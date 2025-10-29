Prop Firm Gold EA

重要信息！

这款EA并非为了追求完美回测而过度优化或曲线拟合，也不使用风险极高的马丁格尔或网格策略。

其主要目标是实现实际的实时盈利。 这款EA采用的策略是我在经过验证的信号中进行实战交易时所采用的成熟黄金策略的组合，这些策略拥有超过15个月的盈利记录，且完全未使用任何马丁格尔或网格系统。这在市场上极为罕见。

是什么让这个系统如此可靠？ 没有马丁格尔策略，没有网格策略，没有曲线拟合回测——只有一个专为实盘交易设计的结构化、基于规则的系统。

该EA结合了多种经过验证的方法，这些方法均基于黄金的自然日内模式和波动周期。

它摒弃了传统的指标，而是依赖于在黄金市场中持续存在十余年的可重复价格结构。 仓位大小和止损位会根据市场波动自动调整，从而打造更平滑的净值曲线，更好地保护资金。

该系统注重稳定性和长期收益，而非短期利润。

警告

如果你想要一个永远不会亏损或每天都盈利的系统，那么这款EA并不适合你。

这款EA是基于现实预期而设计的。

交易中难免会有亏损的日子、亏损的周，甚至亏损的月。

这就是交易的现实。

如果你无法接受这一点，那么马丁格尔策略或网格策略可能更适合你，尽管这些策略通常会导致账户完全清零。

如果你想要一套真正具有长期潜力的交易系统，这就是你必须理解的现实。

你越早接受这一点，对你的交易之路就越有利。





特定房地产公司特点

止损保护器 该EA内置权益保护机制，可自动监控您的每日回撤。

当达到预设限值时，它会立即 平仓所有未平仓交易 ，并停止当日剩余时间的交易。

此功能有助于交易者安全地遵守自营交易公司的规则（例如，每日4-5%的回撤限制），并防止资金账户意外超标。 随机化功能 为了使每笔交易都独一无二，EA 可以对入场价格、出场时机和止损位进行微小的随机调整。

这些细微的变化不会 影响 系统的整体性能，但能确保每个用户的交易顺序略有不同——非常适合自营交易公司或共享交易环境。 符合先进先出 (FIFO) 模式 此EA包含一个可选的先进先出（FIFO）安全执行模式。

启用后，EA会 在开立新仓位前自动平掉之前的仓位 ，

确保所有交易都遵循FIFO规则，并符合美国监管经纪商和自营交易公司对FIFO交易的要求。



加入社区 私人群组访问权限：

购买后，请给我发消息，我会将您添加到我们的私人群组。 加入 社区 ： https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



推荐设置 范围 推荐 象征 XAUUSD 大体时间 任何时间段 最低余额 500美元 经纪商类型

GMT+2/3 风险等级（自营公司账户）

低的 风险等级（个人账户） 低/中

安装指南： 点击此处



风险模式（手动）：

每日风险百分比： 单日最大允许亏损百分比

风险模式（固定手数）：



固定手数： 设置EA在每笔交易中使用的确切手数。

参数：



交易评论： 设置您专属的交易评论

设置您专属的交易评论 魔法数字： 使用您自己独特的魔法数字

使用您自己独特的魔法数字 图表信息： 设置为“是”可显示每日回撤、盈利和其他信息

设置为“是”可显示每日回撤、盈利和其他信息 投资组合经理： 设置账户中使用的EA数量，以分散风险。

设置账户中使用的EA数量，以分散风险。 账户规模： 将其设置为您的账户规模，或使用 1 以根据初始余额确定风险，或使用 0 根据当前权益自动调整风险。

将其设置为您的账户规模，或使用 1 以根据初始余额确定风险，或使用 0 根据当前权益自动调整风险。 风险类型： 设置所需的风险类型

设置所需的风险类型 风险等级（自动）： 设置所需的风险等级

设置所需的风险等级 风险（手动）： 设置单日最大亏损额

设置单日最大亏损额 风险（固定手数）： 设置所需的固定手数

设置所需的固定手数 启用回撤保护： 设置为 true 以激活内置的回撤保护功能。

设置为 true 以激活内置的回撤保护功能。 每日最大回撤百分比（%）： 定义每日最大回撤限额（例如，4%）

定义每日最大回撤限额（例如，4%） 首次交易入场延迟： 如果您的自营交易公司在 01:05 之后开盘黄金，则延迟首次交易。例如：如果黄金在 01:15 开盘，则将此值设置为 10。

如果您的自营交易公司在 01:05 之后开盘黄金，则延迟首次交易。例如：如果黄金在 01:15 开盘，则将此值设置为 10。 FIFO 兼容模式 ： 启用后，EA 将在开立新仓位之前始终平掉之前的仓位，从而确保 FIFO 规则兼容性。





自营律师事务所规则提醒：

该系统可能会在高波动时期（包括新闻发布期间）持有交易，因为该策略旨在利用这些时期通常出现的较大方向性波动。请确保 您的自营交易账户类型允许 在新闻发布期间持有交易（FTMO 提供合适的账户类型）。



