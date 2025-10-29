Prop Firm Gold EA

4.18

重要信息！

这款EA并非为了追求完美回测而过度优化或曲线拟合，也不使用风险极高的马丁格尔或网格策略。
其主要目标是实现实际的实时盈利。  这款EA采用的策略是我在经过验证的信号中进行实战交易时所采用的成熟黄金策略的组合，这些策略拥有超过15个月的盈利记录，且完全未使用任何马丁格尔或网格系统。这在市场上极为罕见。

限时特惠：仅剩5本！下一价格：299美元。最终价格：999美元。

[FTMO 结果]


其他交易者的视频评价：   点击这里！

实时结果：   [主投资组合]   |  [EA 实时信号]



是什么让这个系统如此可靠？

没有马丁格尔策略，没有网格策略，没有曲线拟合回测——只有一个专为实盘交易设计的结构化、基于规则的系统。

该EA结合了多种经过验证的方法，这些方法均基于黄金的自然日内模式和波动周期。
它摒弃了传统的指标，而是依赖于在黄金市场中持续存在十余年的可重复价格结构。

仓位大小和止损位会根据市场波动自动调整，从而打造更平滑的净值曲线，更好地保护资金。
该系统注重稳定性和长期收益，而非短期利润。


警告

如果你想要一个永远不会亏损或每天都盈利的系统，那么这款EA并不适合你。
这款EA是基于现实预期而设计的。

交易中难免会有亏损的日子、亏损的周，甚至亏损的月。
这就是交易的现实。

如果你无法接受这一点，那么马丁格尔策略或网格策略可能更适合你，尽管这些策略通常会导致账户完全清零。

如果你想要一套真正具有长期潜力的交易系统，这就是你必须理解的现实。
你越早接受这一点，对你的交易之路就越有利。


特定房地产公司特点

止损保护器

该EA内置权益保护机制，可自动监控您的每日回撤。
当达到预设限值时，它会立即 平仓所有未平仓交易 ，并停止当日剩余时间的交易。
此功能有助于交易者安全地遵守自营交易公司的规则（例如，每日4-5%的回撤限制），并防止资金账户意外超标。

随机化功能

为了使每笔交易都独一无二，EA 可以对入场价格、出场时机和止损位进行微小的随机调整。
这些细微的变化不会 影响 系统的整体性能，但能确保每个用户的交易顺序略有不同——非常适合自营交易公司或共享交易环境。

符合先进先出 (FIFO) 模式

此EA包含一个可选的先进先出（FIFO）安全执行模式。
启用后，EA会 在开立新仓位前自动平掉之前的仓位
确保所有交易都遵循FIFO规则，并符合美国监管经纪商和自营交易公司对FIFO交易的要求。



加入社区

私人群组访问权限：
购买后，请给我发消息，我会将您添加到我们的私人群组。

加入 社区 ：   https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



             推荐设置

范围 推荐
象征 XAUUSD
大体时间 任何时间段
最低余额 500美元
经纪商类型
GMT+2/3
风险等级（自营公司账户）
低的
风险等级（个人账户） 低/中


安装指南：   点击此处


    风险模式（手动）：

    • 每日风险百分比： 单日最大允许亏损百分比
    风险模式（固定手数）：
    • 固定手数：   设置EA在每笔交易中使用的确切手数。

    参数：

    • 交易评论： 设置您专属的交易评论
    • 魔法数字： 使用您自己独特的魔法数字 
    • 图表信息： 设置为“是”可显示每日回撤、盈利和其他信息 
    • 投资组合经理：  设置账户中使用的EA数量，以分散风险。
    • 账户规模： 将其设置为您的账户规模，或使用 1 以根据初始余额确定风险，或使用 0 根据当前权益自动调整风险。  
    • 风险类型： 设置所需的风险类型
    • 风险等级（自动）： 设置所需的风险等级
    • 风险（手动）：  设置单日最大亏损额 
    • 风险（固定手数）： 设置所需的固定手数
    • 启用回撤保护： 设置为 true 以激活内置的回撤保护功能。  
    • 每日最大回撤百分比（%）： 定义每日最大回撤限额（例如，4%）  
    • 首次交易入场延迟： 如果您的自营交易公司在 01:05 之后开盘黄金，则延迟首次交易。例如：如果黄金在 01:15 开盘，则将此值设置为 10。
    • FIFO 兼容模式 启用后，EA 将在开立新仓位之前始终平掉之前的仓位，从而确保 FIFO 规则兼容性。


