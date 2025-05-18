ArtQuant Gold
- 专家
- Miguel Angel Vico Alba
- 版本: 1.8
- 更新: 1 十二月 2025
- 激活: 10
上市价格：199 美元
作为基于价值的发布策略的一部分，价格将在每次销售后逐渐上涨。
您越早购买 ArtQuant Gold，获得的价格就越优惠。 （没有人为的折扣或激进的促销。价格上涨反映了系统的质量和长期性能。）
ArtQuant Gold 是一款专业的专家顾问 (EA)，专为黄金 (XAUUSD) 市场交易而设计，具有强大且适应性强的结构，注重长期稳定性。
- 专门针对XAUUSD进行了优化
- 无马丁格尔的网格策略：输入之间无批量缩放
- 使用价格行为、流动行为和内部过滤器的多层逻辑
- 可配置的提款控制，随时保护资金
- 根据市场情况执行交易，而不是计时器或固定周期
- 时间框架独立：基于事件的逻辑，而不是基于蜡烛的逻辑
EA 中提供了以下参数，其解释顺序与设置中出现的顺序相同：
- 在暂停模式下启动 EA：允许您在暂停模式下启动 EA，以便在交易开始前安全地调整设置。
- 黄金符号：定义将要交易的符号。默认值为“XAUUSD”，但可以根据您的经纪商名称进行调整。
- 手数计算方法：从固定手数、自动手数或基于余额的手数大小中选择。
- 自动批量风险级别：使用自动批量计算时应用的风险级别，从低到非常高。
- 固定批次：如果选择固定模式，则使用精确的批次大小。
- 按余额固定：每固定批次所需的账户余额金额。
- 余额百分比：计算手数占当前余额的百分比。
- 每笔余额的最小交易量：允许以选定的交易量进行交易所需的最小余额。
- 降额控制模式：启用内部降额保护逻辑，并具有可选的自动关闭功能。
- 减少值：允许的最大减少量，可以是百分比，也可以是绝对值。
- MQID 推送通知：通过 MQID 系统启用移动通知。
- 神奇数字：用于将此 EA 交易与其他交易区分开的唯一标识符。
- 最大价差：允许执行操作的最大价差。
- 显示面板：启用或禁用屏幕状态面板。
- 面板字体和字体大小：自定义显示的字体类型和大小。
- 仪表板注释：图表和交易注释中显示的文本标签。
- 线条样式和宽度：选择视觉网格、TP 和 BE 线的样式和粗细。
- 线条颜色：定义获利、盈亏平衡和网格水平的颜色。
- 交易代码：XAUUSD
- 账户类型：覆盖
- 最低存款：1000 美元（杠杆 1:500）
- 经纪商：IC Markets 或任何点差低、执行可靠的经纪商
- 时间范围：任意（系统不依赖于蜡烛）
- VPS：强烈推荐全天候运行
- 支持仅通过此页面的“反馈”部分或通过 MQL5 平台内的私人消息提供。
- 我们不使用 Telegram 或 Discord 等外部平台来维护专注、无垃圾邮件和专业的支持环境。
- 折扣、私人协议或价格谈判的请求将被忽略。
- 价格固定且透明。任何未来的价格调整都将公开宣布，而不是私下宣布。
- 对任何承诺完美股权曲线、零回撤或在所有条件下获得相同结果的 EA 都要保持警惕。
- 这种行为明显是过度拟合的标志：回测针对历史数据校准得过于精确，而对实际市场的适应性较差。
- 这些系统本质上就是定时炸弹。
- 本产品为原创作品，受知识产权和版权法保护。
- 严禁在 MQL5.com 之外销售、重新分发或复制 ArtQuant Gold。
- 此 MQL5 产品页面是购买和获得支持的唯一官方授权渠道。
- 任何未经授权的共享、转售或修改本产品的行为都将被视为直接侵犯版权，并将受到相应的起诉。
I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.