concerns and confirm the EA's behavior — something many other authors here don't bother doing. I appreciate the time and effort put into responding, and on the basis of that alone, I'd recommend this EA. The price is good too. I'll share performance feedback in the comments over the coming weeks.