    自营律师事务所规则提醒：

    该系统可能会在高波动时期（包括新闻发布期间）持有交易，因为该策略旨在利用这些时期通常出现的较大方向性波动。请确保 您的自营交易账户类型允许 在新闻发布期间持有交易（FTMO 提供合适的账户类型）。


    支持的经纪商：

    Prop Firm Gold EA 可与大多数使用 UTC+2 或 UTC+3 服务器时间（纽约收盘时间）的经纪商配合使用。  

    完全兼容 IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage 等众多使用相同服务器时间设置的主要经纪商。

    如果您的经纪商使用不同的时区，请联系我了解更多信息。

    评分 24
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    专家
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    专家
    标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
    No Marti No Party MT5
    Agus Santoso
    专家
    MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99545 隆重推出“No Marti No Party”智能交易系统 (EA)：激进交易策略的缩影。 该 EA 不适合胆小的人，因为它遵循高风险、高回报的原则，可能会导致大幅收益或重大损失。 顾名思义，Martingale 策略是该 EA 的核心。 它旨在积极加倍亏损交易，旨在挽回损失并在此过程中获利。 然而，这种方法需要钢铁般的意志和大量的账户余额来承受潜在的回撤。 在考虑使用此 EA 之前，在美分账户（一种资本要求最低的账户类型）上进行广泛测试至关重要。 这使得交易者能够衡量其表现并评估他们是否能够应对其激烈的交易风格。 “No Marti No Party”EA 交易不遵循保守的风险管理规则。 相反，它靠波动性而繁荣，通过快速交易追逐快速利润。 这意味着它可以在短时间内产生可观的回报，但如果市场条件不利，它同样有能力消灭一个账户。 敢于冒险进入“No Marti No P
    Bollinger Band Strategy EA MT5
    Biswarup Banerjee
    专家
    布林带策略EA MT5 是一款自动化交易工具，专为基于布林带反转条件捕捉交易机会而设计。该EA在检测到靠近下轨的看涨反转（前一根K线收于下轨下方，当前K线收于下轨上方，从红K转为绿K）时执行买入交易，在靠近上轨的看跌反转（相反情况）时执行卖出交易。经过广泛回测的EA提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以高效执行交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： 布林带策略EA MT4 主要功能： 布林带交易系统，参数（周期、偏差、移位）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：布林带策略EA MT5 是使用布林带反转策略的交
    MACD Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    专家
    This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
    FusionPro EA
    Bram Van De Vooren
    专家
    FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
    MT5 EA Bravissimo EURUSD
    Sergey Demin
    专家
    Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.19 13:34
    Thank you for the review!
    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.06 15:14
    Thank you for the detailed review and feedback!
    shino1486
    333
    shino1486 2025.12.04 11:20 
     

    Posting a review after 3 weeks of use. Since it's a single-position trading system and avoids risky methods like averaging down or grid trading, I feel secure with the SL and TP settings. However, so far I'm 16 losses out of 27 trades, with a win rate around 40%, putting me in the red. It seems weak in ranges, with noticeable buying at highs and selling at lows, so I suspect it targets breakouts. I'll continue posting updates for the long haul.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.04 11:28
    Hi! Thanks a lot for the honest review after 3 weeks.
    Yes, the system uses a mix of directional intraday patterns and breakout logic. Gold has strong breakout characteristics historically, so it makes sense to buy or sell near the breakout areas. That does mean there will be periods where the market ranges tightly and conditions aren’t ideal. Just like any strategy, there are good and bad periods, even if the long-term edge stays the same.
    This is also why I offer multiple EAs for different symbols and behaviors — so users can diversify and build a portfolio, rather than rely on only one style or one market. Diversification gives smoother monthly results overall.
    Just give it more time and let it go through different market conditions — historically these weaker range phases get recovered when volatility picks up again.
    Thanks again for the detailed feedback, appreciate it!
    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:03
    Thank you! appreciate the review :)
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    The Prop Firm Gold EA has been very stable and realistic in my trading. It follows real market behavior and handles volatility well. What makes the biggest difference is Jimmy — he is active every single day, guiding the community, explaining trades, and supporting everyone through good and bad periods. His transparency and presence give a lot of confidence. Great EA for long-term consistency.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:02
    Thank you for the review :)
    1259311
    26
    1259311 2025.11.30 19:47 
     

    Imagine a robot where every trade is a loss. Don’t buy it. Could you please refund my payment?

