上市价格：199 美元

作为基于价值的发布策略的一部分，价格将在每次销售后逐渐上涨。

您越早购买 ArtQuant Gold，获得的价格就越优惠。 （没有人为的折扣或激进的促销。价格上涨反映了系统的质量和长期性能。）

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold 是一款专业的专家顾问 (EA)，专为黄金 (XAUUSD) 市场交易而设计，具有强大且适应性强的结构，注重长期稳定性。

其内部逻辑结合了自动化技术分析、动态风险控制和智能电网执行模型，无需使用马丁格尔或手数乘法。





与许多依赖交易量增加或过度调整策略的系统不同，ArtQuant Gold 遵循严谨而现实的方法，通过智能且完全可配置的风险管理来适应真实的市场行为。





主要特点

专门针对XAUUSD进行了优化

无马丁格尔的网格策略：输入之间无批量缩放

使用价格行为、流动行为和内部过滤器的多层逻辑

可配置的提款控制，随时保护资金

根据市场情况执行交易，而不是计时器或固定周期

时间框架独立：基于事件的逻辑，而不是基于蜡烛的逻辑

输入参数



EA 中提供了以下参数，其解释顺序与设置中出现的顺序相同：

在暂停模式下启动 EA：允许您在暂停模式下启动 EA，以便在交易开始前安全地调整设置。

黄金符号：定义将要交易的符号。默认值为“XAUUSD”，但可以根据您的经纪商名称进行调整。

手数计算方法：从固定手数、自动手数或基于余额的手数大小中选择。

自动批量风险级别：使用自动批量计算时应用的风险级别，从低到非常高。

固定批次：如果选择固定模式，则使用精确的批次大小。

按余额固定：每固定批次所需的账户余额金额。

余额百分比：计算手数占当前余额的百分比。

每笔余额的最小交易量：允许以选定的交易量进行交易所需的最小余额。

降额控制模式：启用内部降额保护逻辑，并具有可选的自动关闭功能。

减少值：允许的最大减少量，可以是百分比，也可以是绝对值。

MQID 推送通知：通过 MQID 系统启用移动通知。

神奇数字：用于将此 EA 交易与其他交易区分开的唯一标识符。

最大价差：允许执行操作的最大价差。

显示面板：启用或禁用屏幕状态面板。

面板字体和字体大小：自定义显示的字体类型和大小。

仪表板注释：图表和交易注释中显示的文本标签。

线条样式和宽度：选择视觉网格、TP 和 BE 线的样式和粗细。

线条颜色：定义获利、盈亏平衡和网格水平的颜色。

要求和建议

交易代码：XAUUSD

账户类型：覆盖

最低存款：1000 美元（杠杆 1:500）

经纪商：IC Markets 或任何点差低、执行可靠的经纪商

时间范围：任意（系统不依赖于蜡烛）

VPS：强烈推荐全天候运行

支持与沟通

支持仅通过此页面的“反馈”部分或通过 MQL5 平台内的私人消息提供。

我们不使用 Telegram 或 Discord 等外部平台来维护专注、无垃圾邮件和专业的支持环境。





重要的

折扣、私人协议或价格谈判的请求将被忽略。

价格固定且透明。任何未来的价格调整都将公开宣布，而不是私下宣布。





关于算法交易现实的说明

对任何承诺完美股权曲线、零回撤或在所有条件下获得相同结果的 EA 都要保持警惕。

这种行为明显是过度拟合的标志：回测针对历史数据校准得过于精确，而对实际市场的适应性较差。

这些系统本质上就是定时炸弹。

ArtQuant Gold 的设计目的并非是通过不切实际的图像来给人留下深刻印象。它旨在通过合理的逻辑和负责任的执行来生存、适应和成长。

一致性不是通过表面的回溯测试实现的，而是通过现实的、结构良好的交易逻辑实现的。





版权和授权发行