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 01:44
    Well that is obviously a lie as the signal is in profit since started. https://www.mql5.com/en/signals/2339929?source=Site+Signals+Page Every real trading strategy has good and bad periods. If you read the EA description it clearly says that you will not win all the time. If you can not handle a small loosing period, then trading is simply not for you.
    Alexander Seidel
    1025
    Alexander Seidel 2025.11.26 11:22 
     

    ist den Marktanforderungen nicht gewachsen.. Ergebnisse sind eher zufälliger Natur...

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 11:26
    If you read the EA description, it explains very clearly that this is a real trading system based on market behaviour, not a curve-fitted or artificial strategy.
    Real systems naturally have sideways periods, and patience is a key part of long-term trading. It’s unfortunate to see you give up on the strategy after such a short time.
    If someone expects to win every single day, the only way to achieve that is by using martingale/grid EAs, but those eventually blow accounts, which is exactly what this EA is designed to avoid. This system is built for traders who value long-term, realistic performance, not short-term illusions.
    krzys1973
    526
    krzys1973 2025.11.22 17:25 
     

    Don't be mad, Jjmmy, you're a cool guy, but I also had to disable EA because it ruined my account. I wish you success,

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.22 19:45
    Yeah, I really wish you would give it some more time.
    All real trading strategies have ups and downs, that’s just how the market works. If you stop after a bad week or two, you’ll never be there for the recovery. And that’s exactly the reason most traders fail, they don’t stick to a system long enough to benefit from the long-term edge.
    SEAN
    190
    SEAN 2025.11.21 00:14 
     

    Jimmy is hands-down one of the most honest, responsible, and genuinely caring sellers I’ve ever dealt with. He responds incredibly fast and is always ready to guide you – it literally feels like he’s online 24/7 just to make sure his customers are happy and everything is running smoothly. I’ve been running the bot for a little over a week now. Of course that’s still early days for long-term results, but the parameter setup alone shows how much thought and care went into the design. Everything is logical, well-documented, and clearly built to deliver consistent performance. I’ll definitely come back with a detailed update once I have more data points, but I already have full confidence in this EA. When the time comes for my next bot, I’m buying straight from Jimmy again – no question about it. Highly recommended!

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.21 00:43
    Thank you man! appreciate the review :)
    Qing Dui Meng
    617
    Qing Dui Meng 2025.11.20 13:07 
     

    The result was disappointing and a complete waste of time.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.20 13:18
    Quitting after 1–2 weeks says more about you than about the EA. The system is up 20% in one month so I am not sure what you are talking about.
    What you were expecting when buying a bot. Printing money and becoming millionaire in 1 month? Maybe time for you to come back to reality. If you expect to win every single day with zero drawdown, better that you go and buy a martingale bot.
    This EA is built for real long-term profitability. If you’re looking for instant gratification instead of real trading results, then this system simply isn’t for you.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.17 08:23 
     

    I don’t understand why people judge and leave bad reviews on someone’s hard work after just a single trading day. Jimmy seems like an honest and legit person, and he has an active Telegram group as well. I already like the strategy, and I’ll at least give it a couple of months before making any review. So far it’s working well — the EA is up 24%. And it definitely won’t ruin your entire balance in a single trade or from a few consecutive losses. Keep up the good work, mate, and hopefully we’ll have good months and years ahead. Cheers!!!

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.17 09:04
    Thank you man!
    Yeah some people have no idea what real trading is. They think it is money printing and if there is a loss the system doesn't work.
    Andichan
    193
    Andichan 2025.11.15 04:37 
     

    After using Prop Firm Gold for two weeks, I can confidently say that this EA is safe and reliable. Every trade comes with a clear Stop Loss and Take Profit, which makes the strategy very comfortable to run. Jimmy is an outstanding developer — he responds to every question with patience, clarity, and full transparency. Thank you, Jimmy, for your hard work and dedication

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.15 05:25
    Thank you for the review!
    Gonzalo Javier Bardesio Grana
    560
    Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.11.12 17:46 
     

    This EA has terrible risk management; each loss requires about 5 winning trades to recover. It's clear that with such a long stop loss you'll see small gains, but with consecutive losses, the trading is ruined.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.12 18:45
    Sorry to hear that you’re not happy with the system.
    But it’s not really fair to judge a strategy after one losing day — the EA has been winning almost every day for the past 3 weeks, reaching around +21% profit with only 4.8% drawdown in that time. The system is based on patterns and volatility, so it needs some room to move for those setups to play out.
    You can always adjust the risk level in the inputs to match your own preference. Losses are a natural part of trading — after several weeks of consistent profits, it’s normal to have a few losing days.
    If you expect to win every day, only martingale or grid systems can do that — but those always end up blowing the account.
    This EA is designed for long-term, steady profitability, not short-term gambling. Please reach out to me in a private message and I’ll be happy to explain more about how the system works — so you can better understand the logic behind it and gain more confidence when using it.
    Abdullah Uygar Tuna
    417
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.11 19:04 
     

    It is a solid product with a unique strategy. The seller apparently has put quite a lot of effort and honest work into it. So far very happy with this EA and Jimmy's approach. Kudos to him.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.11 21:44
    Thanks for the review!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.11.10 21:06 
     

    I've been testing Prop Firm Gold EA for a while on my vantage demo accounts, and its been solid so far. The EA trades gold smartly with great risk control-no martingale, no over- trading, just clean and consistent setups. I really like how it respects prop firm rules automatically, especially the drawdown protection and low-risk management. Todays trades closed in profit an it handled the market smoothly even in high volatility. The developer, Jimmy, is also very supportive and explains everything clearly. overall, I'm genuinely impressed- this EA feels professional and reliable, not just hype . Definitely worth it if you 're serious about prop firm or personal account. This EA isn't a 'get-rich-quick' robot-it trades methodically, manages risk and focuses on steady growth.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.10 22:45
    Thank you man! Appreciate it
    hubergut
    109
    hubergut 2025.11.09 12:17 
     

    Very good support. EA works great. Using it for real and propfirm accounts

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 12:19
    Appreciate the review :)
    Ahmad Rafizi
    115
    Ahmad Rafizi 2025.11.09 01:20 
     

    After 3 days of using the EA I am very happy. The risk is well defined and controlled for prop firms which makes it even safer for personal accounts. The EA trades similar to how one would trade manually minus the emotion part obviously as it is a robot😃Jimmy is a great person and he provides support quickly and explains about the EA clearly.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 03:15
    Thank you for the Review :)
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.11.07 16:51 
     

    First of all, Jimmy is a genuine great guy. Heads up for his support and customer experience. Next to that, he developed an EA that actually works. Yes, there will be losses, but the profits are so far larger than the losses. He shared his vision and some of the EA background. He takes time to support anyone. So you can't go wrong. Of course, follow his instructions and don't do any monkey testing, as that can change the results.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.07 16:59
    Thank you for the Review!
    Abel Liu
    1189
    Abel Liu 2025.11.06 13:17 
     

    I have done backtest on this EA and also been foward testing on FTMO trial account for a week. I can say, the live signal so far matches, the backtest also matches. There is no martingale or grid or any red flags that im concerned of. In fact, the EA is off to a great start on my FTMO trial and looking forward to its performance down the road (especially how the EA handle difficult dd). I do believe this is a real gem here. Thank you Jimmy for this EA and your support.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 13:46
    Thank you for the great feedback! I’m really grateful that some traders notice the hard work behind building real trading systems, it means a lot.
    Frank Alexander Nitsch
    600
    Frank Alexander Nitsch 2025.11.06 06:47 
     

    I've used this EA for a week and I am very satisfied. Setup was easy, and performance stable. I appreciate it avoids risky strategies like martingale or grid. Thanks to Jimmy for the great work and support! I'll update my review after more live trading data.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 15:07
    Thanks for your kind words! Happy to hear it’s running smoothly for you, appreciate the trust!
